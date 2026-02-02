Aeroportul Chișinău lansează noi destinații: către ce țări vor exista acum zboruri directe
Noi.md, 2 februarie 2026 15:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că, chiar dacă ne aflăm în sezonul de iarnă, pregătirile pentru sezonul de vară sînt deja în plină desfășurare.Sezonul estival 2026 va aduce pasagerilor noi destinații, rute directe și o geografie extinsă a zborurilor. Lansarea rutelor este programată gradual, în perioada aprilie-iunie, în funcție de destinație și operator.{{861384}}Pri
La un an de la lansare, Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS), implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, își confirmă eficiența și beneficiile pentru transportatori, contribuind semnificativ la fluidizarea traficului de camioane la punctele de trecere a frontierei.Potrivit Serviciului Vamal, transportatorii care utilizează BQS benefici
Daniel Vodă, fostul purtător de cuvînt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat că, începînd de astăzi, s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice."Vreau să fac un anunț personal foarte important. Începînd de astăzi, m-am alăturat echipei de la Institutu
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică dur modul în care autoritățile centrale au gestionat în 31 ianuarie pana masivă de curent provocată de căderile de tensiune în rețelele din Ucraina. Edilul susține că lipsa de comunicare și „bîlbîielile” instituțiilor responsabile au pus în dificultate autoritățile municipale.„Condamnăm tăcerea autorităților centrale în raport cu această situație. La mai
Nominalizarea președintei Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace de către liderul Partidului Verde din Norvegia, deputatul parlamentului local Arild Hermstad, este o bulă prezentată drept știre și un masterclass de manipulare în stil neomarxist.Această opinie a fost exprimată de fostul prim-ministru, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat.Potri
Judocanul Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open, care s-a desfǎşurat la Sofia, scrie olympic.mdEl a obținut patru victorii în categoria de greutate 81 kg, cu grecul Aris Zaragkas, georgianul Giorgi Sherazadishvili, bulgarii Georgi Gramatikov și Hristo Valkov.Ciprian a fost învins în semifinale de spaniolul Jose Izquieta.
Purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că contactele între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sînt posibile numai la Moscova.El a făcut această declarație în cadrul unui briefing luni, 2 februarie, citează Interfax, scrie Европейская правда.Peskov a fost întrebat dacă Kremlinul ia în considerare posibilitatea organizăr
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură.Aceste degradări sînt determinate, în principal, de starea avansată de
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batîrncea, a declarat că Republica Moldova trebuie să evite orice provocări militare și să mențină cursul către pace.{{862062}}„Îmi doresc ca țara mea să evite orice provocări militare. Sîntem o țară foarte mică și vulnerabilă, de aceea avem nevoie de o diplomație responsabilă. Nu trebuie să permitem ca Moldova să fie implicată în vreun conflict”, a sublini
O delegație a Comisiei de la Veneția va desfășura o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 februarie, pentru a se documenta și a pregăti un aviz privind legea votată de Parlament în vara anului trecut, menită să combată eficient fenomenul corupției electorale.Augustina Badica, consultantă în Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului, a declarat că vizita raportorilor este org
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au descoperit în ultimele zile mai multe bunuri transportate fără acte legale, în cadrul unor controale efectuate în apropierea localităților Leușeni și Costești.În primul caz, un autocar, condus de un bărbat de 47 de ani, a fost oprit pentru verificări. În urma controlului, autoritățile au descoperit electrocasnice și piese auto care nu fuseseră
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat propunerea tarifară pentru gazele naturale furnizate de Energocom, stabilind un preț de 14,43 lei/m³ pentru consumatorii finali, aproape cu un leu mai mic decît suma solicitată de companie.Potrivit instituției, prețul variază în funcție de punctele de intrare și ieșire din rețelele de transport și distribuție. La punctele de
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sînt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, transmite DPA.Autobuzele, tramvaiele şi metrourile ar trebui să rămînă în depourile mai multor companii municipale de transport, ca urmare a acţiunii de protest.Aproape toate cele 16 landuri sînt afectate, au anunţat sindicatele V
Moldovenii vor să fie stăpîni la ei acasă, în Republica Moldova, cu capitală, Constituție și viitor, vor să fie o țară, nu o marginea a cuiva.Despre acest lucru a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, amintind că astăzi, 2 februarie, este sărbătorită Ziua statalității moldovenești, decernată prin decretul prezidențial din 2017, iar în istori
Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a promis să aloce 2,5 miliarde de euro pentru redresarea după puternica furtună „Christine”, care a luat viața a cinci persoane și a provocat pagube enorme.Despre aceasta a relatat Euractiv, scrie „Adevărul European”.Montenegro a prelungit, de asemenea, starea de urgență – cu un nivel mai jos decît starea de excepție – în zonele cele mai afectat
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curînd, anunță primarul Ion Ceban.Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.{{846451}}"În scurt timp, vom începe reparația porțiunii de pe 31august, care 2 ani și ceva a fost într-o birocrație totală. Suntem ga
Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, cu condiția unei transparențe totale față de Ucraina.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd un interviu acordat de acesta pentru Libération.Potrivit lui Barrot, Europa are nevoie de un contact direct cu Rusia pentru a-și apăra propriile interese.„Europenii, care sînt
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 2 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 3 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,08 lei/litru (+3 bani), iar al motorinei standard – 20,02 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Liderul Partidului Verde din Norvegia, deputatul parlamentului local Arild Hermstad, a nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace.În declarația sa, Arild Hermstad a subliniat că Maia Sandu se află în prima linie a luptei pentru democrație în Europa, relatează nokta.md.El a reamintit că Moldova a fost supusă mai multor tentative de ingerință rusă în a
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) din Republica Moldova au efectuat o vizită de lucru în Estonia, pentru a studia modelele funcționale de digitalizare a evaluărilor naționale și a identifica soluții care pot fi adaptate sistemului educațional autohton.Timp de trei zile, experții moldoveni au explorat modul în care Estonia organizează testele naționale în fo
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de amploare, pusă la cale de doi tineri în vîrstă de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat depășește un milion de lei.Potrivit materialelor cauzei penale, suspecții au acționat coordonat într-un grup infracțional organizat. Aceștia au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din C
Numărul bolilor infecțioase din Capitală a crescut săptămîna trecută cu 677 de cazuri, comparativ cu perioada precedentă de raportare, scrie tv8.md.Primăria îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și dă asigurări că menține situația epidemiologică sub atenție sporită.Informațiile au fost prezentate la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău de către Marina Buga, șef
Construcțiile încetinesc în Republica Moldova. În anul 2025, numărul autorizațiilor de construire eliberate la nivel național a scăzut cu 9% față de 2024.Diminuarea lezează atît clădirile rezidențiale, cît și pe cele nerezidențiale, cu reduceri vizibile în majoritatea regiunilor țării, notează Noi.md cu referire la bizlaw.{{860426}}Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statisti
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-consilier municipal și raional, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 1 milion 204 mii 700 lei.Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei judecătoare de comiterea infracțiunii de trafic de influență.Procurorii au constatat că învinuita, deținînd funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflîndu-se în orașul Hîncești, acționînd cu intenție directă și cunoscînd că o cauză contravențio
Un proiect de lege pentru crearea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați a fost depus în Parlament.Acest lucru va permite cetățenilor să verifice prețurile reale ale apartamentelor din cartierele din Chișinău și din întreaga țară, precum și să vadă valoarea comisioanelor percepute de agenții.{{858756}}Potrivit președintelui Com
Susținut de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului „Protecția copilului și accesul la servicii de Apă, Sanitație, Igienă (WASH), sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova” va sprijini un număr și mai mare de copii – atît moldoveni, cît și ucraineni – să aibă acces la servicii de protecție, asistență medicală, educație
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, Regatul Belgiei.Vicepremierul Mihai Popșoi va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul europe
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, echipele S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum, notează noi.md.Drumarii intervin pe următoarele sectoare pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă: M1, km 41; M1, km 64–65 (perimetrul localităților Condrița și Căpriana); M5, sec
În weekend, polițiștii au fixat peste 4470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre încălcările identificate, se numără: 30 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise; 2 516 au depășit limita de viteză; 725 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale s
Direcția Educație Chișinău informează oficial că astăzi toate instituțiile de învățămînt general din mun. Chișinău își desfășoară activitatea în reim normal, inclusiv grădinițele, notează Noi.md.Procesul educațional este asigurat fără întreruperi, în condiții de siguranță, conform programului stabilit, atât în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, cât și în instituțiile de ed
Fluxurile de energie electrică dintre România, Republica Moldova și Ucraina au revenit la valori ridicate duminică seara, după avaria gravă produsă sîmbătă dimineață, care a afectat semnificativ sistemele energetice din regiune, potrivit profit.ro.România a reluat exporturile masive de energie electrică către Republica Moldova, la o putere ce depășește 1 000 MW, o parte importantă din acest vo
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sînt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și ai
Venezuela a exportat pentru prima dată în istorie un lot de gaz petrolier lichefiat.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat președintele în exercițiu Delcy Rodríguez pe canalul Telegram.{{862033}}„Sîntem mîndri că putem împărtăși acest moment: nava Chrysopigi Lady a plecat din Venezuela cu primul lot de gaz petrolier lichefiat”, a scris Rodriguez. Ea a povestit că a sărbătorit ac
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia.Într-un interviu pentru Český rozhlas, șeful statului a explicat că uneori se gîndește să participe la următoarele alegeri prezidențiale, dar totul depinde de deznodămîntul conflictului, scrie adevărul.ro.{{853052}}„Nu știu. Totul depinde de cum s
Ați mers de multe ori pe această stradă din capitală, i-ați auzit numele în transportul public, dar, grăbindu-vă spre treburile voastre, rareori v-ați oprit să vă întrebați: în cinstea poartă cu demnitate acest nume? A cui soartă și ce moștenire se ascunde în spatele acestui sunet familiar, care se dizolvă în agitația orașului?A fost mai mult ca un remarcabil chimist organic sovietic - academi
O mașină a luat foc și a ars aproape în totalitate în curtea unui bloc de locuit din orașul Codru.Potrivit PRO TV, un echipaj de pompieri a intervenit pentru a stinge flăcările.Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Alte circumstanțe se stabilesc.
Un lot de 15.000 de kilograme de mărar proaspăt de import a fost reținut oficial și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, substanță ce poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.Imediat după confirmarea prezenței pesticidului, inspectorii ANSA
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sînt practicabile, notează Noi.md.Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș. În ultimele 24 de ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combater
Ambasada Republicii Moldova în Italia a ieșit cu clarificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Peninsulă, în contextul modificărilor recente ale legislației privind cetățenia și al informațiilor eronate apărute în spațiul public.Reprezentanța diplomatică precizează că lipsa, expirarea sau neperfectarea actelor de identitate nu determină pierderea cetățeniei Republicii Moldova.
Declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind disponibilitatea sa de a vota la referendum pentru unirea cu România poate fi calificată drept trădare de Patrie, fapt pentru care, în orice țară normală poți fi judecat.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul conducător al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi, în cadrul emisiunii „TEMA
Mai mulți locuitori de pe strada Nicolae Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al capitalei se plîng că un bărbat a transformat mai multe mașini, bune de dat la fier vechi, în adăposturi improvizate pentru cîinii și pisicile din stradă.Au fost depuse și plîngeri la poliție privind cazuri de agresivitate ale maidanezilor.{{860193}}"Eu de acum în jurul la 20 de ani am grijă de cîini. Toată vr
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș.Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.„Vrem să intrăm în biserică!”, au sc
Centrul Național Anticorupție anunță intensificarea acțiunilor de combatere a corupției, după ce, în săptămîna precedentă, au fost efectuate percheziții într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică la posturile vamale Leușeni și Cahul, comise de angajați ai Serviciului Vamal.În urma demersurilor înaintate de procurori, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zil
Astăzi, începe sesiunea de primăvară 2026 a Parlamentului. Potrivit Regulamentului Parlamentului, sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăși sfîrșitul lunii iulie.Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară, începînd cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărîrea care prevede convocarea ședințelor plenare și or
A fost declarată o stare de alertă la Spitalul Universitar Southampton din Anglia, după un incendiu izbucnit, duminică, pe una dintre secțiile spitalului. 200 de pacienți au fost evacuați.Niciun pacient nu a fost rănit, însă zonele în care incendiul s-a manifestat au fost distruse de flăcări. Cabinetul din care a pornit incendiul a fost în întregime carbonizat, dar și alte cîteva încăperi.
Ion Crișciuc, procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan în această lună și a refuzat testarea alcooscopică, continuă să activeze în sistemul procuraturii.Deși a depus o cerere de demisie după incident, acesta este subiectul unei proceduri disciplinare inițiate de Inspecția Procurorilor și este obligat să își exercite în continuare atribuțiile pînă la finalizarea anchetei. Dec
În contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova, Primăria Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.La fel
Studiile și munca nu mai sînt o povară pentru mamele cu copii mici la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.Instituția a amenajat camere speciale pentru mame și copii, oferind un spațiu sigur, confortabil și adaptat nevoilor celor mici, unde educația, munca și maternitatea se pot îmbina fără stres.Sălile sînt dotate cu jucării, cărți, mobilier adecvat copiilor, dar și cu frigidere,
