Legea cetățeniei ajunge din nou la dezbateri în plen? Propuneri privind certificatul de naștere și registrele de stat
Realitatea.md, 2 februarie 2026 15:40
Legea cetățenii ar putea să revină curând în plen. Modificări la reglementările recent intrate în vigoare au fost propuse de către un grup de deputați ai fracțiunii „Partidul Nostru" și urmează să fie discutate la ședința Comisiei pentru drepturile omului. Parlamentarii propun ca dovada cetățeniei să poată fi făcută inclusiv prin certificatul de naștere, indiferent
• • •
Acum 10 minute
15:50
Un grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru o fraudă de 245.000 de lei # Realitatea.md
Șapte persoane, membre ale unui grup criminal organizat, precum și o persoană juridică au fost condamnate pentru escrocherie și spălare de bani în sumă de 245 000 lei. Instanța le-a stabilit pedepse diferite pentru inculpați. Doi dintre aceștia au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare și amenzi de câte 850.000 de lei fiecare,
Acum 30 minute
15:40
Legea cetățeniei ajunge din nou la dezbateri în plen? Propuneri privind certificatul de naștere și registrele de stat # Realitatea.md
Legea cetățenii ar putea să revină curând în plen. Modificări la reglementările recent intrate în vigoare au fost propuse de către un grup de deputați ai fracțiunii „Partidul Nostru" și urmează să fie discutate la ședința Comisiei pentru drepturile omului. Parlamentarii propun ca dovada cetățeniei să poată fi făcută inclusiv prin certificatul de naștere, indiferent
15:40
Transportul public din Chișinău, afectat de vizita delegațiilor din țările baltice: Pot apărea întârzieri # Realitatea.md
Troleibuzele pot înregistra întârzieri față de orarul stabilit sau pot fi direcționate, întrucât sunt nevoite să staționeze la indicația polițiștilor, din cauza deplasării coloanelor oficiale, în contextul vizitei la Chișinău a președinților de parlamente din țările baltice. În acest context, poliția recomandă conducătorilor auto să se conformeze cerințelor oamenilor legii, să manifeste răbdare și disciplină
Acum o oră
15:10
Frontiera Rafah dintre Gaza și Egipt, redeschisă după aproape doi ani pentru circulația palestinienilor # Realitatea.md
Palestinienii au început să aibă acces la punctul de trecere a frontierei Rafah, care leagă Fâșia Gaza de Egipt, după ce acesta a fost redeschis pentru circulația persoanelor, la aproape doi ani de la închidere. Frontiera fusese restricționată în mai 2024, când partea din Gaza a fost preluată de forțele israeliene. Redeschiderea are loc în
15:00
VIDEO Primarul de Bălți: „Nu suntem eligibili pentru amalgamare”. Ce se întâmplă cu satele din apropiere # Realitatea.md
Municipiul Bălți nu este eligibil pentru amalgamare, iar consiliile raionale vor decide ce se întâmplă cu satele din apropiere, susține primarul Alexandr Petkov. Conform oficialului, problema pe care o are acum orașul este statutul său. Petkov consideră că reforma administrației publice locale este necesară. În același timp, conform lui, deocamdată nu este clar ce se
15:00
Luna februarie 2026 aduce vreme apropiată de normal, dar cu mai multe precipitații decât media perioadei. Potrivit prognozelor, temperaturile se vor menține în limitele obișnuite, iar precipitațiile vor fi peste valorile multianuale. Temperatura medie lunară a aerului va oscila în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cuprinse între −1 și −3°C. Episoadele de frig și
Acum 2 ore
14:30
Importuri ilegale de mașini de lux către Rusia, prin eludarea sancțiunilor. Moldova apare în investigația OLAF # Realitatea.md
Republica Moldova figurează, alături de alte patru state din spațiul post-sovietic, într-o schemă de import ilegal de automobile de lux în Federația Rusă, realizată prin ocolirea sancțiunilor internaționale. Informația este prezentată de Oficiul European de Luptă Antifraudă, citată de IPN. Potrivit OLAF, investigația a fost inițiată după ce autoritățile din Polonia au semnalat exporturi suspecte de
14:30
Mai multe străzi din municipiul Chișinău vor rămâne fără apă potabilă miercuri, 4 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că S.A. „Apă-Canal Chișinău" va sista furnizarea apei potabile în intervalul orar 09:00–20:00, din cauza unor lucrări planificate. Vor fi afectate următoarele adrese: str. Varnița, nr. 2–14; str. Uzinelor, nr. 12, inclusiv cu fracții, din sectorul Ciocana.
14:20
Subvențiile nu țin pasul cu datoriile fermierilor. AIPA a achitat aproape 600 de milioane lei în ianuarie # Realitatea.md
În luna ianuarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane de lei, bani destinați fermierilor prin diverse măsuri de sprijin gestionate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, transmite bani.md. Cea mai mare parte a sumei, 587,21 milioane de lei, vizează forma de plată post-investițională,
14:10
MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # Realitatea.md
Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în contextul penei majore de curent produse sâmbătă, semnalând vulnerabilitatea sistemului energetic, lipsa de comunicare publică și întârzierile în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Deputata Olga Ursu a anunțat depunerea unei interpelări oficiale către Guvern, Consiliul Național de Securitate și comisia parlamentară de
14:10
Anul trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat 468 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate în 2025, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de dreptul la protecția proprietății și de dreptul la viața
14:10
Subvențiile nu țin pasul cu datoriile. AIPA a achitat aproape 600 de milioane lei în ianuarie # Realitatea.md
În luna ianuarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane de lei, bani destinați fermierilor prin diverse măsuri de sprijin gestionate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, transmite bani.md. Cea mai mare parte a sumei, 587,21 milioane de lei, vizează forma de plată post-investițională,
14:00
Două concursuri pentru mediul de afaceri, lansate de Camera de Comerț. Companiile sunt invitate să se înscrie # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a lansat pe 2 februarie 2026 invitația pentru companiile din țară de a participa la concursurile „Marca Comercială a Anului 2025", ediția a XXIII-a, și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor în anul 2025", ediția a XII-a. Potrivit CCI, competițiile sunt organizate anual și vizează
14:00
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au luat sfârșit, iar Rusia a reluat bombardamentele, după ce fusese anunțat că până pe 1 februarie armata Moscovei nu va lovi ținta. În urma atacurilor din 2 februarie, mai multe regiuni au rămas fără curent electric, a declarat viceministrul al Energiei, Artem Nekrasov, scrie RBC-ua. „În urma atacurilor
Acum 4 ore
13:50
DOC Baza de la Băcioi: Statul va cheltui circa 91 milioane de lei pentru drumuri, garduri și parcări # Realitatea.md
Statul va cheltui în următorii trei ani circa 91 de milioane de lei pentru lucrări la baza militară de la Băcioi. Costurile includ amenajarea parcărilor, construcția drumurilor de acces, a platformelor, crearea zonelor verzi și instalarea mobilierului urban. În anul 2026, cheltuielile respective vor constitui circa 8,3 milioane de lei. În 2027 și în 2028
13:40
După croissante, o nouă achiziție „dulce” în Armata Națională. Se vor cumpăra sucuri și gemuri de 1,7 mln de lei # Realitatea.md
După ce anul trecut Armata Națională a fost ironizată pentru achiziția de croissante, în 2026 s-a lansat o nouă licitație „dulce". De această dată pentru militarii moldoveni se vor achiziționa sucuri, gemuri și pastă de roșii. Valoarea produselor care urmează să fie procurate depășește 1,7 milioane de lei. Se planifică cumpărarea sucurilor de roșii, mere,
13:40
Incident la biserica din Dereneu: Mitropolia Basarabiei acuză blocarea intrării în ciuda deciziei judecătorești # Realitatea.md
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că, în repetate rânduri, le este îngrădit accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași. Ei precizează că, potrivit unei decizii judecătorești irevocabile, titularul de drept al lăcașului este Mitropolia Basarabiei, scrie IPN. Potrivit lor, s-a întâmplat și acum câteva zile, când mai mulți oameni au blocat intrarea
13:40
ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare
13:20
Viteza și alcoolul, principalele cauze ale accidentelor rutiere. Ce arată statistica Poliției pentru luna ianuarie # Realitatea.md
Numărul accidentelor rutiere grave continuă să scadă, arată datele oficiale ale Poliției Republicii Moldova. Potrivit statisticilor, luna ianuarie 2026 a fost una dintre cele mai sigure din ultimii ani pe drumurile din țară. Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, un număr mai mic comparativ cu anii precedenți. Spre exemplu, în
13:20
O magistrată a cerut și primit bani pentru a influența o cauză contravențională: A fost trimisă în judecată # Realitatea.md
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență. Potrivit Procuraturii Generale (PG), aceasta, aflându-se în orașul Hîncești, a acționat cu intenție directă, știind că o cauză contravențională era examinată de Colegiul penal al Curții de Apel Centru, și a pretins că are influență asupra judecătorilor din
13:10
Kremlinul confirmă: următoarea rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc pe 4–5 februarie # Realitatea.md
Următoarea rundă de discuții privind Ucraina este programată pentru 4–5 februarie, a confirmat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. Întâlnirea urma să aibă loc inițial pe 1 februarie, însă a fost amânată din cauza necesității unei „coordonări suplimentare a programului celor trei părți". „A doua rundă de lucrări ale grupului de securitate a
13:00
Procesul de reintegrare, pe agenda discuțiilor moldo-spaniole. Ce au convenit oficialii # Realitatea.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut pe 2 februarie o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Regatului Spaniei în Republica Moldova, cu sediul la București, Francisco Aguilera Aranda, anunță Guvernul. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile regionale și pe procesul de reglementare transnistreană. Oficialii au vorbit despre măsurile întreprinse de autoritățile de
12:50
VIDEO Dodon, despre mărturiile lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: Să spună cum a organizat această provocare # Realitatea.md
Igor Dodon susține că video cu sacoșa neagră nu poate reprezenta probă, deoarece secvența a fost compilată. Conform lui, întreg scandalul ar fi o provocare pusă la cale de Vlad Plahotniuc. Ex-președintele a făcut declarația după ce a fost întrebat despre posibila depunere a mărturiilor în dosarul său de către fostul lider democrat. Politicianul susține
12:50
VIDEO Escrocherie uriașă, pusă la cale de doi tineri, destructurată: Prejudiciu de peste 1 milion de lei # Realitatea.md
O schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri de 19 și 26 de ani din raionul Leova, a fost destructurată de oamenii legii. Prejudiciul cauzat depășește un milion de lei. Potrivit Poliției Naționale, suspecții au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, inducând-o în eroare sub pretextul remedierii
12:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este dispus să se întâlnească „chiar și cu dracul" pentru a rezolva problemele cetățenilor, răspunzând astfel la întrebarea de ce nu discută cu reprezentanții PSRM și PAS. „Când este vorba despre ceva rațional, normal, în beneficiul oamenilor, mă întâlnesc cu toată lumea. M-am întâlnit și cu cei
12:30
Inga Botnari, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026 de Ministerul Afacerilor Externe # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe și-a exprimat aprecierea față de Inga Botnari, șefă a Secției Consiliul Europei și drepturile omului din cadrul Direcției cooperare multilaterală, desemnată Diplomatul lunii ianuarie 2026. Potrivit instituției, distincția vine ca urmare a profesionalismului și dedicării demonstrate în consolidarea poziției și imaginii Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei. În luna ianuarie, Secția Consiliul
12:30
Averea unei foste consiliere din Edineț, sub lupa ANI. Bani nejustificați de peste 1,2 milioane de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în cazul unei foste consiliere din Edineț. Este vorba despre Svetlana Panciuc, ex-consilier municipal și raional, pe numele căreia a fost emis un act de constatare. Potrivit ANI, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023 a fost identificată o diferență substanțială între averea
12:10
Sindicatul Unit al Serviciilor din Germania (Verdi) a convocat greve de amploare în mai multe regiuni ale țării, acțiuni care au dus
12:10
Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire: „Multe popoare nu au țara lor. Noi o avem” # Realitatea.md
Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire. Igor Dodon a anunțat că în toată țara vor fi afișate mesaje „Republica Moldova este Patria noastră” și „Republica Moldova nu este România”. În opinia sa, evenimentele din 1918 nu au reprezentat unire, ci anexare. Totodată, Dodon a spus că guvernarea ar încerca să lichideze statalitatea Moldovei. […] Articolul Socialiștii vor să umple Moldova cu bannere anti-unire: „Multe popoare nu au țara lor. Noi o avem” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ceban critică modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică: ”Trebuia să ghicim ce să facem” # Realitatea.md
Ion Ceban a criticat modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică din 31 ianuarie. Edilul a condamnat „tăcerea autorităților centrale” și a acuzat mai multe instituții că au publicat informații pe care ulterior le-au șters. Potrivit lui, structurile responsabile de securitate, create de actuala guvernare, ar fi eșuat în special la capitolul comunicare. […] Articolul Ceban critică modul în care autoritățile centrale au gestionat criza energetică: ”Trebuia să ghicim ce să facem” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:50
Nu au trecut nici 3 ani! Primăria planifică renovarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 în anul 2026 # Realitatea.md
După mai multe dispute între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, caldarâmul de pe str. 31 August 1989 ar urma să fie renovat în anul 2026. Ion Ceban a anunțat că se lansează licitația, pentru a stabili compania care va efectua lucrările. Edilul a menționat că proiectul de reabilitare urmează să fie prezentat public în scurt […] Articolul Nu au trecut nici 3 ani! Primăria planifică renovarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 în anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Praga, sub asediul protestelor: zeci de mii de oameni au ieșit să-l susțină pe președintele Petr Pavel # Realitatea.md
Până la 90 de mii de persoane s-au adunat duminică, 1 februarie, în centrul capitalei Cehiei, pentru a participa la un protest de susținere a președintelui Petr Pavel. Manifestațiile au avut loc în Orașul Vechi și în Piața Wenceslas din Praga. Protestul a fost organizat pe fondul conflictului dintre șeful statului și vicepremierul Petr Macinka, […] Articolul VIDEO Praga, sub asediul protestelor: zeci de mii de oameni au ieșit să-l susțină pe președintele Petr Pavel apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Liderul Partidului Verde din Norvegia, Arild Hermstad, a anunțat că a nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Într-o postare publică, politicianul norvegian afirmă că Maia Sandu „se află pe frontul democrației în Europa”, într-un context în care Republica Moldova a fost ținta unor tentative documentate de influență electorală rusă, […] Articolul Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace. Nominalizarea vine din Norvegia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Cresc cazurile de boli infecțioase în Chișinău. Peste 2.600 de persoane, afectate # Realitatea.md
În instituțiile medicale din Chișinău se atestă o creștere a numărului de cazuri de boli infecțioase și evenimente de sănătate publică. Potrivit șefei adjuncte a Direcției generale asistență medicală și socială, Marina Buga, au fost înregistrate 2.627 de cazuri, cu 677 mai multe decât în săptămâna precedentă. Aproximativ 65% dintre cazuri au fost raportate la […] Articolul VIDEO Cresc cazurile de boli infecțioase în Chișinău. Peste 2.600 de persoane, afectate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
”Hai zi-i, 150 euro, lasă să plătească” – CNA publică interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi # Realitatea.md
CNA publică interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi, obține în mod fraudulos. Înregistrările audio conțin discuții între persoane necunoscute, care vorbesc despre sumele de ban pe care trebuie să le achite șoferii, pentru a obține un permis în lipsa anumitor acte. – Avem un șofer. N-are doi specialiști și livretul militar. – Și? – Facem cumva? […] Articolul ”Hai zi-i, 150 euro, lasă să plătească” – CNA publică interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Smith: Colaborarea în sectorul energetic între Moldova și SUA este prioritate pentru Washington # Realitatea.md
Christopher Smith, asistent adjunct al secretarului de stat al SUA, a declarat într-un interviu pentru IPN că securitatea energetică rămâne o problemă-cheie pentru Republica Moldova. În opinia sa, implicarea companiilor americane în regiune va contribui la creșterea stabilității și siguranței aprovizionării cu energie. Oficialul american a fost întrebat despre impactul potențial asupra piețelor energetice regionale, […] Articolul Smith: Colaborarea în sectorul energetic între Moldova și SUA este prioritate pentru Washington apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Au început lucrările de plombare a gropilor. AND anunță intervenții pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Lucrările de plombare a gropilor au început pe mai multe drumuri naționale, după deteriorarea carosabilului din cauza condițiilor meteo din ultima perioadă, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit AND, lucrările se desfășoară în regim de urgență pe traseele M1 (km 41 și km 64–65), M5, sectorul Briceni, precum și pe G99 (km 37–39), sectorul Basarabeasca, […] Articolul Au început lucrările de plombare a gropilor. AND anunță intervenții pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Explicații de la oficial american, la Chișinău: De ce a fost suspendată eliberarea vizelor pentru imigranți # Realitatea.md
Suspendarea vizelor pentru imigranți de către autoritățile americane ține de procese din politica internă a SUA. Christopher Smith, adjunctul secretarului de stat al SUA, a precizat într-un interviu pentru IPN, funcționarul reiterând că măsura este una temporară și nu vizează în mod specific Moldova, ci afectează cetățenii din circa 100 de state. Smith a menționat […] Articolul Explicații de la oficial american, la Chișinău: De ce a fost suspendată eliberarea vizelor pentru imigranți apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în propria locuință. Tragedia s-a produs duminică, 1 februarie, în regiunea transnistreană. Flăcările din gospodăria victimei au fost observate de un vecin, care a alertat imediat pompierii. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că focul a cuprins o suprafață de 10 metri […] Articolul FOTO Tragedie la început de lună. Un bărbat a murit într-un incendiu puternic apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Certificate medicale eliberate ilegal pentru șoferi. CNA desfășoară percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina # Realitatea.md
Percheziții au loc în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, […] Articolul Certificate medicale eliberate ilegal pentru șoferi. CNA desfășoară percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Ninsorile afectează traficul în România. Aeroporturile funcționează în condiții de iarnă # Realitatea.md
Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme în mai multe zone din România, afectând traficul rutier și aerian. Drumarii au intervenit pe mai multe artere din țară, iar la București a fost nevoie de acțiuni ample de deszăpezire, după ce s-a depus un strat consistent de zăpadă. Șoferii din Capitală s-au plâns că utilajele […] Articolul VIDEO Ninsorile afectează traficul în România. Aeroporturile funcționează în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Asistentul secretarului de stat al SUA: Sprijinim procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene # Realitatea.md
Statele Unite vor sprijini procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene. Declarația a fost făcută de către asistentul adjunct al Secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a menționat că Washingtonul sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova. Conform funcționarului american, Chișinăul și Tiraspolul au anumite probleme în asigurarea dialogului. În […] Articolul Asistentul secretarului de stat al SUA: Sprijinim procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Relațiile moldo-americane: între așteptările Chișinăului și realitățile de la Washington # Realitatea.md
Chișinău se așteaptă la o îmbunătățire a relațiilor moldo-americane. Optimismul vine după vizita de săptămâna trecută în Republica Moldova a asistentului adjunct al Secretarului de Stat al Statele Unite ale Americii. Premierul Alexandru Munteanu i-a mulțumit lui Christopher Smith pentru sprijinul acordat de Statele Unite, iar oaspetele de peste ocean a reafirmat deschiderea SUA pentru […] Articolul Relațiile moldo-americane: între așteptările Chișinăului și realitățile de la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
În weekend, peste 4.470 de șoferi au încălcat regulile de circulație. Potrivit Poliției Naționale, 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Totodată, 2.516 șoferi au depășit limita de viteză, iar 725 nu au respectat indicatoarele de prioritate și semnalele de […] Articolul Peste 4.470 de șoferi au comis încălcări în weekend. Câți s-au ales cu amenzi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:40
Erfan Soltani, un tânăr iranian de 26 de ani reținut la începutul lunii ianuarie în timpul protestelor de amploare din Iran și despre care s-a spus că ar fi fost condamnat la moarte, a fost eliberat pe cauțiune, potrivit organizației pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, transmite CNN. Soltani a fost arestat pe […] Articolul Iran: Erfan Soltani, protestatar condamnat la moarte, a fost eliberat pe cauțiune apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
În perioada 2-4 februarie 2026, șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles. Oficialul va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, șeful cabinetului președintelui Consiliului European Pedro Lourtie, secretarii […] Articolul Ministrul Popșoi, în vizită de lucru la Bruxelles. Cu cine va avea discuții apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Incendiu puternic într-o curte din municipiul Chișinău. O mașină a fost mistuită de foc # Realitatea.md
Un automobil a fost distrus în totalitate astăzi dimineața, 2 februarie, de un incendiu. Incidentul a avut loc în orașul Codru, municipiul Chișinău. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri pentru lichidarea focului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de autorități. Sursa: Republica Unirii Pentru […] Articolul VIDEO Incendiu puternic într-o curte din municipiul Chișinău. O mașină a fost mistuită de foc apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
15 tone de mărar, reținute și distruse de ANSA. Produsele prezentau risc pentru consumatori # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut și nimicit un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței pesticidului, inspectorii au reținut lotul […] Articolul 15 tone de mărar, reținute și distruse de ANSA. Produsele prezentau risc pentru consumatori apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Ambalaje din plastic sustenabile în Europa, dar fabricate în mare parte din materii fosile # Realitatea.md
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt dominate de produse ambalate în așa-numitul „plastic sustenabil”, însă o investigație recentă publicată de cotidianul britanic The Guardian arată că aceste ambalaje sunt, în realitate, fabricate în mare parte din materii prime fosile. Ancheta relevă că numeroase mărci cunoscute, precum Heinz Beanz (Kraft) sau Philadelphia (Mondelēz), folosesc plastic produs de divizia […] Articolul Ambalaje din plastic sustenabile în Europa, dar fabricate în mare parte din materii fosile apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Christopher Smith, pentru IPN: Reducerea dependenței de resursele rusești rămâne o prioritate pentru Moldova # Realitatea.md
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic pe termen lung al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN, în contextul vizitei sale la Chișinău, desfășurate în perioada […] Articolul Christopher Smith, pentru IPN: Reducerea dependenței de resursele rusești rămâne o prioritate pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
