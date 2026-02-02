FOTO Tragedie la început de lună. Un bărbat a murit într-un incendiu puternic

21:00

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al României, consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi spune că ar fi momentul ca parlamentarii să îşi asume responsabilitatea de a iniţia un cadru legislativ care „să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online”, transmite Antena3.ro. […] Articolul Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după omorul din Cenei apare prima dată în Realitatea.md.