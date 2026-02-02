Ungaria a depus o plîngere la Curtea UE împotriva renunțării la gazul rusesc

13:00

Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de amploare, pusă la cale de doi tineri în vîrstă de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat depășește un milion de lei.Potrivit materialelor cauzei penale, suspecții au acționat coordonat într-un grup infracțional organizat. Aceștia au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din C