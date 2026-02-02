Strada 31 August 1989 intră în reparație în 2026? Anunțul lui Ion Ceban, la 3 ani de la descoperirea porțiunii de caldarâm
TV8, 2 februarie 2026 11:00
Strada 31 August 1989 intră în reparație în 2026? Anunțul lui Ion Ceban, la 3 ani de la descoperirea porțiunii de caldarâm
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
11:00
10:50
Acum 2 ore
09:50
09:20
Acum 4 ore
07:40
Acum 6 ore
07:10
Acum 12 ore
Acum 24 ore
22:00
21:50
20:50
20:20
20:00
18:30
17:40
16:30
15:20
14:50
14:50
14:10
13:40
12:50
12:10
11:30
Ieri
11:00
10:50
10:20
10:20
09:50
09:20
31 ianuarie 2026
23:40
21:40
21:20
21:20
21:00
20:30
20:20
19:50
18:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.