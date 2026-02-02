STOP CADRU Ceban: ”Sunt gata să mă întâlnesc și cu dracul!” – Află contextul

14:30

Monedele de leva ale Bulgariei au fost scoase definitiv din circulație în primul minut al zilei de duminică, 1 februarie 2026, cu doar câteva luni înainte de a împlini 146 de ani, informează știrileprotv.ro. După ce a circulat alături de euro pentru plățile în numerar în luna ianuarie, leva a încetat să mai fie mijloc