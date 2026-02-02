Un nou trofeu în fotbalul feminin internațional

16:10

La o zi după blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporție de 94%, la ora 12:42. Potrivit operatorului sistemului de transport Moldelectrica, la această oră erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular cu sistemul energetic românesc. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.