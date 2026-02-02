Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei
Realitatea.md, 2 februarie 2026 12:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în cazul unei foste consiliere din Edineț. Este vorba despre Svetlana Panciuc, ex-consilier municipal și raional, pe numele căreia a fost emis un act de constatare. Potrivit ANI, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023 a fost identificată o diferență substanțială între averea […] Articolul Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 5 minute
12:50
VIDEO Dodon, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: Să spună cum a organizat această provocare # Realitatea.md
Igor Dodon susține că video cu sacoșa neagră nu poate reprezenta probă, deoarece secvența a fost compilată. Conform lui, întreg scandalul ar fi o provocare pusă la cale de Vlad Plahotniuc. Ex-președintele a făcut declarația după ce a fost întrebat despre posibila depunere a mărturiilor în dosarul său de către fostul lider democrat. Politicianul susține […] Articolul VIDEO Dodon, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: Să spună cum a organizat această provocare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Escrocherie uriașă, pusă la cale de doi tineri, destructurată: Prejudiciu de peste 1 milion de lei # Realitatea.md
O schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri de 19 și 26 de ani din raionul Leova, a fost destructurată de oamenii legii. Prejudiciul cauzat depășește un milion de lei. Potrivit Poliției Naționale, suspecții au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, inducând-o în eroare sub pretextul remedierii […] Articolul VIDEO Escrocherie uriașă, pusă la cale de doi tineri, destructurată: Prejudiciu de peste 1 milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este dispus să se întâlnească „chiar și cu dracul” pentru a rezolva problemele cetățenilor, răspunzând astfel la întrebarea de ce nu discută cu reprezentanții PSRM și PAS. „Când este vorba despre ceva rațional, normal, în beneficiul oamenilor, mă întâlnesc cu toată lumea. M-am întâlnit și cu cei […] Articolul STOP CADRU Ceban: ”Sunt gata să mă întâlnesc și cu dracul!” – Află contextul apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Inga Botnari, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026 de Ministerul Afacerilor Externe # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe și-a exprimat aprecierea față de Inga Botnari, șefă a Secției Consiliul Europei și drepturile omului din cadrul Direcției cooperare multilaterală, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026. Potrivit instituției, distincția vine ca urmare a profesionalismului și dedicării demonstrate în consolidarea poziției și imaginii Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei. În luna ianuarie, Secția Consiliul […] Articolul Inga Botnari, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026 de Ministerul Afacerilor Externe apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în cazul unei foste consiliere din Edineț. Este vorba despre Svetlana Panciuc, ex-consilier municipal și raional, pe numele căreia a fost emis un act de constatare. Potrivit ANI, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023 a fost identificată o diferență substanțială între averea […] Articolul Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:10
Sindicatul Unit al Serviciilor din Germania (Verdi) a convocat greve de amploare în mai multe regiuni ale țării, acțiuni care au dus la perturbări semnificative ale transportului public. Primele proteste au început în seara zilei de 1 februarie și au continuat și în cursul zilei de astăzi. Mișcarea sindicală are loc pe fondul negocierilor salariale […] Articolul Haos în transportul public german după protestele sindicale apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire: „Multe popoare nu au țara lor. Noi o avem” # Realitatea.md
Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire. Igor Dodon a anunțat că în toată țara vor fi afișate mesaje „Republica Moldova este Patria noastră” și „Republica Moldova nu este România”. În opinia sa, evenimentele din 1918 nu au reprezentat unire, ci anexare. Totodată, Dodon a spus că guvernarea ar încerca să lichideze statalitatea Moldovei. […] Articolul Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire: „Multe popoare nu au țara lor. Noi o avem” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ceban critică modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică: ”Trebuia să ghicim ce să facem” # Realitatea.md
Ion Ceban a criticat modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică din 31 ianuarie. Edilul a condamnat „tăcerea autorităților centrale” și a acuzat mai multe instituții că au publicat informații pe care ulterior le-au șters. Potrivit lui, structurile responsabile de securitate, create de actuala guvernare, ar fi eșuat în special la capitolul comunicare. […] Articolul Ceban critică modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică: ”Trebuia să ghicim ce să facem” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:50
Nu au trecut nici 3 ani! Primăria planifică renovarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 în anul 2026 # Realitatea.md
După mai multe dispute între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, caldarâmul de pe str. 31 August 1989 ar urma să fie renovat în anul 2026. Ion Ceban a anunțat că se lansează licitația, pentru a stabili compania care va efectua lucrările. Edilul a menționat că proiectul de reabilitare urmează să fie prezentat public în scurt […] Articolul Nu au trecut nici 3 ani! Primăria planifică renovarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 în anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Praga, sub asediul protestelor: zeci de mii de oameni au ieșit să-l susțină pe președintele Petr Pavel # Realitatea.md
Până la 90 de mii de persoane s-au adunat duminică, 1 februarie, în centrul capitalei Cehiei, pentru a participa la un protest de susținere a președintelui Petr Pavel. Manifestațiile au avut loc în Orașul Vechi și în Piața Wenceslas din Praga. Protestul a fost organizat pe fondul conflictului dintre șeful statului și vicepremierul Petr Macinka, […] Articolul VIDEO Praga, sub asediul protestelor: zeci de mii de oameni au ieșit să-l susțină pe președintele Petr Pavel apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Liderul Partidului Verde din Norvegia, Arild Hermstad, a anunțat că a nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Într-o postare publică, politicianul norvegian afirmă că Maia Sandu „se află pe frontul democrației în Europa”, într-un context în care Republica Moldova a fost ținta unor tentative documentate de influență electorală rusă, […] Articolul Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace. Nominalizarea vine din Norvegia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Cresc cazurile de boli infecțioase în Chișinău. Peste 2.600 de persoane, afectate # Realitatea.md
În instituțiile medicale din Chișinău se atestă o creștere a numărului de cazuri de boli infecțioase și evenimente de sănătate publică. Potrivit șefei adjuncte a Direcției generale asistență medicală și socială, Marina Buga, au fost înregistrate 2.627 de cazuri, cu 677 mai multe decât în săptămâna precedentă. Aproximativ 65% dintre cazuri au fost raportate la […] Articolul VIDEO Cresc cazurile de boli infecțioase în Chișinău. Peste 2.600 de persoane, afectate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
”Hai zi-i, 150 euro, lasă să plătească” – CNA publică interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi # Realitatea.md
CNA publică interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi, obține în mod fraudulos. Înregistrările audio conțin discuții între persoane necunoscute, care vorbesc despre sumele de ban pe care trebuie să le achite șoferii, pentru a obține un permis în lipsa anumitor acte. – Avem un șofer. N-are doi specialiști și livretul militar. – Și? – Facem cumva? […] Articolul ”Hai zi-i, 150 euro, lasă să plătească” – CNA publică interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Smith: Colaborarea în sectorul energetic între Moldova și SUA este prioritate pentru Washington # Realitatea.md
Christopher Smith, asistent adjunct al secretarului de stat al SUA, a declarat într-un interviu pentru IPN că securitatea energetică rămâne o problemă-cheie pentru Republica Moldova. În opinia sa, implicarea companiilor americane în regiune va contribui la creșterea stabilității și siguranței aprovizionării cu energie. Oficialul american a fost întrebat despre impactul potențial asupra piețelor energetice regionale, […] Articolul Smith: Colaborarea în sectorul energetic între Moldova și SUA este prioritate pentru Washington apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Au început lucrările de plombare a gropilor. AND anunță intervenții pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Lucrările de plombare a gropilor au început pe mai multe drumuri naționale, după deteriorarea carosabilului din cauza condițiilor meteo din ultima perioadă, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit AND, lucrările se desfășoară în regim de urgență pe traseele M1 (km 41 și km 64–65), M5, sectorul Briceni, precum și pe G99 (km 37–39), sectorul Basarabeasca, […] Articolul Au început lucrările de plombare a gropilor. AND anunță intervenții pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Explicații de la oficial american, la Chișinău: De ce a fost suspendată eliberarea vizelor pentru imigranți # Realitatea.md
Suspendarea vizelor pentru imigranți de către autoritățile americane ține de procese din politica internă a SUA. Christopher Smith, adjunctul secretarului de stat al SUA, a precizat într-un interviu pentru IPN, funcționarul reiterând că măsura este una temporară și nu vizează în mod specific Moldova, ci afectează cetățenii din circa 100 de state. Smith a menționat […] Articolul Explicații de la oficial american, la Chișinău: De ce a fost suspendată eliberarea vizelor pentru imigranți apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în propria locuință. Tragedia s-a produs duminică, 1 februarie, în regiunea transnistreană. Flăcările din gospodăria victimei au fost observate de un vecin, care a alertat imediat pompierii. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că focul a cuprins o suprafață de 10 metri […] Articolul FOTO Tragedie la început de lună. Un bărbat a murit într-un incendiu puternic apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:40
Certificate medicale eliberate ilegal pentru șoferi. CNA desfășoară percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina # Realitatea.md
Percheziții au loc în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, […] Articolul Certificate medicale eliberate ilegal pentru șoferi. CNA desfășoară percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Ninsorile afectează traficul în România. Aeroporturile funcționează în condiții de iarnă # Realitatea.md
Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme în mai multe zone din România, afectând traficul rutier și aerian. Drumarii au intervenit pe mai multe artere din țară, iar la București a fost nevoie de acțiuni ample de deszăpezire, după ce s-a depus un strat consistent de zăpadă. Șoferii din Capitală s-au plâns că utilajele […] Articolul VIDEO Ninsorile afectează traficul în România. Aeroporturile funcționează în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Asistentul secretarului de stat al SUA: Sprijinim procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene # Realitatea.md
Statele Unite vor sprijini procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene. Declarația a fost făcută de către asistentul adjunct al Secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a menționat că Washingtonul sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova. Conform funcționarului american, Chișinăul și Tiraspolul au anumite probleme în asigurarea dialogului. În […] Articolul Asistentul secretarului de stat al SUA: Sprijinim procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Relațiile moldo-americane: între așteptările Chișinăului și realitățile de la Washington # Realitatea.md
Chișinău se așteaptă la o îmbunătățire a relațiilor moldo-americane. Optimismul vine după vizita de săptămâna trecută în Republica Moldova a asistentului adjunct al Secretarului de Stat al Statele Unite ale Americii. Premierul Alexandru Munteanu i-a mulțumit lui Christopher Smith pentru sprijinul acordat de Statele Unite, iar oaspetele de peste ocean a reafirmat deschiderea SUA pentru […] Articolul Relațiile moldo-americane: între așteptările Chișinăului și realitățile de la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
În weekend, peste 4.470 de șoferi au încălcat regulile de circulație. Potrivit Poliției Naționale, 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Totodată, 2.516 șoferi au depășit limita de viteză, iar 725 nu au respectat indicatoarele de prioritate și semnalele de […] Articolul Peste 4.470 de șoferi au comis încălcări în weekend. Câți s-au ales cu amenzi apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Erfan Soltani, un tânăr iranian de 26 de ani reținut la începutul lunii ianuarie în timpul protestelor de amploare din Iran și despre care s-a spus că ar fi fost condamnat la moarte, a fost eliberat pe cauțiune, potrivit organizației pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, transmite CNN. Soltani a fost arestat pe […] Articolul Iran: Erfan Soltani, protestatar condamnat la moarte, a fost eliberat pe cauțiune apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
În perioada 2-4 februarie 2026, șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles. Oficialul va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, șeful cabinetului președintelui Consiliului European Pedro Lourtie, secretarii […] Articolul Ministrul Popșoi, în vizită de lucru la Bruxelles. Cu cine va avea discuții apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Incendiu puternic într-o curte din municipiul Chișinău. O mașină a fost mistuită de foc # Realitatea.md
Un automobil a fost distrus în totalitate astăzi dimineața, 2 februarie, de un incendiu. Incidentul a avut loc în orașul Codru, municipiul Chișinău. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri pentru lichidarea focului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de autorități. Sursa: Republica Unirii Pentru […] Articolul VIDEO Incendiu puternic într-o curte din municipiul Chișinău. O mașină a fost mistuită de foc apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
15 tone de mărar, reținute și distruse de ANSA. Produsele prezentau risc pentru consumatori # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut și nimicit un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței pesticidului, inspectorii au reținut lotul […] Articolul 15 tone de mărar, reținute și distruse de ANSA. Produsele prezentau risc pentru consumatori apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Ambalaje din plastic sustenabile în Europa, dar fabricate în mare parte din materii fosile # Realitatea.md
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt dominate de produse ambalate în așa-numitul „plastic sustenabil”, însă o investigație recentă publicată de cotidianul britanic The Guardian arată că aceste ambalaje sunt, în realitate, fabricate în mare parte din materii prime fosile. Ancheta relevă că numeroase mărci cunoscute, precum Heinz Beanz (Kraft) sau Philadelphia (Mondelēz), folosesc plastic produs de divizia […] Articolul Ambalaje din plastic sustenabile în Europa, dar fabricate în mare parte din materii fosile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:50
Christopher Smith, pentru IPN: Reducerea dependenței de resursele rusești rămâne o prioritate pentru Moldova # Realitatea.md
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic pe termen lung al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN, în contextul vizitei sale la Chișinău, desfășurate în perioada […] Articolul Christopher Smith, pentru IPN: Reducerea dependenței de resursele rusești rămâne o prioritate pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
De astăzi, deputații revin la muncă. Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026 # Realitatea.md
Deputații revin la muncă după vacanță, iar Parlamentul intră de astăzi în sesiunea de primăvară 2026, care se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie. Ședința de inaugurare a sesiunii va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice. În ședința plenară de joi, 5 februarie, deputații urmează să examineze mai […] Articolul De astăzi, deputații revin la muncă. Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Trafic restricționat spre Aeroport din cauza vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice # Realitatea.md
În perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul în anumite zone din centrul orașului și pe arterele care leagă orașul de Aeroportul Internațional Chișinău va fi temporar restricționat. Măsura este luată în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor inspecta instituțiile de stat ale Republicii Moldova. La […] Articolul Trafic restricționat spre Aeroport din cauza vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
În doar câteva ore, două accidente grave din Turcia s-au soldat cu moartea a 16 persoane. În Antalya, un autocar s-a răsturnat într-o râpă, provocând decesul a nouă oameni. Într-un alt incident, pe autostrada Antalya-Isparta, în apropierea districtului Ağlasun din Burdur, două mașini s-au ciocnit frontal, iar impactul violent a dus la moartea a șapte […] Articolul Două accidente sângeroase în Turcia: 16 persoane și-au pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 12 morți în Ucraina # Realitatea.md
Un autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk a fost lovit duminică de o dronă rusească, incident soldat cu mai multe victime, potrivit serviciilor de urgență și autorităților locale, citate de AFP. Serviciile de intervenție au anunțat pe Telegram că „o dronă rusească a atacat un autobuz aparținând unei companii din […] Articolul O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 12 morți în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
În 2032, Luna ar putea fi martora unui eveniment rar: un asteroid cu diametrul de aproximativ 60 de metri ar putea lovi suprafața satelitului natural al Pământului. Deși probabilitatea unui astfel de impact este scăzută, în jur de 4%, nu poate fi ignorată. Din acest motiv, oamenii de știință studiază de pe acum atât riscurile […] Articolul Un asteroid ar putea lovi Luna în 2032: Oamenii de știință analizează riscurile apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Astrele te provoacă să îți observi mai atent ritmul de viață, nevoile reale și modul în care îți canalizezi energia. Pentru unele zodii, ziua este aglomerată și plină de responsabilități, în timp ce altele simt o puternică dorință de liniște, introspecție sau schimbare. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ziua este una intensă, cu multe sarcini […] Articolul Horoscopul zilei de 2 februarie 2026: O zodie trebuie să ia o decizie importantă apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea va fi stabilă. Din cauza temperaturilor scăzute, pe carosabil se va forma ghețuș. Meteorologii anunță maxime diurne de până la -9 grade, iar pe timpul nopții temperaturile pot coborî până la -22 de grade. În regiunile de Nord, valorile termice vor atinge aproximativ -9 grade ziua, iar […] Articolul Februarie începe cu ger: Nopți de -22°C și carosabil alunecos apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Ucraina, Statele Unite şi Rusia vor avea o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi, în perioada 4–5 februarie, în cadrul demersurilor continue pentru obţinerea unui acord de pace, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declaraţia vine în contextul incertitudinilor legate de negocierile programate iniţial pentru 1 februarie, atât în privinţa desfăşurării lor, cât şi […] Articolul Ucraina, SUA şi Rusia reiau negocierile de pace în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Articolul Curs valutar 2 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:10
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință # Realitatea.md
La Roma, unul dintre cele mai emblematice şi fotografiate locuri suferă o schimbare radicală. Începând de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga […] Articolul Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Astronauții îmbătrânesc mai repede în spațiu, apoi întineresc după revenirea pe Pământ # Realitatea.md
Astronauții par să treacă prin modificări biologice rapide, dar temporare, în timpul zborurilor spațiale. Mai mulți indicatori asociați îmbătrânirii se modifică semnificativ pe perioada șederii pe orbită, pentru ca apoi să revină spre normal la scurt timp după întoarcerea pe Pământ, relatează antena3.ro. Un studiu recent, bazat pe analize de sânge prelevate de la un […] Articolul Astronauții îmbătrânesc mai repede în spațiu, apoi întineresc după revenirea pe Pământ apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat duminică după-amiaza, 1 februarie curent, că a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Potrivit specialiştilor, seismul s-a înregistrat la adâncimea de 138 de kilometri, iar magnitudinea a fost de 3,7, scrie antena3.ro. Iniţial, oficialii din cadrul au transmis că magnitudinea cutremurului care s-a […] Articolul Cutremur în România, duminică după-amiaza. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
15 persoane au fost evacuate, iar o femeie a fost transportată la Spitalul Municipal Bălți, în stare de șoc, fără traumatisme, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, focul a izbucnit într-o locuință situată la etajul 8 al unui bloc cu 9 etaje, de pe strada Bulgară. Fumul dens […] Articolul Incendiu într-un bloc din Bălți: proprietara salvată, iar 15 persoane evacuate apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Zelenski nu exclude un al doilea mandat: totul depinde de cum se va încheia războiul # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia. Într-un interviu pentru Český rozhlas, șeful statului a explicat că uneori se gândește să participe la următoarele alegeri prezidențiale, dar totul depinde de deznodământul conflictului, scrie adevărul.ro. „Nu știu. Totul depinde de cum se va încheia acest […] Articolul Zelenski nu exclude un al doilea mandat: totul depinde de cum se va încheia războiul apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un autobuz care circula duminică, 1 februarie curent, în provincia Antalya, din sudul Turciei, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, provocând moartea a opt persoane și rănirea altor 26, scrie realitatea.net. Imaginile difuzate de postul public de televiziune TRT arată vehiculul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă în […] Articolul Tragedie în Turcia. Opt morți și 26 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Moldova acoperă 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout # Realitatea.md
La o zi după producerea blackoutului parțial, Republica Moldova a reușit să acopere 94% din necesarul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, la această oră erau importaţi doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular […] Articolul Moldova acoperă 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat un acord cu India pentru ca această țară să cumpere petrol din Venezuela, al cărui sector a fost liberalizat după capturarea președintelui Nicolas Maduro, în loc să îl importe din Iran, informează Agerpres. „India intră pe piață și va cumpăra petrol venezuelean, în loc să îl cumpere din […] Articolul Trump afirmă că India va renunța la petrolul iranian în favoarea celui venezuelean apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Începând cu luni, 2 februarie curent, elevii din Chișinău, revin la ore cu prezență fizică, după perioada de învățământ la distanță, informează primarul capitalei, Ion Ceban. „Subiectul a generat numeroase reacții și opinii din partea elevilor și părinților, autoritățile precizând că vor continua să țină cont de punctele de vedere exprimate. Succes tuturor la reluarea […] Articolul Învățământul online se încheie: Elevii din Chișinău revin în bănci apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Premierul și șeful Parlamentului: Administrația publică locală este prima linie a statului în relația cu cetățeanul # Realitatea.md
Cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje de apreciere pentru primari, consilieri, viceprimari, secretari de consilii și președinți de raioane, evidențiind rolul esențial al acestora în dezvoltarea comunităților. Alexandru Munteanu a subliniat că vizitele sale în localități precum Ungheni, […] Articolul Premierul și șeful Parlamentului: Administrația publică locală este prima linie a statului în relația cu cetățeanul apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Adio, leva! Bulgaria le-a scos definitiv din circulație, începând cu 1 februarie 2026. De azi, singura monedă este EURO # Realitatea.md
Monedele de leva ale Bulgariei au fost scoase definitiv din circulație în primul minut al zilei de duminică, 1 februarie 2026, cu doar câteva luni înainte de a împlini 146 de ani, informează știrileprotv.ro. După ce a circulat alături de euro pentru plățile în numerar în luna ianuarie, leva a încetat să mai fie mijloc […] Articolul Adio, leva! Bulgaria le-a scos definitiv din circulație, începând cu 1 februarie 2026. De azi, singura monedă este EURO apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Camioane blocate pe carosabil din cauza ghețușului, deblocate de polițiștii de frontieră și drumari # Realitatea.md
În noaptea de 31 ianuarie, polițiștii de frontieră din cadrul punctului vamal Tudora-1 au intervenit pentru a acorda ajutor camioanelor blocate în localitate, din cauza ghețușului format pe drum. Potrivit Poliției de Frontieră, în colaborare cu drumarii locali, a fost împrăștiat material antiderapant, iar trei camioane au fost deblocate cu ajutorul unui tractor. În dimineața […] Articolul Camioane blocate pe carosabil din cauza ghețușului, deblocate de polițiștii de frontieră și drumari apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Negocieri de pace: următoarele întâlniri trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie la Abu Dhabi # Realitatea.md
Echipa de negociere a Ucrainei a anunțat datele următoarelor întâlniri trilaterale: 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru un dialog substanțial și este interesată ca aceste negocieri să conducă la o încheiere reală și demnă a războiului. „Tocmai a avut loc raportul echipei noastre de […] Articolul Negocieri de pace: următoarele întâlniri trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie la Abu Dhabi apare prima dată în Realitatea.md.
