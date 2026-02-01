/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Frig la Kiev, maternitate atacată și teoria nebunului. Zelenski vorbește despre o întâlnire cu Putin
TV8, 1 februarie 2026 15:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Frig la Kiev, maternitate atacată și teoria nebunului. Zelenski vorbește despre o întâlnire cu Putin
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
14:50
14:50
Acum 2 ore
14:10
Acum 4 ore
13:40
12:50
12:10
Acum 6 ore
11:30
11:00
10:50
10:20
10:20
09:50
Acum 8 ore
09:20
Acum 24 ore
23:40
21:40
21:20
21:20
21:00
20:30
20:20
19:50
18:30
17:50
17:20
16:50
16:10
16:00
Ieri
15:30
15:00
14:40
14:40
14:30
14:00
13:30
13:00
12:40
12:40
12:30
12:10
11:50
11:40
10:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.