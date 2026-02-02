Val de frig extrem la New York: cel puțin 14 persoane au murit și sute de oameni au fost duși în adăposturi

15:00

Municipiul Bălți nu este eligibil pentru amalgamare, iar consiliile raionale vor decide ce se întâmplă cu satele din apropiere, susține primarul Alexandr Petkov. Conform oficialului, problema pe care o are acum orașul este statutul său. Petkov consideră că reforma administrației publice locale este necesară. În același timp, conform lui, deocamdată nu este clar ce se […] Articolul VIDEO Primarul de Bălți: „Nu suntem eligibili pentru amalgamare”. Ce se întâmplă cu satele din apropiere apare prima dată în Realitatea.md.