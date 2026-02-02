Dezinformare după pana de curent de sâmbătă: România, acuzată că „n-a ajutat”
Realitatea.md, 2 februarie 2026 18:50
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Franceză vor putea, de la 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de până la 3,5
18:10
Dacă Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2027 și dacă procesul de aderare ar trebui parcurs împreună cu Ucraina, sunt întrebările la care au răspuns speakerii parlamentelor din țările baltice. „Nu va putea avea loc aderarea în 2027, dar cred că este necesar întâi să finalizăm cu implementarea reformelor și să
Acum 2 ore
18:00
Ciochină, acuzat de tamponarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27 februarie # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, își va afla sentința pe data de 27 februarie 2026. La ședința de astăzi, 2 februarie, judecătorii au încheiat pledoariile, punând astfel punct dezbaterilor în proces. Informația a fost confirmată pentru IPN
17:50
Bad Bunny a intrat în istoria premiilor Grammy, devenind primul artist latino care câștigă trofeul pentru Albumul anului, în cei 68 de ani ai galei. Distincția i-a fost acordată pentru cel de-al șaselea său album, „Debi Tirar Mas Fotos", un material inspirat din istoria și identitatea muzicală a Puerto Rico. Artistul, pe numele real Benito
17:40
Scenaristul nominalizat la Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident”, arestat la Teheran # Realitatea.md
Unul dintre scenariștii nominalizați la Premiile Oscar pentru drama iraniană „A fost doar un accident" a fost arestat la Teheran, cu doar câteva săptămâni înainte de gala Academiei Americane de Film. Reprezentanții producției au anunțat duminică, 1 februarie, faptul că Mehdi Mahmoudian a fost reținut cu o zi înainte de autoritățile iraniene. Până în prezent,
17:40
Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, după întrevederea cu omologii din statele Baltice. Misiunea diplomatică ar urma să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026. Drept urmare, toate cele trei state baltice vor avea ambasade în Republica Moldova. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
17:30
Începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, intră în vigoare restricții privind vânătoarea și reglementarea numerică a animalelor sălbatice. „Aceste măsuri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și prevăd interzicerea vânătorii și/sau reglementării numerice, indiferent de forma de organizare (individuală sau colectivă),
17:10
Un recrut a părăsit fără permisiune unitatea militară din Capitală. Forțele de ordine au fost alertate, pentru a-l căuta. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Alla Diaconu. „Au fost dispuse măsuri de căutare cu ajutorul organelor abilitate", a precizat funcționara. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
Acum 4 ore
17:00
STRIGĂTOR LA CER. O copilă ar fi fost abuzată sexual în centrul țării: Polițiștii sunt la fața locului # Realitatea.md
O copilă de 9 ani ar fi fost abuzată sexual într-o localitate din centrul țării. Potrivit Poliției Naționale, toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență minorei. „Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bărbatului. În contextul în care prioritate are protejarea minorei și a familiei
17:00
Val de frig extrem la New York: cel puțin 14 persoane au murit și sute de oameni au fost duși în adăposturi # Realitatea.md
Cel puțin 14 persoane au murit în timpul unui val de frig extrem care a afectat orașul New York în ultima perioadă. Autoritățile locale spun că temperaturile foarte scăzute au pus în pericol în special persoanele fără adăpost, transmite CBS News. Potrivit experților, în cazul a opt dintre decese, un rol important l-a avut hipotermia,
16:50
Gerul din această iarnă a înghețat aproximativ 180 de contoare de apă în municipiul Chișinău. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul particular, iar mai mulți locuitori au rămas temporar fără apă. Potrivit operatorului, numărul avariilor ar putea crește dacă temperaturile scăzute se vor menține. „Pentru a preveni avariile și cheltuielile inutile, S.A.
16:50
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) a participat la o întrevedere de lucru cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unui dialog axat pe poziționarea turismului ca sector economic strategic pentru țară. Discuțiile au vizat integrarea turismului în arhitectura economică națională, necesitatea unei guvernanțe eficiente și
16:40
Copilă de două săptămâni, salvată de ambulanță după ce s-a înecat cu lapte. Se înădușea în brațele mamei # Realitatea.md
O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de doctorii de pe ambulanță la Fălești, pe 31 ianuarie. Părinții au chemat medicii după ce micuța s-a înecat cu lapte. Apelul la Serviciul 112 a parvenit la ora 17:25. Micuța avea dificultăți severe de respirație. Echipajul medical a ajuns în doar șase minute la familie.
16:30
Speakerii din Letonia, Lituania și Estonia – întâmpinați la Parlament. Declarații comune, în direct la Realitatea TV # Realitatea.md
Președinții de Parlament din Estonia, Letonia și Lituania au ajuns la Chișinău. Igor Grosu i-a întâmpinat pe omologii Lauri Hussar, Daiga Mieriņa și Juozas Olekas. Oficialii vor avea discuții, apoi vor face declarații de presă comune. Acestea vor fi difuzate în direct la Realitatea TV, pe rlive.md și pe platformele Grupului Media Realitatea, începând cu
16:30
VIDEO Incident grav în centrul Romei: un român a fost lovit după ce un pin s-a prăbușit peste el # Realitatea.md
Un cetățean român, în vârstă de 42 de ani, a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric s-a prăbușit peste trecători, într-o zonă intens circulată de turiști. Incidentul s-a produs la Forurile Imperiale, în apropierea Colosseumului. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital și este internat, însă medicii spun că nu se
16:10
Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi a fost eliberat sub control judiciar luni, 2 februarie. Mandatul lui de arestare preventivă nu a fost prelungit. Știrea este în curs de avtualizare… Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit
16:10
Țoiu, discuții cu Rubio despre minereurile din România: Parteneriatul nostru este bază pentru lanțuri de aprovizionare # Realitatea.md
Ministra de externe a României, Oana Țoiu, se afla la Washington. Diplomata discută cu omologul american despre minereurile rare din România. Oficiala de la Bucuești a mers în SUA la invitația Departamentului de Stat al SUA. Țoiu urmează să participe la o discuție inter-ministerială pe tema minereurilor și pământurilor rare. „Întâlnirea ministerială reprezintă un pas
16:00
Dosarul Plahotniuc: Marian Lupu, prezent în calitate de martor, spune că nu a primit indicații # Realitatea.md
Fostul președinte interimar al Republicii Moldova și fost speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a fost audiat în calitate de martor în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în frauda bancară cunoscută drept „furtul miliardului". După ședința de judecată, Lupu a declarat presei că nu va „arunca cu pietre" în nicio instituție, dar
15:50
Un grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru o fraudă de 245.000 de lei # Realitatea.md
Șapte persoane, membre ale unui grup criminal organizat, precum și o persoană juridică au fost condamnate pentru escrocherie și spălare de bani în sumă de 245 000 lei. Instanța le-a stabilit pedepse diferite pentru inculpați. Doi dintre aceștia au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare și amenzi de câte 850.000 de lei fiecare,
15:40
Legea cetățeniei ajunge din nou la dezbateri în plen? Propuneri privind certificatul de naștere și registrele de stat # Realitatea.md
Legea cetățenii ar putea să revină curând în plen. Modificări la reglementările recent intrate în vigoare au fost propuse de către un grup de deputați ai fracțiunii „Partidul Nostru" și urmează să fie discutate la ședința Comisiei pentru drepturile omului. Parlamentarii propun ca dovada cetățeniei să poată fi făcută inclusiv prin certificatul de naștere, indiferent
15:40
Transportul public din Chișinău, afectat de vizita delegațiilor din țările baltice: Pot apărea întârzieri # Realitatea.md
Troleibuzele pot înregistra întârzieri față de orarul stabilit sau pot fi direcționate, întrucât sunt nevoite să staționeze la indicația polițiștilor, din cauza deplasării coloanelor oficiale, în contextul vizitei la Chișinău a președinților de parlamente din țările baltice. În acest context, poliția recomandă conducătorilor auto să se conformeze cerințelor oamenilor legii, să manifeste răbdare și disciplină
15:10
Frontiera Rafah dintre Gaza și Egipt, redeschisă după aproape doi ani pentru circulația palestinienilor # Realitatea.md
Palestinienii au început să aibă acces la punctul de trecere a frontierei Rafah, care leagă Fâșia Gaza de Egipt, după ce acesta a fost redeschis pentru circulația persoanelor, la aproape doi ani de la închidere. Frontiera fusese restricționată în mai 2024, când partea din Gaza a fost preluată de forțele israeliene. Redeschiderea are loc în
Acum 6 ore
15:00
VIDEO Primarul de Bălți: „Nu suntem eligibili pentru amalgamare”. Ce se întâmplă cu satele din apropiere # Realitatea.md
Municipiul Bălți nu este eligibil pentru amalgamare, iar consiliile raionale vor decide ce se întâmplă cu satele din apropiere, susține primarul Alexandr Petkov. Conform oficialului, problema pe care o are acum orașul este statutul său. Petkov consideră că reforma administrației publice locale este necesară. În același timp, conform lui, deocamdată nu este clar ce se
15:00
Luna februarie 2026 aduce vreme apropiată de normal, dar cu mai multe precipitații decât media perioadei. Potrivit prognozelor, temperaturile se vor menține în limitele obișnuite, iar precipitațiile vor fi peste valorile multianuale. Temperatura medie lunară a aerului va oscila în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cuprinse între −1 și −3°C. Episoadele de frig și
14:30
Importuri ilegale de mașini de lux către Rusia, prin eludarea sancțiunilor. Moldova apare în investigația OLAF # Realitatea.md
Republica Moldova figurează, alături de alte patru state din spațiul post-sovietic, într-o schemă de import ilegal de automobile de lux în Federația Rusă, realizată prin ocolirea sancțiunilor internaționale. Informația este prezentată de Oficiul European de Luptă Antifraudă, citată de IPN. Potrivit OLAF, investigația a fost inițiată după ce autoritățile din Polonia au semnalat exporturi suspecte de
14:30
Mai multe străzi din municipiul Chișinău vor rămâne fără apă potabilă miercuri, 4 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că S.A. „Apă-Canal Chișinău" va sista furnizarea apei potabile în intervalul orar 09:00–20:00, din cauza unor lucrări planificate. Vor fi afectate următoarele adrese: str. Varnița, nr. 2–14; str. Uzinelor, nr. 12, inclusiv cu fracții, din sectorul Ciocana.
14:20
Subvențiile nu țin pasul cu datoriile fermierilor. AIPA a achitat aproape 600 de milioane lei în ianuarie # Realitatea.md
În luna ianuarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane de lei, bani destinați fermierilor prin diverse măsuri de sprijin gestionate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, transmite bani.md. Cea mai mare parte a sumei, 587,21 milioane de lei, vizează forma de plată post-investițională,
14:10
MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # Realitatea.md
Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în contextul penei majore de curent produse sâmbătă, semnalând vulnerabilitatea sistemului energetic, lipsa de comunicare publică și întârzierile în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Deputata Olga Ursu a anunțat depunerea unei interpelări oficiale către Guvern, Consiliul Național de Securitate și comisia parlamentară de
14:10
Anul trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat 468 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu circa 29% mai mult față de 2
14:10
14:00
Două concursuri pentru mediul de afaceri, lansate de Camera de Comerț. Companiile sunt invitate să se înscrie # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a lansat pe 2 februarie 2026 invitația pentru companiile din țară de a participa la concursurile „Marca Comercială a Anului 2025”, ediția a XXIII-a, și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor în anul 2025”, ediția a XII-a. Potrivit CCI, competițiile sunt organizate anual și vizează […] Articolul Două concursuri pentru mediul de afaceri, lansate de Camera de Comerț. Companiile sunt invitate să se înscrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au luat sfârșit, iar Rusia a reluat bombardamentele, după ce fusese anunțat că până pe 1 februarie armata Moscovei nu va lovi ținta. În urma atacurilor din 2 februarie, mai multe regiuni au rămas fără curent electric, a declarat viceministrul al Energiei, Artem Nekrasov, scrie RBC-ua. „În urma atacurilor […] Articolul Rusia reia atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
DOC Baza de la Băcioi: Statul va cheltui circa 91 milioane de lei pentru drumuri, garduri și parcări # Realitatea.md
Statul va cheltui în următorii trei ani circa 91 de milioane de lei pentru lucrări la baza militară de la Băcioi. Costurile includ amenajarea parcărilor, construcția drumurilor de acces, a platformelor, crearea zonelor verzi și instalarea mobilierului urban. În anul 2026, cheltuielile respective vor constitui circa 8,3 milioane de lei. În 2027 și în 2028 […] Articolul DOC Baza de la Băcioi: Statul va cheltui circa 91 milioane de lei pentru drumuri, garduri și parcări apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
După croissante, o nouă achiziție „dulce” în Armata Națională. Se vor cumpăra sucuri și gemuri de 1,7 mln de lei # Realitatea.md
După ce anul trecut Armata Națională a fost ironizată pentru achiziția de croissante, în 2026 s-a lansat o nouă licitație „dulce”. De această dată pentru militarii moldoveni se vor achiziționa sucuri, gemuri și pastă de roșii. Valoarea produselor care urmează să fie procurate depășește 1,7 milioane de lei. Se planifică cumpărarea sucurilor de roșii, mere, […] Articolul După croissante, o nouă achiziție „dulce” în Armata Națională. Se vor cumpăra sucuri și gemuri de 1,7 mln de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Incident la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei acuză blocarea intrării în ciuda deciziei judecătorești # Realitatea.md
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că, în repetate rânduri, le este îngrădit accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Ei precizează că, potrivit unei decizii judecătorești irevocabile, titularul de drept al lăcașului este Mitropolia Basarabiei, scrie IPN. Potrivit lor, s-a întâmplat și acum câteva zile, când mai mulți oameni au blocat intrarea […] Articolul Incident la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei acuză blocarea intrării în ciuda deciziei judecătorești apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare […] Articolul Gaz mai ieftin cu 2,30 lei – Tariful care ar urma să îl probe ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Viteza și alcoolul, principalele cauze ale accidentelor rutiere. Ce arată statistica Poliției pentru luna ianuarie # Realitatea.md
Numărul accidentelor rutiere grave continuă să scadă, arată datele oficiale ale Poliției Republicii Moldova. Potrivit statisticilor, luna ianuarie 2026 a fost una dintre cele mai sigure din ultimii ani pe drumurile din țară. Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, un număr mai mic comparativ cu anii precedenți. Spre exemplu, în […] Articolul Viteza și alcoolul, principalele cauze ale accidentelor rutiere. Ce arată statistica Poliției pentru luna ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O magistrată a cerut și primit bani pentru a influența o cauză contravențională: A fost trimisă în judecată # Realitatea.md
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență. Potrivit Procuraturii Generale (PG), aceasta, aflându-se în orașul Hîncești, a acționat cu intenție directă, știind că o cauză contravențională era examinată de Colegiul penal al Curții de Apel Centru, și a pretins că are influență asupra judecătorilor din […] Articolul O magistrată a cerut și primit bani pentru a influența o cauză contravențională: A fost trimisă în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Kremlinul confirmă: următoarea rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc pe 4–5 februarie # Realitatea.md
Următoarea rundă de discuții privind Ucraina este programată pentru 4–5 februarie, a confirmat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. Întâlnirea urma să aibă loc inițial pe 1 februarie, însă a fost amânată din cauza necesității unei „coordonări suplimentare a programului celor trei părți”. „A doua rundă de lucrări ale grupului de securitate a […] Articolul Kremlinul confirmă: următoarea rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc pe 4–5 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
13:00
Procesul de reintegrare, pe agenda discuțiilor moldo-spaniole. Ce au convenit oficialii # Realitatea.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut pe 2 februarie o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Regatului Spaniei în Republica Moldova, cu sediul la București, Francisco Aguilera Aranda, anunță Guvernul. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile regionale și pe procesul de reglementare transnistreană. Oficialii au vorbit despre măsurile întreprinse de autoritățile de […] Articolul Procesul de reintegrare, pe agenda discuțiilor moldo-spaniole. Ce au convenit oficialii apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Dodon, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: Să spună cum a organizat această provocare # Realitatea.md
Igor Dodon susține că video cu sacoșa neagră nu poate reprezenta probă, deoarece secvența a fost compilată. Conform lui, întreg scandalul ar fi o provocare pusă la cale de Vlad Plahotniuc. Ex-președintele a făcut declarația după ce a fost întrebat despre posibila depunere a mărturiilor în dosarul său de către fostul lider democrat. Politicianul susține […] Articolul VIDEO Dodon, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: Să spună cum a organizat această provocare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Escrocherie uriașă, pusă la cale de doi tineri, destructurată: Prejudiciu de peste 1 milion de lei # Realitatea.md
O schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri de 19 și 26 de ani din raionul Leova, a fost destructurată de oamenii legii. Prejudiciul cauzat depășește un milion de lei. Potrivit Poliției Naționale, suspecții au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, inducând-o în eroare sub pretextul remedierii […] Articolul VIDEO Escrocherie uriașă, pusă la cale de doi tineri, destructurată: Prejudiciu de peste 1 milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este dispus să se întâlnească „chiar și cu dracul” pentru a rezolva problemele cetățenilor, răspunzând astfel la întrebarea de ce nu discută cu reprezentanții PSRM și PAS. „Când este vorba despre ceva rațional, normal, în beneficiul oamenilor, mă întâlnesc cu toată lumea. M-am întâlnit și cu cei […] Articolul STOP CADRU Ceban: ”Sunt gata să mă întâlnesc și cu dracul!” – Află contextul apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Inga Botnari, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026 de Ministerul Afacerilor Externe # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe și-a exprimat aprecierea față de Inga Botnari, șefă a Secției Consiliul Europei și drepturile omului din cadrul Direcției cooperare multilaterală, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026. Potrivit instituției, distincția vine ca urmare a profesionalismului și dedicării demonstrate în consolidarea poziției și imaginii Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei. În luna ianuarie, Secția Consiliul […] Articolul Inga Botnari, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026 de Ministerul Afacerilor Externe apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în cazul unei foste consiliere din Edineț. Este vorba despre Svetlana Panciuc, ex-consilier municipal și raional, pe numele căreia a fost emis un act de constatare. Potrivit ANI, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023 a fost identificată o diferență substanțială între averea […] Articolul Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Sindicatul Unit al Serviciilor din Germania (Verdi) a convocat greve de amploare în mai multe regiuni ale țării, acțiuni care au dus la perturbări semnificative ale transportului public. Primele proteste au început în seara zilei de 1 februarie și au continuat și în cursul zilei de astăzi. Mișcarea sindicală are loc pe fondul negocierilor salariale […] Articolul Haos în transportul public german după protestele sindicale apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire: „Multe popoare nu au țara lor. Noi o avem” # Realitatea.md
Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire. Igor Dodon a anunțat că în toată țara vor fi afișate mesaje „Republica Moldova este Patria noastră” și „Republica Moldova nu este România”. În opinia sa, evenimentele din 1918 nu au reprezentat unire, ci anexare. Totodată, Dodon a spus că guvernarea ar încerca să lichideze statalitatea Moldovei. […] Articolul Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire: „Multe popoare nu au țara lor. Noi o avem” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ceban critică modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică: ”Trebuia să ghicim ce să facem” # Realitatea.md
Ion Ceban a criticat modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică din 31 ianuarie. Edilul a condamnat „tăcerea autorităților centrale” și a acuzat mai multe instituții că au publicat informații pe care ulterior le-au șters. Potrivit lui, structurile responsabile de securitate, create de actuala guvernare, ar fi eșuat în special la capitolul comunicare. […] Articolul Ceban critică modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică: ”Trebuia să ghicim ce să facem” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Nu au trecut nici 3 ani! Primăria planifică renovarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 în anul 2026 # Realitatea.md
După mai multe dispute între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, caldarâmul de pe str. 31 August 1989 ar urma să fie renovat în anul 2026. Ion Ceban a anunțat că se lansează licitația, pentru a stabili compania care va efectua lucrările. Edilul a menționat că proiectul de reabilitare urmează să fie prezentat public în scurt […] Articolul Nu au trecut nici 3 ani! Primăria planifică renovarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 în anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
