Filmul „Melania” a înregistrat un start record în distribuția din SUA
Noi.md, 2 februarie 2026 22:00
În prima zi, filmul a strîns 2,9 milioane de dolari, iar conform previziunilor, încasările sale din weekend vor depăși 8 milioane de dolari.Este cel mai bun rezultat pentru un film documentar din ultimul deceniu. Inițial, încasările erau estimate la 3-5 milioane de dolari, dar după premieră previziunile s-au schimbat.{{851189}}Filmul a depășit la încasări noul film de acțiune cu Jason Stat
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
22:00
În prima zi, filmul a strîns 2,9 milioane de dolari, iar conform previziunilor, încasările sale din weekend vor depăși 8 milioane de dolari.Este cel mai bun rezultat pentru un film documentar din ultimul deceniu. Inițial, încasările erau estimate la 3-5 milioane de dolari, dar după premieră previziunile s-au schimbat.{{851189}}Filmul a depășit la încasări noul film de acțiune cu Jason Stat
Acum o oră
21:30
Satul Dănceni din raionul Ialoveni devine un nou reper pe harta tradițiilor populare din Republica Moldova, odată cu deschiderea Casei Meșterilor Populari - un spațiu dedicat păstrării, promovării și transmiterii meșteșugurilor autentice.Aici, localnicii pasionați de tradiții se adună pentru a împărtăși experiențe, creează obiecte populare și a menține vii obiceiurile străvechi.{{855288}}I
21:30
Potrivit unui anunț al Ministerului chinez de Externe, la invitația guvernului Spaniei, consilierul de stat Shen Yiqin va efectua o vizită oficială în perioada 4-5 februarie, scrie romanian.cgtn.com. Ulterior, demnitarul chinez se va deplasa în Italia, unde va participa, la invitația părții italiene, la ceremonia de deschidere a celei de-a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, programată
Acum 2 ore
21:00
Donald Trump a anunţat duminică intenţia sa de a închide pentru doi ani, pentru renovare, Kennedy Center, sala emblematică de spectacole din Washington.Locul, pe care miliardarul l-a redenumit pentru a-i adăuga numele său, se va închide la 4 iulie, a precizat Trump pe Truth Social.„Am decis că oprirea activităţilor de divertisment pentru o perioadă de aproximativ doi ani este cea mai rapid
20:30
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care cîștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private.Acestea sînt concepute pentru un segment foarte restrîns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrîngeri de buget.{{862445}}Potrivit Vivianei Tihon, manage
20:30
Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), a subliniat, într-o sesiune a Biroului Politic al PCC, eforturile de a valorifica avantajele comparative ale țării, de a urmări progresele, menținînd în același timp stabilitatea și de a promova descoperiri continue în industriile în curs de dezvoltare ale viitorului, scrie romanian.cgtn.com.Progresele ș
Acum 4 ore
20:00
Racheta jucătorului de tenis sîrb Novak Djokovic, pe care acesta a folosit-o în finala cîștigătoare a Australian Open 2012, a fost vîndută la o licitație pentru suma de 540.000 de dolari.Finala Australian Open - 2012 este cea mai lungă din istoria meciurilor decisive la turneele de Grand Slam.{{860932}}În ea, Djokovic l-a învins pe spaniolul Rafael Nadal. Meciul a durat 5 ore și 53 de minu
20:00
Peste 39 de mii de persoane din Republica Moldova și-au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, în ianuarie 2026.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), din totalul contribuabililor, aproape 39 de mii au beneficiat de facilități, achitînd suma de 2.527 de lei, în timp ce aproximativ 300 de persoane au plătit valoarea integrală a primei,
19:30
Mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne marți fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 3 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{857517}}-str. I. Neculce, 7-11; St. Neaga, 72-74; I. Livescu, 28,29; st-la St. Neaga.Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-C
19:30
Începînd cu 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții stricte privind desfășurarea activităților de vînătoare și reglementare numerică a faunei.Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, măsurile au fost stabilite printr-un ordin al Ministerului Mediului și prevăd interzicerea vînătorii și reglementării numeri
19:00
Luni, 2 februarie, Ungaria a depus o plîngere la Curtea Uniunii Europene pentru a contesta Regulamentul REPowerEU, care interzice importul de gaz rusesc în UE.Despre aceasta, conform „Adevărului European”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, pe blogul său de pe rețeaua de socializare „X”.Potrivit acestuia, Ungaria dorește să anuleze interdicția privind imp
19:00
Noul jucător al clubului de fotbal „Sheriff” din Tiraspol este mijlocașul central din Surinam, Doraso Moreo Klas.El a trecut cu succes toate formalitățile medicale și a semnat contractul de muncă.Doraso s-a născut la Amsterdam în 2001. La 18 ani a trecut la FC Den Bosch, cu care a semnat un contract profesional în 2020. A petrecut trei ani la Den Haag, iar în 2025 s-a mutat în Georgia, und
18:30
„Comori secrete” în zborurile către Chișinău: polițiștii de frontieră au descoperit produse de contrabandă la aeroport # Noi.md
Călători găsiți la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit.Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară.{{862285}}În primul caz, în bagajul unui călător de la ruta Istanbul - Chişinău, au fost găsite două telefoane mobile și
18:30
În ultimele zile, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au intervenit în două situații deosebite, asistînd nașteri care s-au produs în timpul transportului spre spital.Primul caz a avut loc pe 30 ianuarie, în municipiul Chișinău, la o gravidă de 40 de ani, aflată la 37-38 săptămîni de sarcină. La sosirea echipei AMU la domiciliul pacientei, aceasta
Acum 6 ore
18:00
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, au ajuns la Parlamentul din Chișinău.{{862047}}Vizita celor trei oficiali din Țările Baltice are loc la invitația speakerului Igor Grosu, transmite Unimedia.Oaspeții au fost întîmpinați de Igor Grosu, pe covor roșu.
18:00
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incidentul a avut loc la Forurile Imperiale, în plin centru turistic.Românul a fost transportat la spital, alături de alte două persoane care se aflau și ele în trecere, transmite Digi24.{{862425}}Românul se află internat, însă nu este în stare gravă. Potrivit medicilor, a suferit răni la cap și la
18:00
Legea cetățeniei ar putea fi modificată din nou: schimbări propuse după cazul tînărului devenit apatrid # Noi.md
Legea cetățenii ar putea fi din nou dezbătută curînd în plen. Modificări la reglementările recent intrate în vigoare au fost propuse de către un grup de deputați ai fracțiunii „Partidul Nostru” și urmează să fie discutate la ședința Comisiei pentru drepturile omului.Parlamentarii propun ca dovada cetățeniei să poată fi făcută inclusiv prin certificatul de naștere, indiferent de vîrstă. În aces
17:30
Aproape 16 milioane de lei vor fi alocate în următorii trei ani pentru a clarifica situația juridică a blocurilor locative înregistrate în prezent în cadastru pe numele statului sau al autorităților locale, dar care, de facto, se află în proprietate privată.Programul de stat pentru anii 2026–2028, care urmează a fi examinat în ședința Guvernului din 4 februarie, prevede verificarea documentați
17:30
La începutul anului 2026, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la 3 299 794 de persoane cu drept de vot.Potrivit CEC, dintre acești alegători 2 763 719 persoane sînt repartizate pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II – adică în raioane, municipii și autonomie.R
17:30
Federația de Box din Moldova, împreună cu compania de promovare „Wise Management”, a organizat duminică, 1 februarie, un turneu de box după regulile boxului profesionist, transmite boxing.md.În două dintre cele cinci confruntări, care au avut loc în sala centrului de fitness „MS Gym”, au participat boxeri din străinătate.Reprezentantul Georgiei însorite, Alik Aloyan, a obținut încă din pri
17:00
Dumitru Roibu: „Moldova poate dăinui doar prin independență și respect față de propria identitate” # Noi.md
Moldova poate dăinui doar prin independență, suveranitate și respect față de propria identitate – identitatea moldovenească.Despre acest lucru a declarat președintele partidului politic „Alianța Moldovenii”, Dumitru Roibu.El a menționat că astăzi, 2 februarie, marcăm una dintre cele mai importante date din istoria statalității noastre: Ziua primei recunoașteri internaționale a independențe
17:00
Sportivii moldoveni au luat drumul spre Italia, acolo unde în cîteva zile va lua startul cel mai important eveniment al anului, Jocurile Olimpice de iarnă.Ultimele concursuri din cadrul Campionatului European de biatlon din Norvegia au fost cele de ștafetă. În proba masculină, lotul Moldovei s-a clasat pe locul 17 din 24 de echipe. Mihail și Andrei Usov, Maxim Makarov și Pavel Magazeev au fost
17:00
Un soldat a dezertat în această după-amiază, în jurul orei 14:40, de pe teritoriul Unității Militare de pe strada Vasile Lupu 36 din sectorul Buiucani al capitalei.Este vorba despre un soldat în termen, în vîrstă de 18 ani, a cărui absență pe teritoriul Brigăzii Nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan Cel Mare”, ar fi observată de către superiorii săi în amiaza zilei, informează Noi.md cu referire
17:00
Un grup de 15 polițiști de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest și al subdiviziunilor tactice din subordine a participat astăzi la o acțiune de donare benevolă de sînge, organizată la Secția de Transfuzie a Sîngelui a Spitalului Raional Ungheni.Activitatea s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, cu respectarea strictă a procedurilor medicale. În prealabil, participanții au fos
17:00
Din cauza gerului, au înghețat contoarele: zeci de locuitori din Chișinău au rămas fără apă # Noi.md
În pofida recomandărilor și avertizărilor repetate lansate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, gerul a dus la înghețarea unor instalații de apă neprotejate, lăsînd fără apă mai mulți locuitori ai capitalei.{{862479}}Potrivit Departamentului Dispecerat al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, de la începutul iernii și pînă în prezent au fost înregistrate, circa 180 cazuri de înghețare a apometrelor, număr care
16:30
Pe parcursul lunii ianuarie, în cadrul Judecătoriei Bălți au fost organizate peste 15 ședințe de judecată cu folosire platformei de videoconferință Zoom Meetings Standard Pro.Platforma se află în plin proces de pilotare, după ce Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a achiziționat mai multe licențe.{{856875}}„Platforma Zoom permite acces mai ușor la ședințele de j
16:30
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) a găzduit recent un program educațional de referință pentru formarea competențelor fundamentale în terapie intensivă, notează Noi.md.La activitate au participat 17 medici rezidenți de la specialitatea Anestezie și terapie intensivă (ATI), aflați în anul II și III de instruire la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicola
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis precizări importante în contextul confuziei create de ambalajele similare ale untului, margarinei și a spread-urilor cu adaos de grăsimi vegetale.Autoritatea reamintește consumatorilor că dreptul de a alege un produs alimentar în cunoștință de cauză nu poate fi afectat de etichete ilizibile sau de plasarea incorectă a produselor la r
16:30
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) are în vedere înaintarea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea Cabinetului de Miniștri al premierului Alexandru Munteanu, învestit pe 1 noiembrie anul trecut.Intenția a fost anunțată de liderul formațiunii, deputatul Igor Dodon, într-o conferință de presă pe 2 februarie, scrie radiomoldova.mdEl a menționat că socialiștii din Parlament
16:30
Doliu în sportul moldovenesc: s-a stins din viață Ludmila Tatar, vicedirector al Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale # Noi.md
O veste tristă a îndoliat comunitatea sportivă din Republica Moldova. Ludmila Tatar, vicedirector al Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale, s-a stins din viață.Anunțul a fost făcut de Comitetul Național Olimpic și Sportiv, care a transmis condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o.{{861523}}În mesajul oficial, Comitetul subliniază că Ludmila Tatar
16:30
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar.Decizia a fost luată astăzi, 2 februarie.Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, informează Noi.md cu referire la Unimedia.Amintim că la 31 decembrie 2025 Curtea de Apel Centru a decis menținerea acestuia în detenție pentru încă 30 de zile, după ce a admis recursul proc
Acum 8 ore
16:00
Astăzi are loc o nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc. Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, este audiat în calitate de martor din partea apărării. Vlad Plahotniuc nu a fost adus la Judecătorie. În acest dosar, fostul lider PD este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea bani
16:00
Conform datelor statistice înregistrate, în luna ianuarie, numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani.Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, mai puține comparativ cu anii precedenți, cele mai multe fiind raportate în 2017 – 192 de accidente.{{862391}}Referitor la consecințele acestora, se observă o redu
16:00
Luni, 2 februarie, în apropiere de Kerci, pe teritoriul Crimeii temporar ocupate, s-a produs un cutremur.Acest lucru este menționat pe site-ul Centrului European pentru Mediterana.După cum se știe, cutremurul a început la ora 11:47, ora Kievului. Undele cu magnitudinea de 4,8 grade au fost înregistrate la o adîncime de 10 kilometri și au fost resimțite de locuitorii din Kerci și Șchelkino,
16:00
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a aprobat calendarul examenelor de admitere la stagiul profesional și al examenelor de calificare în profesia de avocat pentru anul 2026.Astfel, examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură va avea loc: 1 aprilie 2026 – sesiunea de primăvară; 7 octombrie 2026 – sesiunea de toamnă.{{861197}}În ceea ce privește examenul de cal
15:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că, chiar dacă ne aflăm în sezonul de iarnă, pregătirile pentru sezonul de vară sînt deja în plină desfășurare.Sezonul estival 2026 va aduce pasagerilor noi destinații, rute directe și o geografie extinsă a zborurilor. Lansarea rutelor este programată gradual, în perioada aprilie-iunie, în funcție de destinație și operator.{{861384}}Pri
15:30
La un an de la lansare, Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS), implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, își confirmă eficiența și beneficiile pentru transportatori, contribuind semnificativ la fluidizarea traficului de camioane la punctele de trecere a frontierei.Potrivit Serviciului Vamal, transportatorii care utilizează BQS benefici
15:30
Daniel Vodă, fostul purtător de cuvînt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat că, începînd de astăzi, s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice."Vreau să fac un anunț personal foarte important. Începînd de astăzi, m-am alăturat echipei de la Institutu
15:30
Ion Ceban comentează gestionarea crizei energetice de autoritățile centrale: „Trebuia să ghicim ce să facem” # Noi.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică dur modul în care autoritățile centrale au gestionat în 31 ianuarie pana masivă de curent provocată de căderile de tensiune în rețelele din Ucraina. Edilul susține că lipsa de comunicare și „bîlbîielile” instituțiilor responsabile au pus în dificultate autoritățile municipale.„Condamnăm tăcerea autorităților centrale în raport cu această situație. La mai
15:30
Filat – despre nominalizarea Maiei Sandu la Premiul Nobel pentru Pace: „O bulă dată drept știre” # Noi.md
Nominalizarea președintei Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace de către liderul Partidului Verde din Norvegia, deputatul parlamentului local Arild Hermstad, este o bulă prezentată drept știre și un masterclass de manipulare în stil neomarxist.Această opinie a fost exprimată de fostul prim-ministru, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat.Potri
15:30
Judocanul Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open, care s-a desfǎşurat la Sofia, scrie olympic.mdEl a obținut patru victorii în categoria de greutate 81 kg, cu grecul Aris Zaragkas, georgianul Giorgi Sherazadishvili, bulgarii Georgi Gramatikov și Hristo Valkov.Ciprian a fost învins în semifinale de spaniolul Jose Izquieta.
15:00
Purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că contactele între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sînt posibile numai la Moscova.El a făcut această declarație în cadrul unui briefing luni, 2 februarie, citează Interfax, scrie Европейская правда.Peskov a fost întrebat dacă Kremlinul ia în considerare posibilitatea organizăr
15:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură.Aceste degradări sînt determinate, în principal, de starea avansată de
15:00
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batîrncea, a declarat că Republica Moldova trebuie să evite orice provocări militare și să mențină cursul către pace.{{862062}}„Îmi doresc ca țara mea să evite orice provocări militare. Sîntem o țară foarte mică și vulnerabilă, de aceea avem nevoie de o diplomație responsabilă. Nu trebuie să permitem ca Moldova să fie implicată în vreun conflict”, a sublini
15:00
O delegație a Comisiei de la Veneția vine la Chișinău pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale # Noi.md
O delegație a Comisiei de la Veneția va desfășura o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 februarie, pentru a se documenta și a pregăti un aviz privind legea votată de Parlament în vara anului trecut, menită să combată eficient fenomenul corupției electorale.Augustina Badica, consultantă în Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului, a declarat că vizita raportorilor este org
14:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că, chiar dacă ne aflăm în sezonul de iarnă, pregătirile pentru sezonul de vară sînt deja în plină desfășurare.Sezonul estival 2026 va aduce pasagerilor noi destinații, rute directe și o geografie extinsă a zborurilor. Lansarea rutelor este programată gradual, în perioada aprilie-iunie, în funcție de destinație și operator.{{861384}}Pri
14:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au descoperit în ultimele zile mai multe bunuri transportate fără acte legale, în cadrul unor controale efectuate în apropierea localităților Leușeni și Costești.În primul caz, un autocar, condus de un bărbat de 47 de ani, a fost oprit pentru verificări. În urma controlului, autoritățile au descoperit electrocasnice și piese auto care nu fuseseră
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat propunerea tarifară pentru gazele naturale furnizate de Energocom, stabilind un preț de 14,43 lei/m³ pentru consumatorii finali, aproape cu un leu mai mic decît suma solicitată de companie.Potrivit instituției, prețul variază în funcție de punctele de intrare și ieșire din rețelele de transport și distribuție. La punctele de
14:30
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sînt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, transmite DPA.Autobuzele, tramvaiele şi metrourile ar trebui să rămînă în depourile mai multor companii municipale de transport, ca urmare a acţiunii de protest.Aproape toate cele 16 landuri sînt afectate, au anunţat sindicatele V
14:30
Moldovenii vor să fie stăpîni la ei acasă, în Republica Moldova, cu capitală, Constituție și viitor, vor să fie o țară, nu o marginea a cuiva.Despre acest lucru a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, amintind că astăzi, 2 februarie, este sărbătorită Ziua statalității moldovenești, decernată prin decretul prezidențial din 2017, iar în istori
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.