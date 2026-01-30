Măsuri speciale în Capitală: Regia „Exdrupo” intervine pentru combaterea ghețușului și poleiului
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo" sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost deja verificată și utilizată în acțiuni de prevenire și combatere a ghețușului pe carosabil, pentru a asigura siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreg teritoriul
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo" sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost deja verificată și utilizată în acțiuni de prevenire și combatere a ghețușului pe carosabil, pentru a asigura siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreg teritoriul
Chișinăul se pregătește de ninsoare: Unde găsesc cetățenii și șoferii material antiderapant pentru intervenție # Subiectul Zilei
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor
Vasile Costiuc, criticat de o trecătoare în timpul unei manifestații: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic” # Subiectul Zilei
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a fost protagonistul unui schimb de replici tensionat în timpul unui protest organizat în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În timp ce manifesta împotriva tarifelor la energie, parlamentarul a fost abordat de o femeie care i-a reproșat modalitatea în care își exercită mandatul.
Spitalul Clinic Municipal „Valentin Ignatenco” împlinește 40 de ani: Investiții în modernizare și noi proiecte de infrastructură medicală # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco", cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii
ULTIMĂ ORĂ: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată # Subiectul Zilei
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat
Nicolae Margarint reclamă lipsa de coordonare între autorități în gestionarea crizei cauzate de ghețuș # Subiectul Zilei
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite
S.A. „Energocom" a cerut ajustarea și aprobarea noilor prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în 2026, prezentând ANRE calculele privind costurile de achiziție și nivelurile tarifare propuse pentru diferite puncte din rețelele de transport și distribuție. Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici s-ar putea reduce cu un leu și 50 de bani, până la 15
Pe șoseaua Hâncești, precum și pe străzile Pan Halippa și Gheorghe Asachi din Chișinău, se anunță o pană de curent. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată, iar câteva unități de transport staționează. „Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205", transmite Regia Transport Electric.
Cum a reușit o școală online să se dezvolte cu sprijinul Incubatorului Municipal de Afaceri # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate
Crimă sângeroasă în Chișinău: Un bărbat înjunghiat mortal a fost aruncat în Nistru de amicii săi # Subiectul Zilei
O alertă privind dispariția unui bărbat de 35 de ani din Chișinău s-a transformat într-o anchetă de omor deosebit de grav. Polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima și-a găsit sfârșitul în locuința unui cunoscut, unde se afla împreună cu un grup de persoane. În urma unui conflict spontan, bărbatul a fost înjunghiat cu un
Captură de droguri și substanțe suspecte în Bardar: Percheziții de amploare la domiciliile a doi bărbați # Subiectul Zilei
Polițiștii din Ialoveni au descins cu percheziții la domiciliile a doi bărbați din localitatea Bardar, suspectați de păstrarea și consumul de droguri. Acțiunile de control au vizat doi indivizi cu vârste de 46 și 52 de ani, despre care existau informații că ar deține substanțe interzise chiar în propriile locuințe. În urma descinderilor, oamenii legii
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA), într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Bănuitul ar fi pretins și primit ilegal de la o persoană bani, în sumă totală de 5.000 de euro, susținând că poate influența anumiți funcționari publici pentru obținerea unei decizii favorabile într-o
Tabla de onoare a fugarilor din CMC: Cine sunt consilierii acuzați că sabotează deliberat dezvoltarea orașului # Subiectul Zilei
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic" aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare" a fugarilor din CMC,
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră a
Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: „Tu ești făcut doar să distrezi oamenii” # Subiectul Zilei
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de
Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 248.000 de lei pentru nerespectarea cerințelor legale privind difuzarea programelor audiovizuale locale și a producțiilor realizate de producători independenți. Decizia a fost adoptată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 28 ianuarie, în urma unui control desfășurat în perioada
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie,
Un bărbat de 27 de ani, cu cetățenie moldovenească și română, a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit în mașina sa peste 100 de grame de muscimol, substanță clasificată drept drog de risc. Captura a fost făcută de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor
Guvernul de la Viena a anunțat oficial pregătirea unui proiect de lege care va interzice utilizarea platformelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani. Măsura, anunțată marți de postul public de televiziune Oe1, urmează să fie implementată odată cu începerea anului școlar 2026-2027, Austria aliniindu-se astfel unui curent global de restricționare a
Bilanțul ninsorilor la Chișinău: Sute de adresări la Urgență și zeci de pacienți internați cu fracturi grave # Subiectul Zilei
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au pus o presiune imensă pe sistemul medical din Capitală. Potrivit unui comunicat de presă emis de Institutul de Medicină Urgentă (IMU), la Unitatea de Primiri Urgențe au fost înregistrate în total 306 adresări, dintre care mai mult de jumătate au fost provocate de căzăturile pe gheață
Conflict deschis la biserica din Dereneu: Executarea unei decizii judecătorești, marcată de îmbrânceli și acuzații de „raiderism bisericesc” # Subiectul Zilei
Lăcașul de cult „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, a devenit ieri scena unor altercații violente între două grupuri de credincioși. Tensiunile au izbucnit în momentul în care Poliția a intervenit pentru a asigura punerea în aplicare a unei hotărâri irevocabile a Curții Supreme de Justiție (CSJ), care oferă dreptul de folosință asupra
Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a făcut un pas decisiv în sprijinirea economiei creative și a antreprenoriatului independent. Printr-o hotărâre aprobată recent, antreprenorii independenți care își achită contribuțiile de asigurări sociale vor avea acces la întreg pachetul de prestații sociale,
Întâlnire la Anenii Noi: Deputatul Alexandr Berlinschii a discutat cu cetățenii despre tarife, prețuri și reforma teritorială # Subiectul Zilei
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] Articolul Întâlnire la Anenii Noi: Deputatul Alexandr Berlinschii a discutat cu cetățenii despre tarife, prețuri și reforma teritorială apare prima dată în Subiectul Zilei.
Liderul unei grupări de traficanți, trimis în judecată: Cum a ajuns un televizor cu cocaină din Spania în tomberoanele din Chișinău # Subiectul Zilei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat finalizarea investigațiilor și trimiterea pe masa magistraților a dosarului în care este vizat organizatorul unei scheme complexe de contrabandă cu droguri. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, originar din Rezina, a fost pus sub acuzare după ce în 2022 a orchestrat transportarea unei […] Articolul Liderul unei grupări de traficanți, trimis în judecată: Cum a ajuns un televizor cu cocaină din Spania în tomberoanele din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mobilizare totală în Chișinău: Muncitorii intervin prioritar în curțile blocurilor și la stațiile de transport # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a […] Articolul Mobilizare totală în Chișinău: Muncitorii intervin prioritar în curțile blocurilor și la stațiile de transport apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mobilizare la Primărie: Chișinăul oferă stocuri de material antiderapant pentru suburbii și alte raioane # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va oferi sprijin logistic și material localităților din suburbii, dar și mai multor raioane din țară care se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată în urma unei ședințe convocate în această dimineață cu primarii localităților componente ale municipiului Chișinău. […] Articolul Mobilizare la Primărie: Chișinăul oferă stocuri de material antiderapant pentru suburbii și alte raioane apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunțat autoritățile locale, un atac denunțat ca terorism de președintele Vladimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, scrie Reuters. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone rusești au bombardat orașul Odesa […] Articolul Un tren de pasageri a fost atacat în Ucraina. Cinci persoane au fost ucise apare prima dată în Subiectul Zilei.
Amendă pentru o mamă din Soroca: Fiul său a alertat fals poliția în urma unui joc pe telefon # Subiectul Zilei
O femeie din Soroca a fost sancționată contravențional după ce fiul său minor a alertat fals autoritățile despre prezența unor dispozitive explozive în școala sa. Incidentul, care a avut loc în decembrie 2025, a fost rezultatul unei „provocări” primite de elev în cadrul jocului online „Blockman GO”. Potrivit anchetei, minorul a transmis informații false despre […] Articolul Amendă pentru o mamă din Soroca: Fiul său a alertat fals poliția în urma unui joc pe telefon apare prima dată în Subiectul Zilei.
Doi tineri străini, cu vârste de 24 și 27 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți că ar fi incendiat intenționat mai multe mașini în Capitală. Reținerea a fost efectuată de polițiștii de la Botanica, cu sprijinul mascaților de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, la […] Articolul Trei mașini incendiate la Botanica: Doi străini au fost reținuți de „Fulger” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice severe și a riscurilor generate de polei, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Chișinău se va desfășura exclusiv online până la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor și a cadrelor didactice, evitând deplasările periculoase pe drumurile afectate […] Articolul Elevii din Chișinău trec la învățământ online până la finele săptămânii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai multe zboruri din Moldova: Unde vom putea călători cu Wizz Air din acest sezon # Subiectul Zilei
Chișinău, 27 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice, […] Articolul Mai multe zboruri din Moldova: Unde vom putea călători cu Wizz Air din acest sezon apare prima dată în Subiectul Zilei.
Voturi cumpărate cu 200 de dolari: O femeie va face pușcărie pentru coruperea alegătorilor # Subiectul Zilei
O femeie în vârstă de 58 de ani, originară din raionul Telenești, a fost condamnată la închisoare pentru coruperea alegătorilor în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din octombrie 2024. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Inculpata a primit o pedeapsă de […] Articolul Voturi cumpărate cu 200 de dolari: O femeie va face pușcărie pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Chișinăul în regim de alertă: Toate serviciile municipale intervin pentru a menține orașul funcțional # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță că toate serviciile municipale activează în regim de alertă maximă, intervenind neîntrerupt cu întreg efectivul de autospeciale și personal. Măsurile sunt luate pentru a contracara efectele condițiilor meteo dificile și pentru a asigura circulația și siguranța în capitală. În acest context, municipalitatea a lansat un nou apel către populație, recomandând cetățenilor să […] Articolul Chișinăul în regim de alertă: Toate serviciile municipale intervin pentru a menține orașul funcțional apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Capitalei cere stare de urgență: „Nu ajută nici trei straturi de material antiderapant” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) la nivel național, pe fondul condițiilor meteo extreme. Edilul a avertizat că ghețușul și poleiul au pus stăpânire pe întreaga țară, iar eforturile locale sunt depășite de fenomenul de îngheț imediat. Potrivit primarului, serviciile municipale intervin de trei zile fără […] Articolul Primarul Capitalei cere stare de urgență: „Nu ajută nici trei straturi de material antiderapant” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Anunțuri fictive pe Facebook și Telegram pentru trafic de migranți: Un coreograf din Comrat a fost arestat # Subiectul Zilei
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au anunțat cercetarea penală a trei persoane din Comrat, bănuite de organizarea unei scheme de transportare ilegală a migranților din Asia și Africa în Uniunea Europeană. Grupul infracțional, format din bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, racola șoferi din Republica Moldova prin […] Articolul Anunțuri fictive pe Facebook și Telegram pentru trafic de migranți: Un coreograf din Comrat a fost arestat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ziua decisivă pentru Constantin Țuțu: Instanța anunță verdictul după ce procurorii au cerut 15 ani de închisoare # Subiectul Zilei
Astăzi, 27 ianuarie, instanța de judecată urmează să pronunțe verdictul în dosarul penal complex în care este vizat fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Acuzarea a solicitat o pedeapsă cumulată de 15 ani de detenție pentru un șir de infracțiuni grave, printre care traficul de influență, escrocheria, îmbogățirea ilicită și falsul în declarații. Procesul, care a […] Articolul Ziua decisivă pentru Constantin Țuțu: Instanța anunță verdictul după ce procurorii au cerut 15 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Flux masiv de pacienți la Institutul de Medicină Urgentă: Peste 340 de urgențe în 24 de ore # Subiectul Zilei
Personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) lucrează la capacitate maximă pentru a doua zi consecutiv. Condițiile meteo nefavorabile au provocat un val masiv de accidentări, transformând holurile spitalului într-o zonă sub asediu. Record de adresări: 342 de pacienți într-o singură zi Doar pe parcursul zilei de […] Articolul Flux masiv de pacienți la Institutul de Medicină Urgentă: Peste 340 de urgențe în 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
Procesul educațional din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău a fost suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026. Decizia vizează elevii claselor I–XII și a fost luată de Primăria municipiului Chișinău, în urma unei ședințe a serviciilor specializate. Autoritățile locale precizează că măsura a fost dispusă din cauza agravării situației meteorologice, […] Articolul Zi liberă forțată pentru elevi: școlile din Chișinău, închise din cauza poleiului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Peste 20 de localități din patru raioane, parțial fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Subiectul Zilei
24 de localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești, cel mai afectat fiind raionul Criuleni, cu 13 localități, rămâneau parțial fără energie electrică în această dimineață, anunță operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution”. Situația a fost provocată de precipitațiile înregistrate pe parcursul zilei de ieri și al nopții, însoțite de temperaturi scăzute, […] Articolul Peste 20 de localități din patru raioane, parțial fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Naționale (MAN), a făcut un bilanț al evenimentelor politice din ultima săptămână și a comentat principalele acțiuni ale guvernării și ale partidului său. Potrivit lui Ceban, discuțiile generate de declarația președintei Maia Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România au fost folosite de guvernare și de analiști pentru a devia […] Articolul Ion Ceban: „Republica Moldova nu este un teritoriu – este un stat suveran” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] Articolul Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Avocată condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență în mai multe dosare # Subiectul Zilei
La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea a patru episoade de trafic de influență. Instanța de judecată a dispus prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, ceilalți 3 […] Articolul Avocată condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență în mai multe dosare apare prima dată în Subiectul Zilei.
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # Subiectul Zilei
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului […] Articolul PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un tânăr de 23 de ani, cetățean al Republicii Moldova, dat în căutare de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 24 ianuarie, în jurul orei 09:40, când acesta s-a […] Articolul Tânăr din Republica Moldova, urmărit internațional, reținut la frontiera României apare prima dată în Subiectul Zilei.
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă.Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza din […] Articolul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Poliția a depistat 10 persoane implicate în consum și deținere de droguri în capitală # Subiectul Zilei
Timp de o săptămână, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise pe teritoriul municipiului Chișinău. Cazurile au fost înregistrate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana. Persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, aveau asupra lor substanțe […] Articolul Poliția a depistat 10 persoane implicate în consum și deținere de droguri în capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi promis că va interveni […] Articolul CNA: un bărbat din Șoldănești, reținut pentru o mită de 50.000 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
