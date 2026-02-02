Aeroportul Chișinău lansează noi destinații: către ce țări vor exista acum zboruri directe

09:30

A fost declarată o stare de alertă la Spitalul Universitar Southampton din Anglia, după un incendiu izbucnit, duminică, pe una dintre secțiile spitalului. 200 de pacienți au fost evacuați.Niciun pacient nu a fost rănit, însă zonele în care incendiul s-a manifestat au fost distruse de flăcări. Cabinetul din care a pornit incendiul a fost în întregime carbonizat, dar și alte cîteva încăperi.