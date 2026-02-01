Noapte albă pentru polițiștii de frontieră de la Tudora: Mai multe camioane au fost blocate din cauza ghețușului

Noapte albă pentru polițiștii de frontieră de la Tudora: Mai multe camioane au fost blocate din cauza ghețușului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8