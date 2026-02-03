Marcel Pascal: „Uneori, anume această recunoaștere este începutul adevăratei vindecări”.

Mîngîierea nu înseamnă să ți se promită Luna de pe cer, dar să ai pe cineva care să stea alături de tine în întuneric, iar cea mai matură formă de sprijin nu este să-ți promită că „totul va fi bine”, dar să recunoască sincer: „Acum este foarte rău. Dar tu nu ești singur”.Despre acest lucru a povestit pe pagina sa de socializare psihologul și antrenorul Marcel Pascal, menționînd că uneori anume

