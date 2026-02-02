/VIDEO/ „O să ne calce pe drum”: Cum s-ar fi vândut certificate medicale pentru șoferi la Șoldănești
TV8, 2 februarie 2026 12:30
/VIDEO/ „O să ne calce pe drum”: Cum s-ar fi vândut certificate medicale pentru șoferi la Șoldănești
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:00
Acum 2 ore
11:50
11:20
11:00
Acum 4 ore
10:50
09:50
09:20
Acum 6 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
Acum 24 ore
22:00
21:50
20:50
20:20
20:00
18:30
17:40
16:30
15:20
14:50
14:50
14:10
13:40
Ieri
12:50
12:10
11:30
11:00
10:50
10:20
10:20
09:50
09:20
31 ianuarie 2026
23:40
21:40
21:20
21:20
21:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.