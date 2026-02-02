ANRE propune un tarif de 14.42 de lei pentru consumatorii casnici

11:20

Selecționata Danemarcei este noua campioană europeană la handbal masculin. În finala disputată la Herning, echipa condusă de Nikolai Jacobsen a învins reprezentativa Germaniei cu scorul de 34:27. Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în 2024 la Paris și titlul mondial anul trecut. La ediția din acest an, danezii au suferit o singură înfrângere: - 29:31 în fața Portugaliei, în ultimul meci din prima fază a grupelor.