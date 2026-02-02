ANRE propune un tarif de 14.42 de lei pentru consumatorii casnici
Moldova1, 2 februarie 2026 13:50
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea scădea sub nivelul solicitat de Energocom, potrivit proiectului de hotărâre publicat pe 2 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noile prețuri sunt, deocamdată, consultate public.
• • •
Acum 15 minute
14:00
Numărul accidentelor grave, în scădere: Câte persoane au decedat în lunile ianuarie din ultimii 11 ani # Moldova1
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției. Tendința descendentă a fost confirmată și în luna ianuarie 2026, când au fost raportate 135 de accidente rutiere, un număr considerabil mai mic în comparație cu anii anteriori, chiar dacă am avut zile cu ghețuș pe drumuri.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
FCSB a învins cu greu formația Csikszereda Miercurea-Ciuc într-un meci din Superliga românească de fotbal. În cadrul etapei a 24-a, pe o ninsoare continuă, bucureștenii au câștigat primul meci din anul 2026, scor 1:0.
13:30
„Au ales să lichideze 600 de primării și să lase 300”: Primarul capitalei critică reforma administrației publice locale demarată de Guvern # Moldova1
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, nu privește cu ochi buni reforma administrației publice locale implementată de Guvern cu scopul de a întări capacitatea administrațiilor publice locale de a absorbi mai eficient fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
Acum 2 ore
13:10
Funcție nouă pentru fostul purtător de cuvânt al Guvernului. Daniel Vodă: „Sunt sigur că va fi o experiență profesională solidă” # Moldova1
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, va activa în sectorul nonguvernamental. El s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) începând cu data de 2 februarie.
13:10
Moțiune de cenzură „în câteva săptămâni”: PSRM va cere vot de neîncredere pentru Guvernul Munteanu # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) are în vedere înaintarea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea Cabinetului de Miniștri al premierului Alexandru Munteanu, învestit pe 1 noiembrie anul trecut. Intenția a fost anunțată de liderul formațiunii, deputatul Igor Dodon, într-o conferință de presă pe 2 februarie.
12:30
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina | Medic-șef, reținut pentru fapte de corupție: „Pune-i acolo că-i sănătos” # Moldova1
Medicul-șef al Secției consultative de la Spitalul raional Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de luni, 2 februarie, în rezultatul a circa 30 de percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina. Investigațiile oamenilor legii vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto.
12:20
O magistrată de la Curtea de Apel Centru riscă până la șapte ani de închisoare pentru trafic de influență # Moldova1
O judecătoare de la Curtea de apel Centru riscă șapte ani de închisoare și o amendă de până la 200 de mii de lei pentru trafic de influență.
12:20
Echipa de fotbal feminin a clubului englez Arsenal Londra a câștigat ediția inaugurală a FIFA Champions Cup. În finală, discipolele antrenoarei olandeze Renee Slegers au învins cu scorul de 3:2 formația braziliană Corinthians Sao Paolo. Champions Cup a reunit la start echipele campioane din cele 6 confederații continentale afiliate Federației Internaționale de Fotbal. Partida disputată pe Emirates Stadium a fost plină de dramatism.
Acum 4 ore
12:10
„Sunt prevăzute resurse”: Primăria Chișinău promite să repare strada 31 August, la trei ani după descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani # Moldova1
Strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului ar urma să fie reparată în 2026, la trei ani de la abandonarea șantierului, după descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani, iar specialiștii au pus problema conservării acestuia. Cel puțin, așa promit autoritățile locale.
12:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de politicianul norvegian, care a argumentat că Maia Sandu se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.
12:00
Raportorii Comisiei de la Veneția vin la Chișinău pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale # Moldova1
O delegație a Comisiei de la Veneția va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 februarie, pentru a se documenta și a pregăti un aviz privind legea votată de Parlament în vara anului trecut, menită să combată eficient fenomenul corupției electorale.
11:50
11:30
Cel mai mare salariu minim din UE, de aproape nouă ori mai mare decât cel stabilit în R. Moldova # Moldova1
Salariul minim din R Moldova rămâne mult în urma retribuțiilor achitate în Uniunea Europeană. Mai exact, acesta este de aproape două ori mai mic decât cel achitat în Bulgaria, statul cu cele mai mici salarii din UE.
11:20
Medicul-șef al Secției consultative de la Spitalul raional Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de luni, 2 februarie, în rezultatul a circa 30 de percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina. Investigațiile oamenilor legii vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto.
11:20
Selecționata Danemarcei este noua campioană europeană la handbal masculin. În finala disputată la Herning, echipa condusă de Nikolai Jacobsen a învins reprezentativa Germaniei cu scorul de 34:27. Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în 2024 la Paris și titlul mondial anul trecut. La ediția din acest an, danezii au suferit o singură înfrângere: - 29:31 în fața Portugaliei, în ultimul meci din prima fază a grupelor.
11:10
Circa 30 de percheziții sunt desfășurate luni, 2 februarie, de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina, într-o anchetă ce vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto. În urma acțiunilor, un medic-șef dintr-un spital raional a fost reținut.
10:40
Pana de curent din 31 ianuarie a fost cauzată de vulnerabilitățile sistemului ucrainean și de o defecțiune pe linia Vulcănești - MGRES, afirmă Junghietu # Moldova1
Pana de curent electric, produsă în dimineața zilei de 31 ianuarie, a fost generată de mai mulți factori, inclusiv de vulnerabilitățile existente în sistemul electroenergetic ucrainean, aflat sub presiune constantă, precum și de o defecțiune tehnică produsă pe linia Vulcănești - Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
10:30
Primii turiști din R. Moldova care vor ajunge în Antarctica: Chișinăul intră pe piața turismului de lux # Moldova1
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care câștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private. Acestea sunt concepute pentru un segment foarte restrâns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrângeri de buget.
10:20
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care câștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private. Acestea sunt concepute pentru un segment foarte restrâns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrângeri de buget.
Acum 6 ore
09:50
„Un act de război”: Capturarea lui Maduro de către SUA distruge relațiile internaționale, afirmă Medvedev # Moldova1
Răpirea de către Statele Unite (SUA) a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a distrus relațiile internaționale și ar putea fi considerat de Caracas „un act de război”, afirmă Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. Acesta nu exclude declanșarea „unui conflict global”, afirmând că „situația este foarte periculoasă”.
09:30
Vicepremierul Mihai Popșoi, în vizită la Bruxelles: discuții pentru aprofundarea dialogului cu UE # Moldova1
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 2–4 februarie, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni de rang înalt. Printre aceștia se numără înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.
09:30
STUDIU | 86% din capitalul străin injectat în R. Moldova vine din UE: Întreprinderile străine achită salarii de aproape două ori mai mari # Moldova1
Fluxurile globale de investiții străine directe au scăzut cu 11% în 2024, marcând al doilea an consecutiv de regres. În pofida acestui fapt, Republica Moldova a reușit să mențină un curs stabil, iar 86% din participațiile de capital străin au provenit din Uniunea Europeană, accelerând convergența economică a statului cu standardele europene.
09:20
Agenția de investiții a lansat o campanie de promovare a produselor de export ale R. Moldova: Primii producători despre care a scris BBC # Moldova1
Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global.
09:20
Lot de 15 tone de mărar cu pesticide, interzis pentru comercializare pe piața din R. Moldova # Moldova1
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost reținut oficial și ulterior nimicit după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de pesticide. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat în mărar reziduuri ale pesticidului Penconazol, substanță ce poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.
09:10
09:00
Regiunea Cerkasî, atacată masiv cu drone. Regiunea Dnipropetrovsk, în doliu pe 2 februarie # Moldova1
Militarii ruși au atacat masiv cu drone orașul și regiunea Cerkasî în noaptea de 2 februarie. În urma bombardamentelor au fost înregistrate incendii și se cunoaște despre persoane rănite, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Cerkasî, Igor Tabureț, potrivit RBK-Ucraina.
09:00
Satul Dănceni din raionul Ialoveni devine un nou reper pe harta tradițiilor populare din Republica Moldova, odată cu deschiderea Casei Meșterilor Populari - un spațiu dedicat păstrării, promovării și transmiterii meșteșugurilor autentice. Aici, localnicii pasionați de tradiții se adună pentru a împărtăși experiențe, creează obiecte populare și a menține vii obiceiurile străvechi.
09:00
Elvețianul Franjo von Allmen este în mare formă înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportivul de 24 de ani a câștigat cursa de coborâre din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, etapă desfășurată la Crans-Montana, în Elveția.
08:30
Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global.
08:30
Un copil de cinci ani și tatăl său, eliberați după ce au fost reținuți de autoritățile de imigrație din SUA # Moldova1
Un copil de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său au revenit la locuința lor dintr-o suburbie a orașului Minneapolis, după ce au fost reținuți de agenți americani pentru imigrație și transferați într-un centru de detenție din Texas, a anunțat duminică un congresman american, citat de Reuters.
08:30
„Maria de Buenos Aires”, celebra operă-tango a lui Astor Piazzolla, va fi jucată la Chișinău # Moldova1
Una dintre cele mai novatoare creații ale celebrului compozitor argentinian Astor Piazzolla, opera-tango „Maria de Buenos Aires”, va avea premiera absolută la Chișinău. Regizoarea coproducției artistice de amploare este Agnesa Rusu, iar autorul coregrafiei este tânărul artist din Ucraina, Artiom Șoșin, care a organizat un casting pentru a selecta tineri dansatori ce vor evolua în fascinanta poveste despre spiritul tangoului.
Acum 8 ore
08:10
Investiții europene de milioane de lei la Lozova: „De când mergem pe calea UE, satul se dezvoltă destul de bine” # Moldova1
Lozova este o localitate care își propune să devină un sat european în adevăratul sens al cuvântului. În comună au fost construite o stație modernă de tratare a apei, un parc fotovoltaic, precum și alte facilități care au schimbat comunitatea. Investițiile, realizate prin Programul „Satul European”, însumează milioane de lei.
07:30
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un autobuz care transporta muncitori dintr-o mină a fost lovit de o dronă rusească, duminică, 1 februarie, în regiunea Dnipropetrovsk din centrul-estul Ucraina, au anunțat autoritățile ucrainene.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Danemarca expulzează migranții ilegali, dar Spania îi regularizează: Europa extremelor # Moldova1
Danemarca adoptă legi tot mai dure privind deportarea solicitanților de azil respinși, respingând tot mai des cadrul legal al Uniunea Europeană. În același timp, în Spania, guvernul decide să regularizeze peste jumătate de milion de imigranți fără acte, în încercarea de a susține creșterea economică.
Acum 24 ore
22:50
Gerul pune la grea încercare animalele și păsările. Pentru a le proteja, gospodarii încălzesc apa și hrana # Moldova1
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile. În satul Buțeni, raionul Hâncești, familia Malețchi are grijă de aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci. În fiecare zi, soții se trezesc dis-de-dimineață ca să le asigure condițiile necesare pentru a face față temperaturilor scăzute.
21:40
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile. În satul Buțeni, raionul Hâncești, familia Malețchi are grijă de aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci. În fiecare zi, soții se trezesc dis-de-dimineață ca să le asigure condițiile necesare pentru a face față temperaturilor scăzute.
21:30
La Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai este o provocare # Moldova1
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai reprezintă o provocare. Camerele special amenajate pentru ei oferă un spațiu sigur, confortabil și primitor. Aici, educația, munca și maternitatea se îmbină armonios, iar fiecare mamă poate învăța și lucra liniștită.
21:20
În autonomia găgăuză se înregistrează o creștere bruscă a cazurilor de răceli, viroze respiratorii acute și gripă. Centrul de Sănătate din Comrat și cel din satul Corten primesc zilnic zeci de pacienți, majoritatea copii. Unele instituții de învățământ au trecut la studii online sau carantină pentru siguranța elevilor și a personalului.
21:00
Programul „Europa este aproape” | Un drum principal din localitatea Cioc-Maidan va fi modernizat # Moldova1
Cei aproape o mie de locuitori ai satului Cioc-Maidan din autonomia găgăuză vor beneficia în curând de un drum modernizat. Este vorba despre o stradă principală a localității. Lucrările, finanțate prin Programul „Europa este aproape”, vor fi demarate de primărie în perioada următoare. Modernizarea va ușura circulația și viața de zi cu zi, spun cetățenii.
21:00
Ultima repetiție înaintea Jocurilor Olimpice! Echipa națională de biatlon a Republicii Moldova și-a încheiat prestația la Campionatele Europene # Moldova1
Sportivii moldoveni au luat drumul spre Italia, acolo unde în câteva zile va lua startul cel mai important eveniment multi-sportiv al anului, Olimpiada de Iarnă. Ultimele concursuri din cadrul Campionatului European de biatlon din Norvegia au fost cele de ștafetă.
20:30
Pericol pentru șoferi la Condrița și Căpriana: mai multe autoturisme cu anvelopele sparte din cauza gropilor # Moldova1
Pericol pentru șoferi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, pe acest sector de drum sunt semnalate gropi periculoase, care au dus la avarierea mai multor mașini.
20:20
Reparațiile la linia Vulcănești-MGRES au fost finalizate în după-amiaza de duminică, 1 februarie # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul.
19:50
Zăpadă abundentă în Japonia. Persoane decedate, transportul feroviar și aerian este grav afectat # Moldova1
Zăpada abundentă a lovit nordul și vestul Japoniei. Ninsorile au provocat decesul a 14 persoane și rănirea altor 198, incidente care au survenit în timpul operațiunilor de deszăpezire. În unele orașe, stratul de zăpadă a depășit doi metri. Se înregistrează blocaje majore în transport. Autoritățile japoneze avertizează că ninsorile vor continua și sfătuiesc localnicii să fie prudenți.
19:20
Tensiuni la biserica din satul Dereneu. Mai mulți localnici au încercat să intre cu forța în biserică # Moldova1
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a Parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș. Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.
19:00
Piranha Chișinău și echipa Academiei de Studii Economice din Moldova continuă să domine campionatul național de baschet feminin. Ambele formații au obținut victorii convingătoare în etapa a 7-a a competiției.
18:40
Sute de manifestanți au protestat la Milano față de prezența agenților Serviciului de Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, informează France24.
18:20
Începând cu data de 1 februarie 2026, în Bulgaria oamenii plătesc doar în euro, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
17:50
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat în perioada 2-4 februarie, în intervalul orele 08:00 – 16:00. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale R. Moldova.
17:10
Începând din 1 februarie, oamenii plătesc doar în euro în Bulgaria, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
