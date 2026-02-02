Agenția de investiții a lansat o campanie de promovare a produselor de export ale R. Moldova: Primii producători despre care a scris BBC
Moldova1, 2 februarie 2026
Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global.
• • •
Vicepremierul Mihai Popșoi, în vizită la Bruxelles: discuții pentru aprofundarea dialogului cu UE # Moldova1
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 2–4 februarie, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni de rang înalt. Printre aceștia se numără înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.
STUDIU | 86% din capitalul străin injectat în R. Moldova vine din UE: Întreprinderile străine achită salarii de aproape două ori mai mari # Moldova1
Fluxurile globale de investiții străine directe au scăzut cu 11% în 2024, marcând al doilea an consecutiv de regres. În pofida acestui fapt, Republica Moldova a reușit să mențină un curs stabil, iar 86% din participațiile de capital străin au provenit din Uniunea Europeană, accelerând convergența economică a statului cu standardele europene.
Lot de 15 tone de mărar cu pesticide, interzis pentru comercializare pe piața din R. Moldova # Moldova1
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost reținut oficial și ulterior nimicit după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de pesticide. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat în mărar reziduuri ale pesticidului Penconazol, substanță ce poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Regiunea Cerkasî, atacată masiv cu drone. Regiunea Dnipropetrovsk, în doliu pe 2 februarie # Moldova1
Militarii ruși au atacat masiv cu drone orașul și regiunea Cerkasî în noaptea de 2 februarie. În urma bombardamentelor au fost înregistrate incendii și se cunoaște despre persoane rănite, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Cerkasî, Igor Tabureț, potrivit RBK-Ucraina.
Satul Dănceni din raionul Ialoveni devine un nou reper pe harta tradițiilor populare din Republica Moldova, odată cu deschiderea Casei Meșterilor Populari - un spațiu dedicat păstrării, promovării și transmiterii meșteșugurilor autentice. Aici, localnicii pasionați de tradiții se adună pentru a împărtăși experiențe, creează obiecte populare și a menține vii obiceiurile străvechi.
Elvețianul Franjo von Allmen este în mare formă înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportivul de 24 de ani a câștigat cursa de coborâre din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, etapă desfășurată la Crans-Montana, în Elveția.
Un copil de cinci ani și tatăl său, eliberați după ce au fost reținuți de autoritățile de imigrație din SUA # Moldova1
Un copil de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său au revenit la locuința lor dintr-o suburbie a orașului Minneapolis, după ce au fost reținuți de agenți americani pentru imigrație și transferați într-un centru de detenție din Texas, a anunțat duminică un congresman american, citat de Reuters.
„Maria de Buenos Aires”, celebra operă-tango a lui Astor Piazzolla, va fi jucată la Chișinău # Moldova1
Una dintre cele mai novatoare creații ale celebrului compozitor argentinian Astor Piazzolla, opera-tango „Maria de Buenos Aires”, va avea premiera absolută la Chișinău. Regizoarea coproducției artistice de amploare este Agnesa Rusu, iar autorul coregrafiei este tânărul artist din Ucraina, Artiom Șoșin, care a organizat un casting pentru a selecta tineri dansatori ce vor evolua în fascinanta poveste despre spiritul tangoului.
Investiții europene de milioane de lei la Lozova: „De când mergem pe calea UE, satul se dezvoltă destul de bine” # Moldova1
Lozova este o localitate care își propune să devină un sat european în adevăratul sens al cuvântului. În comună au fost construite o stație modernă de tratare a apei, un parc fotovoltaic, precum și alte facilități care au schimbat comunitatea. Investițiile, realizate prin Programul „Satul European”, însumează milioane de lei.
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un autobuz care transporta muncitori dintr-o mină a fost lovit de o dronă rusească, duminică, 1 februarie, în regiunea Dnipropetrovsk din centrul-estul Ucraina, au anunțat autoritățile ucrainene.
Corespondență Dan Alexe | Danemarca expulzează migranții ilegali, dar Spania îi regularizează: Europa extremelor # Moldova1
Danemarca adoptă legi tot mai dure privind deportarea solicitanților de azil respinși, respingând tot mai des cadrul legal al Uniunea Europeană. În același timp, în Spania, guvernul decide să regularizeze peste jumătate de milion de imigranți fără acte, în încercarea de a susține creșterea economică.
Gerul pune la grea încercare animalele și păsările. Pentru a le proteja, gospodarii încălzesc apa și hrana # Moldova1
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile. În satul Buțeni, raionul Hâncești, familia Malețchi are grijă de aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci. În fiecare zi, soții se trezesc dis-de-dimineață ca să le asigure condițiile necesare pentru a face față temperaturilor scăzute.
La Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai este o provocare # Moldova1
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studiile sau munca pentru mamele cu copii nu mai reprezintă o provocare. Camerele special amenajate pentru ei oferă un spațiu sigur, confortabil și primitor. Aici, educația, munca și maternitatea se îmbină armonios, iar fiecare mamă poate învăța și lucra liniștită.
În autonomia găgăuză se înregistrează o creștere bruscă a cazurilor de răceli, viroze respiratorii acute și gripă. Centrul de Sănătate din Comrat și cel din satul Corten primesc zilnic zeci de pacienți, majoritatea copii. Unele instituții de învățământ au trecut la studii online sau carantină pentru siguranța elevilor și a personalului.
Programul „Europa este aproape” | Un drum principal din localitatea Cioc-Maidan va fi modernizat # Moldova1
Cei aproape o mie de locuitori ai satului Cioc-Maidan din autonomia găgăuză vor beneficia în curând de un drum modernizat. Este vorba despre o stradă principală a localității. Lucrările, finanțate prin Programul „Europa este aproape”, vor fi demarate de primărie în perioada următoare. Modernizarea va ușura circulația și viața de zi cu zi, spun cetățenii.
Ultima repetiție înaintea Jocurilor Olimpice! Echipa națională de biatlon a Republicii Moldova și-a încheiat prestația la Campionatele Europene # Moldova1
Sportivii moldoveni au luat drumul spre Italia, acolo unde în câteva zile va lua startul cel mai important eveniment multi-sportiv al anului, Olimpiada de Iarnă. Ultimele concursuri din cadrul Campionatului European de biatlon din Norvegia au fost cele de ștafetă.
Pericol pentru șoferi la Condrița și Căpriana: mai multe autoturisme cu anvelopele sparte din cauza gropilor # Moldova1
Pericol pentru șoferi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, pe acest sector de drum sunt semnalate gropi periculoase, care au dus la avarierea mai multor mașini.
Reparațiile la linia Vulcănești-MGRES au fost finalizate în după-amiaza de duminică, 1 februarie # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul.
Zăpadă abundentă în Japonia. Persoane decedate, transportul feroviar și aerian este grav afectat # Moldova1
Zăpada abundentă a lovit nordul și vestul Japoniei. Ninsorile au provocat decesul a 14 persoane și rănirea altor 198, incidente care au survenit în timpul operațiunilor de deszăpezire. În unele orașe, stratul de zăpadă a depășit doi metri. Se înregistrează blocaje majore în transport. Autoritățile japoneze avertizează că ninsorile vor continua și sfătuiesc localnicii să fie prudenți.
Tensiuni la biserica din satul Dereneu. Mai mulți localnici au încercat să intre cu forța în biserică # Moldova1
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a Parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș. Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.
Piranha Chișinău și echipa Academiei de Studii Economice din Moldova continuă să domine campionatul național de baschet feminin. Ambele formații au obținut victorii convingătoare în etapa a 7-a a competiției.
Sute de manifestanți au protestat la Milano față de prezența agenților Serviciului de Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, informează France24.
Începând cu data de 1 februarie 2026, în Bulgaria oamenii plătesc doar în euro, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat în perioada 2-4 februarie, în intervalul orele 08:00 – 16:00. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale R. Moldova.
Reacții după ce Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în World Boxing, organizația recunoscută de CIO # Moldova1
Federația Moldovenească de Box a fost acceptată oficial în World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Decizia deschide noi perspective pentru boxerii moldoveni, care vor putea concura la competiții majore sub egida noii structuri internaționale.
Ministrul Energiei: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne # Moldova1
La o zi după blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporție de 94%, la ora 12:42. Potrivit operatorului sistemului de transport Moldelectrica, la această oră erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular cu sistemul energetic românesc. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Trupele rusești au lansat două atacuri asupra orașului sudic Zaporojie pe 1 februarie, rănind cel puțin nouă persoane, inclusiv un copil, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. În jurul prânzului, Rusia a lovit o maternitate, unde cel puțin șase persoane au fost rănite. Printre răniți se numără două femei care erau examinate în momentul atacului.
La 22 de ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenisman care câștigă toate cele 4 turnee de Mare Șlem cel puțin câte o dată. Spaniolul l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în finala de la Melbourne cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Începând de luni, 2 februarie, elevii revin la lecții cu prezența fizică. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 1 februarie.
Volodimir Zelenski a anunțat că următoarele reuniuni trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite pentru 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, duminică, 1 februarie.
Mai puține formulare, rapoarte și hârtii de completat reprezintă o adevărată ușurare pentru cadrele didactice. Aceasta înseamnă, înainte de toate, mai mult timp pentru educație de calitate și un risc mai mic de epuizare profesională, susține Rodica Gavriliță, profesoară de limba și literatura română la Liceul „Mihai Sadoveanu” din Călărași, referindu-se la măsurile anunțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) privind debirocratizarea.
Specialist, despre gestionarea corectă a deșeurilor: „Trebuie să ne conformăm la multe provocări” # Moldova1
Gestionarea corectă a deșeurilor și responsabilitatea comună a operatorilor economici și a consumatorilor constituie unul dintre principiile de protecție a mediului. Procesul poate genera impact pozitiv asupra mediului și profit economic. Prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” putem reduce cantitățile de deșeuri și putem asigura o mai bună gestionare a acestora, susțin specialiștii.
Strângere de fonduri pentru a cumpăra generatoare Ucrainei. În prima zi s-au colectat 64 de mii de lei # Moldova1
Republica Moldova colectează fonduri pentru generatoare destinate Ucrainei, necesare în spitale și locuitorilor afectați de bombardamentele rusești și de gerurile puternice. Campania a fost lansată pe 29 ianuarie și, în prima zi, s-au adunat 64 de mii de lei, potrivit consultantului pentru comunicare al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi.
Meteorologii au emis Cod galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru perioada 1-3 februarie, în nordul și o parte din centrul țării. Vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții.
Mai multe camioane au rămas blocate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 1 februarie, în satul Tudora din cauza ghețușului format pe carosabil. Poliția de Frontieră recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo nefavorabile.
Elevii de la școlile de arte vor susține din 2026 examene de absolvire. Astfel, în acest an, pentru prima dată, elevii absolvenți vor primi certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, recunoscute la nivel național.
Elevii din municipiul Bălți vor învăța în următoarele două zile online, din cauza gerului puternic. Anunțul a fost făcut duminică, 1 februarie, de primarul orașului Bălți, Alexandr Petcov.
După pana de curent de sâmbătă, 31 ianuarie, cetățenii sunt îndemnați să anunțe specialiștii în cazul în care observă scurgeri de agent termic, apă fierbinte, abur persistent sau alte situații care pot indica o avarie.
Struții de la Lozova, ,,ghidați" din Marea Britanie: Afacerea care ține familia unită, chiar și la mii de km distanță # Moldova1
O familie din satul Lozova, raionul Strășeni, și-a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită - crește struți.
Atacurile din Ucraina: patru morți și peste 20 de răniți. Forțele ucrainene au doborât 76 de drone # Moldova1
Atacurile ruse împotriva Ucrainei au ucis patru oameni și au rănit alți 21, inclusiv trei copii, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 1 februarie. Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone, inclusiv drone de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte. Paisprezece drone au lovit nouă locații diferite.
O familie din Lozova și-a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită, cresc struți # Moldova1
În satul Lozova, o familie a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită, creșterea struților. Zilnic, Maria și Victor Pahomi îngrijesc păsările, adaptând hrana și adăpostul la rigorile iernii, în timp ce fiul lor, stabilit în Marea Britanie, coordonează afacerea de la distanță. Ouăle de struț și grija pentru aceste păsări rare reușesc să țină întreaga familie unită, chiar și la mii de kilometri distanță.
Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului, arată o investigație media # Moldova1
Publicația media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruși uciși în Ucraina. De la ultima actualizare a acestor organizații media de la mijlocul lunii ianuarie, numele a 4.536 de soldați ruși au fost adăugate pe lista de victime, scrie Kyiv Independent.
Începând de duminică, 1 februarie, pentru a avea acces la Fontana di Trevi, capodoperă din secolul al XVIII-lea care atrage anual milioane de vizitatori, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro. Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf.
Companiile din R. Moldova pot participa la Forumul de Afaceri Moldova - Elveția, care va avea loc pe 12 martie 2026, la Zürich. Evenimentul va reuni companii din domeniile ingineriei, construcțiilor, electronicii și agrifood, cu interes pentru extinderea exporturilor și dezvoltarea de parteneriate pe piața elvețiană.
Un accident rutier soldat cu deces a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 20:15, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sângerei. Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.
