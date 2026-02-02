/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților

TV8, 2 februarie 2026 09:20

/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților

Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
08:50
Restricții de acces în centrul Chișinăului: Oficiali din țările baltice vin în Moldova TV8
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 2 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii sunt plini de energie, Gemenii comunică clar, iar Leii sunt încrezători TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 2 februarie 2026: Zi fără precipitații și temperaturi de până la -22 de grade TV8
Acum 8 ore
02:00
În căutarea dreptății pentru copiii schilodiți sau decedați. /Ce pot face părinț... TV8
Acum 12 ore
22:00
21:50
/VIDEO/ Săptămână plină de provocări în Moldova: Drumuri „oglindă”, mașini blocate și pene de curent TV8
21:20
/FOTO/ Femeile din Moldova, menționate în dosarele Epstein: „Sunt chiar frumoase” TV8
20:50
/VIDEO/ Top 5 cele mai vândute mărci de mașini în Moldova: Piața auto a atins un nou record în 2025 TV8
Acum 24 ore
20:20
Prima zi după blackout: Moldova și-a acoperit aproape tot consumul de energie din resurse proprii TV8
20:00
19:50
În căutarea dreptății pentru copiii schilodiți sau decedați. /Ce pot face părinț... TV8
19:30
/HARTĂ/ Cutremur în apropiere de Republica Moldova: Ce magnitudine a fost înregistrată TV8
19:10
Autobuz cu lucrători, lovit de dronă în Dnipropetrovsk: Cel puțin 15 persoane au murit TV8
18:30
/VIDEO/ Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban TV8
18:30
„Considera fiecare zi un dar”: Cine era tânăra care a murit la Rezina, căzând de pe o stâncă TV8
17:40
Republica Moldova și-a acoperit consumul de energie din surse proprii: Cum a funcționat sistemul după blackout TV8
17:00
Un autocar s-a răsturnat în Antalya: 8 morți și mai mulți răniți TV8
16:30
/VIDEO/ Tinerii constructori de aeronave: Istoria unor copii din Moldova, pasionați de aeromodelism TV8
15:40
Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban TV8
15:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Frig la Kiev, maternitate atacată și teoria nebunului. Zelenski vorbește despre o întâlnire cu Putin TV8
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Frig la Kiev, atac la Dnipro și maternitate bombardată. Zelenski anunță când vor fi noi negocieri TV8
14:50
/VIDEO/ Piața internațională influențează tariful la gaz în Moldova: Ce trebuie să știe consumatorii TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Probleme de căldură în Kiev și Zelenski anunță când vor fi noi negocieri la Abu-Dhabi TV8
13:40
Noapte albă pentru polițiștii de frontieră de la Tudora: Mai multe camioane au fost blocate din cauza ghețușului TV8
13:10
/HARTĂ/ Alertă meteo de vreme geroasă în Moldova: Ce temperaturi sunt prognozate TV8
12:50
/HARTĂ/ Alertă meteo: Cod galben de vreme geroasă în jumătate de Moldova. Perioada vizată TV8
12:10
Accesul la Fontana di Trevi devine cu plată: Care e taxa pentru a te apropia de monument TV8
11:30
Ar fi pierdut controlul la volan și s-a răsturnat: Un bărbat din stânga Nistrului a ajuns la spital TV8
11:00
Învățământul la distanță, prelungit în Bălți: Școlile continuă online din cauza vremii nefavorabile TV8
10:50
/VIDEO/ Atacurile Rusiei sau vremea rea? Ce a provocat de fapt pana de curent masivă din Moldova TV8
10:20
10:20
Noapte de foc în Dnipro, Ucraina: 2 persoane au murit, iar mai multe locuințe sunt distruse TV8
09:50
Horoscop 1 februarie 2026 de la ChatGPT: Leii iau inițiativa, Racii caută siguranță, iar Gemenii primesc vești decisive TV8
Ieri
09:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 1 februarie 2026: Temperaturi de până la -20 de grade și ghețuș TV8
31 ianuarie 2026
23:40
23:10
/FOTO/ Accident mortal la Sîngerei: Un șofer fără permis s-a izbit de un copac TV8
21:40
/VIDEO/ Atacurile Rusiei sau vremea rea? Ce e provocat de fapt pana de curent masivă din Moldova TV8
21:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, beznă la Kiev și noi atacuri. Omul lui Putin e în SUA, iar Zelenski are dubii TV8
21:20
/VIDEO/ 70% din Moldova a rămas astăzi fără lumină: Cât de importantă e independența energetică TV8
21:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, beznă la Kiev și noi atacuri. Omul lui Putin negociază în SUA TV8
20:30
/VIDEO/ Interdicție exagerată pentru carnea de pui din Ucraina? ANSA, fără probe că ar conține metronidazol TV8
20:20
/VIDEO/ Energia electrică a fost restabilită integral în Moldova. Ministrul Energiei: „Rețelele funcționează stabil” TV8
20:00
Unele adrese din Moldova rămân încă fără lumină: Explicația și îndemnul autorităților TV8
19:50
Avarii locale mai lasă unele zone fără curent: Echipele intervin pentru a restabili o linie afectată de condițiile meteo TV8
18:30
/VIDEO/ Date la vedere: Cum învață algoritmii și inteligența artificială din activitatea noastră online TV8
17:50
Refuzul de a se împăca a costat-o scump: O femeie din Tiraspol a ajuns la spital cu timpanul perforat TV8
17:20
/VIDEO/ „E dureros”: Buletine românești anulate pe bandă rulantă. Povestea unei moldovence rămasă fără acte TV8
16:50
Energia electrică a fost restabilită integral în Moldova. Ministrul Energiei: „Rețelele funcționează stabil” TV8
16:10
/FOTO/ Tragedie într-o zonă stâncoasă din Rezina: O minoră a murit după ce ar fi căzut de la înălțime TV8
