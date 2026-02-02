Campania „Învață în Moldova”: Peste 12.000 de elevi sunt așteptați în universitățile din R. Moldova până în luna mai

15:20

Un agricultor, ademenit de o ofertă cu un preț sub nivelul pieței, a căzut în plasa escrocilor și le-a transferat 245 de mii de lei pentru un lot de semințe de floarea-soarelui care, în realitate, nu a existat niciodată. Opt persoane au fost condamnate în acest dosar, primind pedepse cuprinse între cinci și 11 ani de închisoare, iar firma creată de acestea a fost lichidată.