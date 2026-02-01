R. Moldova a reușit să-și acopere aproape în întregime consumul de energie din surse interne la o anumită oră din zi

12:30

Principalul și cel mai fierbinte subiect discutat în mass-media din Găgăuzia este reprezentat de viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Acestea trebuiau să aibă loc pe 22 martie a.c., dar au fost anulate din cauza unor dispute juridice. Despre modul în care mass-media din regiunea găgăuză a discutat această problemă puteți afla din rezumatul nostru.