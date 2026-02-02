Xi Jinping solicită progrese în industriile viitoare

13:30

Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, cu condiția unei transparențe totale față de Ucraina.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd un interviu acordat de acesta pentru Libération.Potrivit lui Barrot, Europa are nevoie de un contact direct cu Rusia pentru a-și apăra propriile interese.„Europenii, care sînt