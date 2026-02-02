Primii turiști din R. Moldova care vor ajunge în Antarctica: Chișinăul intră pe piața turismului de lux

10:40

Atacurile ruse împotriva Ucrainei au ucis patru oameni și au rănit alți 21, inclusiv trei copii, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 1 februarie. Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone, inclusiv drone de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte. Paisprezece drone au lovit nouă locații diferite.