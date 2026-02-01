/VIDEO/ Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban

TV8, 1 februarie 2026 18:30

/VIDEO/ Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
19:10
Autobuz cu lucrători, lovit de dronă în Dnipropetrovsk: Cel puțin 15 persoane au murit TV8
Acum o oră
18:30
/VIDEO/ Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban TV8
18:30
„Considera fiecare zi un dar”: Cine era tânăra care a murit la Rezina, căzând de pe o stâncă TV8
Acum 2 ore
17:40
Republica Moldova și-a acoperit consumul de energie din surse proprii: Cum a funcționat sistemul după blackout TV8
Acum 4 ore
17:00
Un autocar s-a răsturnat în Antalya: 8 morți și mai mulți răniți TV8
16:30
/VIDEO/ Tinerii constructori de aeronave: Istoria unor copii din Moldova, pasionați de aeromodelism TV8
15:40
Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban TV8
15:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Frig la Kiev, maternitate atacată și teoria nebunului. Zelenski vorbește despre o întâlnire cu Putin TV8
Acum 6 ore
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Frig la Kiev, atac la Dnipro și maternitate bombardată. Zelenski anunță când vor fi noi negocieri TV8
14:50
/VIDEO/ Piața internațională influențează tariful la gaz în Moldova: Ce trebuie să știe consumatorii TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1439: Probleme de căldură în Kiev și Zelenski anunță când vor fi noi negocieri la Abu-Dhabi TV8
13:40
Noapte albă pentru polițiștii de frontieră de la Tudora: Mai multe camioane au fost blocate din cauza ghețușului TV8
Acum 8 ore
13:10
/HARTĂ/ Alertă meteo de vreme geroasă în Moldova: Ce temperaturi sunt prognozate TV8
12:50
/HARTĂ/ Alertă meteo: Cod galben de vreme geroasă în jumătate de Moldova. Perioada vizată TV8
12:10
Accesul la Fontana di Trevi devine cu plată: Care e taxa pentru a te apropia de monument TV8
11:30
Ar fi pierdut controlul la volan și s-a răsturnat: Un bărbat din stânga Nistrului a ajuns la spital TV8
Acum 12 ore
11:00
Învățământul la distanță, prelungit în Bălți: Școlile continuă online din cauza vremii nefavorabile TV8
10:50
/VIDEO/ Atacurile Rusiei sau vremea rea? Ce a provocat de fapt pana de curent masivă din Moldova TV8
10:20
/PROMO/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților TV8
10:20
Noapte de foc în Dnipro, Ucraina: 2 persoane au murit, iar mai multe locuințe sunt distruse TV8
09:50
Horoscop 1 februarie 2026 de la ChatGPT: Leii iau inițiativa, Racii caută siguranță, iar Gemenii primesc vești decisive TV8
09:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 1 februarie 2026: Temperaturi de până la -20 de grade și ghețuș TV8
Acum 24 ore
23:40
/PROMO/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților TV8
23:10
/FOTO/ Accident mortal la Sîngerei: Un șofer fără permis s-a izbit de un copac TV8
21:40
/VIDEO/ Atacurile Rusiei sau vremea rea? Ce e provocat de fapt pana de curent masivă din Moldova TV8
21:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, beznă la Kiev și noi atacuri. Omul lui Putin e în SUA, iar Zelenski are dubii TV8
21:20
/VIDEO/ 70% din Moldova a rămas astăzi fără lumină: Cât de importantă e independența energetică TV8
21:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, beznă la Kiev și noi atacuri. Omul lui Putin negociază în SUA TV8
20:30
/VIDEO/ Interdicție exagerată pentru carnea de pui din Ucraina? ANSA, fără probe că ar conține metronidazol TV8
20:20
/VIDEO/ Energia electrică a fost restabilită integral în Moldova. Ministrul Energiei: „Rețelele funcționează stabil” TV8
20:00
Unele adrese din Moldova rămân încă fără lumină: Explicația și îndemnul autorităților TV8
19:50
Avarii locale mai lasă unele zone fără curent: Echipele intervin pentru a restabili o linie afectată de condițiile meteo TV8
Ieri
18:30
/VIDEO/ Date la vedere: Cum învață algoritmii și inteligența artificială din activitatea noastră online TV8
17:50
Refuzul de a se împăca a costat-o scump: O femeie din Tiraspol a ajuns la spital cu timpanul perforat TV8
17:20
/VIDEO/ „E dureros”: Buletine românești anulate pe bandă rulantă. Povestea unei moldovence rămasă fără acte TV8
16:50
Energia electrică a fost restabilită integral în Moldova. Ministrul Energiei: „Rețelele funcționează stabil” TV8
16:10
/FOTO/ Tragedie într-o zonă stâncoasă din Rezina: O minoră a murit după ce ar fi căzut de la înălțime TV8
16:00
/FOTO/ Tragedie într-o zonă stâmcoasă din Rezina: O minoră a murit, după ce ar fi căzut de la înălțime TV8
15:30
Ceartă între doi frați italieni: S-au înjunghiat, dar până a venit Poliția s-au și împăcat TV8
15:00
Troleibuzele își reiau circulația parțial: Care rute funcționează în regim autonom sau diesel TV8
14:40
/VIDEO/ Magazine închise, ambuteiaje de troleibuze și semafoare oprite: Cum arată Chișinăul fără lumină TV8
14:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, beznă la Kiev și noi atacuri. Ce se întâmplă acum cu sistemul energetic TV8
14:30
Realimentarea cu energie electrică avansează în Moldova: Sudul și nordul țării, reconectate la sistemul energetic TV8
14:00
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școlile din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev TV8
13:30
Ultima zi din ianuarie aduce multă muzică și distracție în Chișinău: Unde se întâlnesc seniorii în acest weekend TV8
13:10
/VIDEO/ Blackout parțial în Moldova: Ministrul Energiei explică de ce s-a stins lumina TV8
13:00
/VIDEO/ Blackout parțial în Moldova: Ministrul Energiei explică de ce s-a deconectat lumina TV8
12:40
/FOTO/ Incendiu la un internat psihoneurologic din Tiraspol: Zeci de persoane au fost evacuate TV8
12:40
/FOTO/ Magazine închise, ambuteiaje de troleibuze și semafoare oprite: Cum arată Chișinăul fără lumină TV8
12:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, beznă la Kiev și noi atacuri. Trump negociază cu emisarul lui Putin TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.