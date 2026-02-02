Agenția de investiții a lansat o campanie de promovare a produselor de export ale R. Moldova: Primii producători despre care a scris BBC

09:20

Începând de duminică, 1 februarie, pentru a avea acces la Fontana di Trevi, capodoperă din secolul al XVIII-lea care atrage anual milioane de vizitatori, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro. Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf.