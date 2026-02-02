Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace, de un deputat norvegian
Veridica.md, 2 februarie 2026 12:20
„Maia Sandu a avut un rol decisiv în oprirea încercărilor Rusiei de a distruge democrația moldovenească. De aceea, consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Arild Hermstad.
• • •
Preşedintele american a fost asociat, într-o glumă a lui Trevor Noah, cu agresorul sexual Jeffrey Epstein.
Deși știrile despre consecințele condițiilor meteorologice dificile au dominat spațiul informațional din stânga Nistrului, au exista și alte evenimente care au fost reflectate de toate sursele din regiune. Este vorba de vizitele Delegațiilor SUA și UE, indicațiile lui Krasnoselski pentru „apărarea securității statului” și avariile în sectorul energetic.
DEZINFORMARE: Moscova respectă suveranitatea Republica Moldova și nu se amestecă în treburile ei interne # Veridica.md
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie acreditat, deoarece Moscova respectă suveranitatea Republicii Moldova și nu se amestecă în treburile sale interne, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, va avea întrevederi cu reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor Uniunii Europene și Parlamentului European.
Compania miliardarului american Elon Musk a luat această decizie la solicitarea Ucrainei.
Sindicaliştii solicită condiţii de muncă semnificativ mai bune, ture mai scurte, şi bonusuri mai mari pentru munca de noapte şi weekend.
Securitatea energetică rămâne un pilon central al parteneriatului dintre Statele Unite și Republica Moldova, în contextul evoluțiilor regionale și al sancțiunilor impuse companiilor energetice rusești, a afirmat asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, care s-a aflat într-o vizită în R. Moldova.
Petr Pavel refuză numirea în guvern a unui controversat politician ceh.
Deţinut încă din 10 ianuarie, acesta risca o condamnare la moarte pentru propagandă împotriva regimului islamic și punerea în pericol a securității naționale.
Atacul a avut loc la circa de 70 kilometri de linia frontului.
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie.
Liderul suprem al Iranului avertizează SUA că orice conflict se va transforma într-un război regional.
Acestea vor începe miercuri, 4 februarie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.
Vreme geroasă, cu temperaturi de -20 de grade se așteaptă în R. Moldova, până pe 3 februarie.
Săli de consultații devastate de explozie, geamuri sparte, mobilier distrus.
R. Moldova a reușit să-și acopere aproape în întregime consumul de energie din surse interne la o anumită oră din zi # Veridica.md
La o zi după blackoutul parţial, R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42.
Decizia va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice.
Decizia vine ca răspuns la includerea Gardienilor Revoluției pe lista europeană a organizațiilor teroriste.
Autoritățile au declarat că sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.
Peste 500 de persoane, majoritatea civili, ar fi fost ucise în enclava palestiniană după încheierea, în toamna trecută, a unui armistițiu fragil.
Sindicaliștii români își reiau protestele față de politicile sociale și salariale ale guvernanților # Veridica.md
Profesorii ar putea face grevă în martie.
R. Moldova a suferit sâmbătă, 31 ianuarie 2026, o pană majoră de curent.
Kosovo: renumărarea voturilor confirmă victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare # Veridica.md
Naționaliștii de stânga din Vetevendosje au obținut peste jumătate din sufragii.
E folosit zilnic de 800 de mii de oameni.
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
România Digitală, acum și pe dischetă - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
Întreruperi masive de curent în R. Moldova după probleme în rețeaua electrică a Ucrainei # Veridica.md
Tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut sâmbătă dimineață, declanșând o deconectare de avarie a sistemului electroenergetic al R. Moldova.
Fondurile făc parte dintr-un pachet umanitar în valoare totală de 153 de milioane de euro destinat Ucrainei și R. Moldova.
Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin: Suntem în proceduri de extindere și consolidare a controlului coordonat cu autoritățile de frontieră din România
Fluxul turistic dintre cele două state se menţine la un nivel ridicat, susţinut de proximitatea geografică, comuniunea de limbă, istorie şi tradiţii.
Un spațiu public din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului de la Tiraspol, care s-a stins din viață în noiembrie anul trecut.
Energocom propune reducerea tarifului la gaze pentru consumatori la 15 lei și 25 de bani, în scădere cu circa 1 leu și 50 de bani față de cel actual.
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de scădere a temperaturii, precipitații și polei pe drumuri.
Autoritățile americane au emis o licență specială care permite operarea temporară a companiei, a anunțat Ministrul Energiei.
Condițiile meteorologice dificile, cu polei și ghețuș, au afectat rețelele de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale R. Moldova.
Oficialii vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne de deschidere a sesiunii de primăvară a Parlamentului.
Ciochină a fost reținut într-un nou dosar; presa și MAN amplifică subiectul gazelor (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut subit, joi seară, într-un nou dosar, de data asta, pentru tortură asupra unui localnic.
Revocările au fost făcute în baza modificărilor aduse legii cetățeniei, adoptate în mai 2023.
În unele zone, zăpada depăşeşte doi metri, iar la noapte temperatura resimţită va ajunge la minus 15 - minus 17 grade Celsius.
Regimului de la Tbilisi i se cere „să coopereze cu misiunea” de experți, care are la dispoziție câteva săptămâni pentru a-și prezenta raportul.
Procurorii cer nouă ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent în 2024. Reținerea a avut loc într-o altă cauză penală.
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat, pe 29 ianuarie 2026, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului de la compania Lukoil Moldova.
Temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare # Veridica.md
Recolta de grâu ar putea fi compromisă.
Parlamentul e pe ultimul loc.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” # Veridica.md
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de electricitate și încălzire a țării invadate, cufundându-i pe locuitori în întuneric și frig, la temperaturi de minus 20 de grade Celsius.
Născută într-o familie cu nume notorii în cultura națională, era firesc să se ancoreze în lumea artelor. Străbunicul ei, Alexandru Fedco, e omul care a dat naștere emblematicului festival „Mărțisor”, a fost primul director al Filarmonicii de Stat. Bunicul ei, Boris Conunov, e un regizor de film de referință, iar Alexandra Conunova e violonista care și-a asigurat prin forță, carismă și talent prezența pe scene mari ale lumii, în compania unor orchestre simfonice de prestigiu și colaborări cu elitele muzicii clasice mondiale.
Program comun de training pentru antreprenorii din România şi Republica Moldova din industria alimentară # Veridica.md
Îi ajută să-şi testeze ipotezele de business, să-şi valideze reţetele şi planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri şi operatori HoReCa relevanţi, să intre în contact cu investitori.
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale, a anunțat joi dimineața Moldelectrica.
Estonia vrea să le interzică tuturor rușilor care au luptat în Ucraina să intre în spațiul Schengen # Veridica.md
„Vă puteți imagina aceste sute de mii de foști combatanți și criminali venind aici” - le-a spus reporterilor ministrul de Externe, Magnus Tsahkna.
