Marea migrație de Sărbătoarea Primăverii a început

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batîrncea, a declarat că Republica Moldova trebuie să evite orice provocări militare și să mențină cursul către pace.{{862062}}„Îmi doresc ca țara mea să evite orice provocări militare. Sîntem o țară foarte mică și vulnerabilă, de aceea avem nevoie de o diplomație responsabilă. Nu trebuie să permitem ca Moldova să fie implicată în vreun conflict”, a sublini