15 tone de mărar, reținute și distruse de ANSA. Produsele prezentau risc pentru consumatori
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut și nimicit un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței pesticidului, inspectorii au reținut lotul
Acum 5 minute
09:30
VIDEO Incendiu puternic într-o curte din municipiul Chișinău. O mașină a fost mistuită de foc # Realitatea.md
Un automobil a fost distrus în totalitate astăzi dimineața, 2 februarie, de un incendiu. Incidentul a avut loc în orașul Codru, municipiul Chișinău. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri pentru lichidarea focului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de autorități.
Acum 30 minute
09:10
15 tone de mărar, reținute și distruse de ANSA. Produsele prezentau risc pentru consumatori # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut și nimicit un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței pesticidului, inspectorii au reținut lotul
09:00
Ambalaje din plastic sustenabile în Europa, dar fabricate în mare parte din materii fosile # Realitatea.md
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt dominate de produse ambalate în așa-numitul „plastic sustenabil", însă o investigație recentă publicată de cotidianul britanic The Guardian arată că aceste ambalaje sunt, în realitate, fabricate în mare parte din materii prime fosile. Ancheta relevă că numeroase mărci cunoscute, precum Heinz Beanz (Kraft) sau Philadelphia (Mondelēz), folosesc plastic produs de divizia
Acum o oră
08:50
Christopher Smith, pentru IPN: Reducerea dependenței de resursele rusești rămâne o prioritate pentru Moldova # Realitatea.md
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic pe termen lung al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN, în contextul vizitei sale la Chișinău, desfășurate în perioada
Acum 2 ore
08:20
De astăzi, deputații revin la muncă. Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026 # Realitatea.md
Deputații revin la muncă după vacanță, iar Parlamentul intră de astăzi în sesiunea de primăvară 2026, care se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie. Ședința de inaugurare a sesiunii va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice. În ședința plenară de joi, 5 februarie, deputații urmează să examineze mai
08:20
Trafic restricționat spre Aeroport din cauza vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice # Realitatea.md
În perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul în anumite zone din centrul orașului și pe arterele care leagă orașul de Aeroportul Internațional Chișinău va fi temporar restricționat. Măsura este luată în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor inspecta instituțiile de stat ale Republicii Moldova.
08:10
În doar câteva ore, două accidente grave din Turcia s-au soldat cu moartea a 16 persoane. În Antalya, un autocar s-a răsturnat într-o râpă, provocând decesul a nouă oameni. Într-un alt incident, pe autostrada Antalya-Isparta, în apropierea districtului Ağlasun din Burdur, două mașini s-au ciocnit frontal, iar impactul violent a dus la moartea a șapte
07:50
O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 12 morți în Ucraina # Realitatea.md
Un autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk a fost lovit duminică de o dronă rusească, incident soldat cu mai multe victime, potrivit serviciilor de urgență și autorităților locale, citate de AFP. Serviciile de intervenție au anunțat pe Telegram că „o dronă rusească a atacat un autobuz aparținând unei companii din
07:50
În 2032, Luna ar putea fi martora unui eveniment rar: un asteroid cu diametrul de aproximativ 60 de metri ar putea lovi suprafața satelitului natural al Pământului. Deși probabilitatea unui astfel de impact este scăzută, în jur de 4%, nu poate fi ignorată. Din acest motiv, oamenii de știință studiază de pe acum atât riscurile
07:40
Astrele te provoacă să îți observi mai atent ritmul de viață, nevoile reale și modul în care îți canalizezi energia. Pentru unele zodii, ziua este aglomerată și plină de responsabilități, în timp ce altele simt o puternică dorință de liniște, introspecție sau schimbare. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ziua este una intensă, cu multe sarcini
Acum 4 ore
07:30
Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea va fi stabilă. Din cauza temperaturilor scăzute, pe carosabil se va forma ghețuș. Meteorologii anunță maxime diurne de până la -9 grade, iar pe timpul nopții temperaturile pot coborî până la -22 de grade. În regiunile de Nord, valorile termice vor atinge aproximativ -9 grade ziua, iar
07:10
Ucraina, Statele Unite şi Rusia vor avea o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi, în perioada 4–5 februarie, în cadrul demersurilor continue pentru obţinerea unui acord de pace, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declaraţia vine în contextul incertitudinilor legate de negocierile programate iniţial pentru 1 februarie, atât în privinţa desfăşurării lor, cât şi
07:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
Acum 12 ore
21:10
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință # Realitatea.md
La Roma, unul dintre cele mai emblematice şi fotografiate locuri suferă o schimbare radicală. Începând de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga
Acum 24 ore
20:20
Astronauții îmbătrânesc mai repede în spațiu, apoi întineresc după revenirea pe Pământ # Realitatea.md
Astronauții par să treacă prin modificări biologice rapide, dar temporare, în timpul zborurilor spațiale. Mai mulți indicatori asociați îmbătrânirii se modifică semnificativ pe perioada șederii pe orbită, pentru ca apoi să revină spre normal la scurt timp după întoarcerea pe Pământ, relatează antena3.ro. Un studiu recent, bazat pe analize de sânge prelevate de la un
18:50
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat duminică după-amiaza, 1 februarie curent, că a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Potrivit specialiştilor, seismul s-a înregistrat la adâncimea de 138 de kilometri, iar magnitudinea a fost de 3,7, scrie antena3.ro. Iniţial, oficialii din cadrul au transmis că magnitudinea cutremurului care s-a
18:00
15 persoane au fost evacuate, iar o femeie a fost transportată la Spitalul Municipal Bălți, în stare de șoc, fără traumatisme, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, focul a izbucnit într-o locuință situată la etajul 8 al unui bloc cu 9 etaje, de pe strada Bulgară. Fumul dens
17:40
Zelenski nu exclude un al doilea mandat: totul depinde de cum se va încheia războiul # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia. Într-un interviu pentru Český rozhlas, șeful statului a explicat că uneori se gândește să participe la următoarele alegeri prezidențiale, dar totul depinde de deznodământul conflictului, scrie adevărul.ro. „Nu știu. Totul depinde de cum se va încheia acest
17:00
Un autobuz care circula duminică, 1 februarie curent, în provincia Antalya, din sudul Turciei, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, provocând moartea a opt persoane și rănirea altor 26, scrie realitatea.net. Imaginile difuzate de postul public de televiziune TRT arată vehiculul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă în
16:20
Moldova acoperă 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout # Realitatea.md
La o zi după producerea blackoutului parțial, Republica Moldova a reușit să acopere 94% din necesarul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, la această oră erau importaţi doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular
15:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat un acord cu India pentru ca această țară să cumpere petrol din Venezuela, al cărui sector a fost liberalizat după capturarea președintelui Nicolas Maduro, în loc să îl importe din Iran, informează Agerpres. „India intră pe piață și va cumpăra petrol venezuelean, în loc să îl cumpere din
15:30
Începând cu luni, 2 februarie curent, elevii din Chișinău, revin la ore cu prezență fizică, după perioada de învățământ la distanță, informează primarul capitalei, Ion Ceban. „Subiectul a generat numeroase reacții și opinii din partea elevilor și părinților, autoritățile precizând că vor continua să țină cont de punctele de vedere exprimate. Succes tuturor la reluarea
15:10
Premierul și șeful Parlamentului: Administrația publică locală este prima linie a statului în relația cu cetățeanul # Realitatea.md
Cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje de apreciere pentru primari, consilieri, viceprimari, secretari de consilii și președinți de raioane, evidențiind rolul esențial al acestora în dezvoltarea comunităților. Alexandru Munteanu a subliniat că vizitele sale în localități precum Ungheni,
14:30
Adio, leva! Bulgaria le-a scos definitiv din circulație, începând cu 1 februarie 2026. De azi, singura monedă este EURO # Realitatea.md
Monedele de leva ale Bulgariei au fost scoase definitiv din circulație în primul minut al zilei de duminică, 1 februarie 2026, cu doar câteva luni înainte de a împlini 146 de ani, informează știrileprotv.ro. După ce a circulat alături de euro pentru plățile în numerar în luna ianuarie, leva a încetat să mai fie mijloc
13:50
Camioane blocate pe carosabil din cauza ghețușului, deblocate de polițiștii de frontieră și drumari # Realitatea.md
În noaptea de 31 ianuarie, polițiștii de frontieră din cadrul punctului vamal Tudora-1 au intervenit pentru a acorda ajutor camioanelor blocate în localitate, din cauza ghețușului format pe drum. Potrivit Poliției de Frontieră, în colaborare cu drumarii locali, a fost împrăștiat material antiderapant, iar trei camioane au fost deblocate cu ajutorul unui tractor. În dimineața
13:30
Negocieri de pace: următoarele întâlniri trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie la Abu Dhabi # Realitatea.md
Echipa de negociere a Ucrainei a anunțat datele următoarelor întâlniri trilaterale: 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru un dialog substanțial și este interesată ca aceste negocieri să conducă la o încheiere reală și demnă a războiului. „Tocmai a avut loc raportul echipei noastre de
13:00
Cod galben de vreme geroasă în jumătate din țară, în special în nord, între 1 și 3 februarie # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de vreme geroasă pentru jumătate din țară, în special în nord, valabil în perioada 1–3 februarie 2026. Avertizarea intră în vigoare de la ora 20:00 și vizează temperaturi extrem de scăzute. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții. Temperaturile
12:40
Doliu în școala adolescentei care a murit după ce a căzut de pe stâncă. Eleva era iubită de colegi și profesori # Realitatea.md
Comunitatea școlară a Liceului Teoretic „Olimp" din Rezina este în doliu după ce Ionela Mîrzenco, elevă iubită de colegi și profesori, a încetat din viață, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri, într-o zonă stâncoasă din localitatea Mateuți. Tânăra, descrisă ca un suflet plin de lumină, cu bunătate, inteligență
12:10
Ion Ceban, de ziua APL: Efortul nostru ar da mai multe rezultate dacă nu am fi împiedicați să ne facem munca corect # Realitatea.md
Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și felicitare pentru toți angajații din administrația locală, subliniind importanța rolului acestora în viața comunităților. În mesaj, edilul a evidențiat că activitatea lucrătorilor din administrația publică locală se desfășoară adesea în condiții dificile
11:50
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea acestuia fiind asigurată continuu
11:30
Accident grav în raionul Slobozia: Un bărbat a fost internat la terapie intensivă, după ce a rămas blocat în mașină # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de 1 februarie curent, în apropierea de localitatea Vladimirovca, din raionul Slobozia. Un bărbat care se afla la volanul unui Volkswagen a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe traseu și s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul a rămas blocat în interiorul vehiculului. La fața locului […] Articolul Accident grav în raionul Slobozia: Un bărbat a fost internat la terapie intensivă, după ce a rămas blocat în mașină apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Școlile din Bălți rămân online încă două zile din cauza gerului. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru siguranța elevilor și a personalului didactic. Potrivit primarului, Ordinul Direcției municipale pentru educație, tineret și sport va fi comunicat în următoarele ore tuturor conducătorilor de gimnazii și […] Articolul Școlile din Bălți rămân online încă două zile din cauza gerului apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Peste 45.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 17 străini refuzați la intrarea în țară # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, 45.619 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, PTF Sculeni și PTF Leușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, 17 cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în țară. Totodată, autoritățile de frontieră au raportat un caz de […] Articolul Peste 45.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 17 străini refuzați la intrarea în țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Accident grav la Sîngerei: Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac # Realitatea.md
Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar altul a ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul, care a decedat pe loc, nu deținea permis de conducere. Tragedia s-a produs sâmbătă, 31 ianuarie curent, în jurul orei 20:15, pe traseul […] Articolul Accident grav la Sîngerei: Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în prima zi a lunii februarie 2026 vremea va fi stabilă, cu cer predominant senin și fără precipitații. Vântul va sufla slab, iar temperaturile rămân scăzute, mai ales pe timp de noapte. În nordul țării, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de –12 grade Celsius, iar pe timpul […] Articolul Prima zi din februarie vine cu cer senin și temperaturi scăzute apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
21:00
Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după omorul din Cenei # Realitatea.md
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al României, consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi spune că ar fi momentul ca parlamentarii să îşi asume responsabilitatea de a iniţia un cadru legislativ care „să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online”, transmite Antena3.ro. […] Articolul Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după omorul din Cenei apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
La această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. „Drumarii au muncit pe tot parcursul zilei în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Intervențiile au avut loc în următoarele sectoare: Dondușeni, Edineț, Sănătăuca, Orhei, Rezina, Călărași, Ungheni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Basarabeasca, Cimișlia, Leova, Căinari, Căușeni și […] Articolul AND, despre situația de pe traseele naționale: Sunt practicabile apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
16 persoane au fost deblocate astăzi, 31 ianuarie, din ascensoare, ca urmare a întreruperilor masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE” au efectuat 14 intervenții de deblocare a ascensoarelor în toate sectoarele municipiului Chișinău. „Salvatorii au deblocat o femeie în vârstă de 77 de […] Articolul FOTO 16 persoane au fos deblocate din lifturi în Chișinău, după penele de curent apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Până la ora 15:00, Serviciul 112 a înregistrat un număr de 3.879 de solicitări în urma deconectărilor de energie electrică produse astăzi, 31 ianuarie. În prezent, fluxul de apeluri rămâne ridicat. Serviciul 112 roagă cetățenii să utilizeze linia 112 responsabil, apelând doar în situații reale de urgență care implică pericol pentru viață, sănătate sau bunuri. […] Articolul Deconectările de energie electrică: 3.879 de solicitări la Serviciul 112 apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Gabriel Bogdan Ștețco: România și Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere # Realitatea.md
România și Republica Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere, parteneriat și proiecte comune cu impact economic real. Mesajul a fost transmis de Gabriel Bogdan Ștețco, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a subliniat importanța cooperării bilaterale în domenii precum infrastructura, turismul și sprijinul pentru […] Articolul Gabriel Bogdan Ștețco: România și Moldova trebuie să își întărească relațiile prin încredere apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Restabilirea energiei electrice, finalizată în toată țara, anunță ministrul Junghietu # Realitatea.md
La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. „În municipiul Chișinău, […] Articolul VIDEO Restabilirea energiei electrice, finalizată în toată țara, anunță ministrul Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Circulația transportului public electric a fost restabilită. Toate troleibuzele din Chișinău circulă pe traseele stabilite. „Respectarea orarului se realizează treptat, prin urmare, nu toate troleibuzele respectă exact orele afișate în stații”, transmite Regia Transport Electric (RTEC). Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute, cetățenii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205. Pentru cele […] Articolul Vești bune pentru călători! Circulația troleibuzelor a fost restabilită apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Tragedie în raionul Rezina. O minoră a murit după ce a alunecat și a căzut într-o zonă stâncoasă # Realitatea.md
O tânără de 17 ani a murit după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri, într-o zonă stâncoasă din localitatea Mateuți, raionul Rezina. Potrivit poliției, minora se afla la plimbare în zonă, când ar fi alunecat și a căzut. Din păcate, traumele suferite i-au fost fatale. Pentru cele mai importante […] Articolul Tragedie în raionul Rezina. O minoră a murit după ce a alunecat și a căzut într-o zonă stâncoasă apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Ministerul Sănătății: Energia electrică a fost restabilită în toate instituțiile medicale # Realitatea.md
Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal, anunță Ministerul Sănătății. „Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical pentru profesionalism și promptitudine și asigură cetățenii că serviciile sunt pe deplin operaționale”, transmite MS. Ministerul menționează că toate spitalele rămân pregătite să facă față oricărei situații similare, asigurând continuitatea activității. Pentru cele […] Articolul Ministerul Sănătății: Energia electrică a fost restabilită în toate instituțiile medicale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO Ion Ceban a avut o ședință cu responsabilii pe tema lipsei curentului în Chișinău # Realitatea.md
Edilul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut o ședință cu toți responsabilii privind situația din teren, în legătură cu deconectările de energie electrică în mai multe zone ale Chișinăului. Pe parcurs, autobuzele au fost redirecționate în zonele unde troleibuzele erau blocate, iar multe persoane au fost evacuate din lifturile în care rămăseseră blocate. […] Articolul VIDEO Ion Ceban a avut o ședință cu responsabilii pe tema lipsei curentului în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Fluxul de apeluri către Serviciul 112 a crescut semnificativ din cauza întreruperilor de energie electrică # Realitatea.md
În contextul întreruperilor de energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, Serviciul 112 anunță că centrele de preluare a apelurilor de urgență activează în regim de alertă. Fluxul de apeluri a crescut semnificativ din cauza deconectărilor, iar cetățenii sunt rugați ca, în cazul întreruperilor de curent, să contacteze operatorul […] Articolul Fluxul de apeluri către Serviciul 112 a crescut semnificativ din cauza întreruperilor de energie electrică apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
În dimineața zilei de astăzi, 31 ianuarie curent, la ora 06:56 UTC, zborul TK269 al companiei Turkish Airlines, care opera pe ruta Istanbul – Chișinău, a întâmpinat dificultăți tehnice majore în faza finală a zborului. Aeronava, un Boeing 737-800 (număr de înregistrare TC-JVF), se afla în procedură de configurare pentru aterizare, transmite BANI.MD. Potrivit informațiilor preliminare, […] Articolul Alertă aeriană deasupra Chișinăului! Un avion a declarat urgență în aer apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Lipsa energiei afectează transportul: Autobuze suplimentare pe rutele de troleibuz 10, 12 și 22 # Realitatea.md
Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze pe fiecare traseu de către Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”, pentru a asigura transportul călătorilor în contextul lipsei energiei electrice în oraș. Totodată, troleibuzele sunt tractate de pe strada Alba-Iulia spre strada Ion Creangă, pentru a permite reluarea circulației pe […] Articolul Lipsa energiei afectează transportul: Autobuze suplimentare pe rutele de troleibuz 10, 12 și 22 apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
FOTO Două mașini s-au tamponat grav la Râbnița. Patru persoane au fost duse la spital # Realitatea.md
Patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital după ce mașinile în care se aflau au fost implicate într-un grav accident. Impactul s-a produs astăzi, 31 ianuarie, la ieșirea din Râbnița. Potrivit autorităților din regiune, șoferul unui automobil de model Mazda nu a ținut cont de condițiile meteorologice, a derapat, a […] Articolul FOTO Două mașini s-au tamponat grav la Râbnița. Patru persoane au fost duse la spital apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Energia electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parțial # Realitatea.md
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. Potrivit ministrului energiei, Dorin Junghietu, în zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. Totodată, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în […] Articolul VIDEO Energia electrică revine treptat în țară: Sudul, complet realimentat, Chișinăul – parțial apare prima dată în Realitatea.md.
