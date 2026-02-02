Tradițiile populare nu se pierd la Dănceni

21:00

Donald Trump a anunţat duminică intenţia sa de a închide pentru doi ani, pentru renovare, Kennedy Center, sala emblematică de spectacole din Washington.Locul, pe care miliardarul l-a redenumit pentru a-i adăuga numele său, se va închide la 4 iulie, a precizat Trump pe Truth Social.„Am decis că oprirea activităţilor de divertisment pentru o perioadă de aproximativ doi ani este cea mai rapid