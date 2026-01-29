Statul a preluat de la Lukoil complexul petrolier de la Aeroportul Chișinău

Veridica.md, 29 ianuarie 2026 18:00

Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat, pe 29 ianuarie 2026, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului de la compania Lukoil Moldova.

Acum 30 minute
18:00
Acum 4 ore
14:40
Temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare Veridica.md
Recolta de grâu ar putea fi compromisă.
Acum 6 ore
14:10
Biserica şi Armata sunt instituţiile în care românii au cea mai mare încredere Veridica.md
Parlamentul e pe ultimul loc.
13:00
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” Veridica.md
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de electricitate și încălzire a țării invadate, cufundându-i pe locuitori în întuneric și frig, la temperaturi de minus 20 de grade Celsius.
12:50
Alexandra Conunova: Vioara s-a dovedit a fi extensia mea prin excelență Veridica.md
Născută într-o familie cu nume notorii în cultura națională, era firesc să se ancoreze în lumea artelor. Străbunicul ei, Alexandru Fedco, e omul care a dat naștere emblematicului festival „Mărțisor”, a fost primul director al Filarmonicii de Stat. Bunicul ei, Boris Conunov, e un regizor de film de referință, iar Alexandra Conunova e violonista care și-a asigurat prin forță, carismă și talent prezența pe scene mari ale lumii, în compania unor orchestre simfonice de prestigiu și colaborări cu elitele muzicii clasice mondiale.
Acum 8 ore
11:40
Program comun de training pentru antreprenorii din România şi Republica Moldova din industria alimentară Veridica.md
Îi ajută să-şi testeze ipotezele de business, să-şi valideze reţetele şi planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri şi operatori HoReCa relevanţi, să intre în contact cu investitori.
11:00
Linia electrică Șoldănești–Florești, reconectată și pusă în funcțiune Veridica.md
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale, a anunțat joi dimineața Moldelectrica.
11:00
Estonia vrea să le interzică tuturor rușilor care au luptat în Ucraina să intre în spațiul Schengen Veridica.md
„Vă puteți imagina aceste sute de mii de foști combatanți și criminali venind aici” - le-a spus reporterilor ministrul de Externe, Magnus Tsahkna.
10:50
Război în Ucraina: două femei și un bărbat omorâți în regiunea Zaporojie Veridica.md
Potrivit ONU, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022.
10:30
Parlamentul dă startul sesiunii de primăvară Veridica.md
Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice.
Acum 12 ore
09:50
Trei procurori demiși din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor Veridica.md
Procurorii demiși sunt Eugeniu Trocin, Veaceslav Vacari și Elena Panfil.
09:40
Mihai Popșoi la APCE: Misiunea Consiliului Europei de a proteja drepturile omului, democrația și statul de drept este mai importantă ca oricând Veridica.md
Șeful diplomației a prezentat prioritățile Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri, care vizează consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, sprijinul constant pentru Ucraina și combaterea dezinformării.
09:10
Cum n-o dai! (20) - Misterul democrației Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
Acum 24 ore
21:00
Ucraina acuză ceea ce numește „retorica agresivă” a Ungariei vecine Veridica.md
Șeful diplomației de la Budapesta, Peter Szijjarto, susține că „președintele și guvernul ucrainean s-au angajat într-o campanie de interferență deschisă, nerușinată și agresivă”, înaintea alegerilor parlamentare din țara lui.
Ieri
17:10
Șase persoane acuzate de „spionaj politic și militar” în beneficiul Iranului au fost arestate și încarcerate în Turcia Veridica.md
Ar fi colectat informații și despre baza militară Incirlik, care găzduiește forțe americane.
16:30
Freelancerii din R. Moldova vor avea acces la aceleași beneficii sociale ca alte persoane asigurate Veridica.md
Antreprenorii independenți din R. Moldova care lucrează legal vor putea primi indemnizații de maternitate, invaliditate și parentale, potrivit unei decizii de Guvern.
15:40
A fost aprobat sistemul „e-Arhiva” pentru digitalizarea documentelor publice. Veridica.md
Conceptul, „e-Arhiva”, marchează prima etapă în digitalizarea și centralizarea documentelor instituțiilor publice din R. Moldova.
15:00
R. Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații ucraineni până în 2027 Veridica.md
Măsura va asigura persoanelor strămutate din Ucraina accesul la educație, servicii medicale și piața muncii.
14:40
30 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic cu suportul UE Veridica.md
Investiția totală se ridică la 31,1 milioane de euro.
13:30
Premierul britanic începe astăzi o vizită de trei zile în China Veridica.md
Keir Starmer caută semnarea unui „parteneriat pragmatic” cu Beijingul.
13:00
Reunirea inteligentă Veridica.md
Discuția declanșată de recenta afirmație a Maiei Sandu că ar spune „Da” la un eventual referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, a ajuns într-un punct mort, când participanții se aud doar pe sine, repetă propriile convingeri, și nu ascultă argumentele părții opuse. Iar dacă nu ne auzim unii pe alții, care e rostul disputei?
12:40
Maia Sandu condamnă atacul asupra trenului cu civili: Cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere Veridica.md
Trupele ruse au atacat cu drone un tren de pasageri. În momentul atacului, în tren se aflau 291 de pasageri.
12:30
Organizarea alegerilor cât mai curând în regiunea găgăuză ar avantaja Kremlinul? Veridica.md
Principalul și cel mai fierbinte subiect discutat în mass-media din Găgăuzia este reprezentat de viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Acestea trebuiau să aibă loc pe 22 martie a.c., dar au fost anulate din cauza unor dispute juridice. Despre modul în care mass-media din regiunea găgăuză a discutat această problemă puteți afla din rezumatul nostru.
12:00
VALENTINA IUSUPHODJAEV: „Astăzi, în Republica Moldova, copiii care nu știu rusa nu pot să privească filme în română” Veridica.md
Cheltuielile pentru realizarea unui film în România costă tot atât cât investițile anuale ale Republicii Moldova în cinematografie. Teatrele noastre beneficiază de subvenții de peste zece ori mai mari decât filmul. Suntem unica țară din spațiul ex-sovietic, care nu și-a recuperat originalele filmelor din Rusia, iar arhiva noastră cinematografică pare a fi sorită pieirii. Sunt câteva dintre lucrurile despre care a relatat, în cadrul unui interviu pentru Veridica, directoarea Centrului Național al Cinematografiei (CNC) din Republica Moldova, Valentina Iusuphodjaev.
11:20
Șapte vameși reținuți de CNA într-un dosar de corupție Veridica.md
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore.
10:50
Actualizare privind situația cauzată de condițiile meteo Veridica.md
Circulația pe traseele naționale se desfășoară fluent, fără blocări ale drumurilor naționale sau locale.
27 ianuarie 2026
21:00
Tragedie în România: șapte suporteri ai clubului elen de fotbal PAOK Salonic au murit într-un accident de circulație Veridica.md
Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu joacă, joi, în Franța, cu Olympique Lyon, în ultima etapă din Europa League.
20:20
Rusia ar putea ridica interdicția impusă cazinourilor online, ca să le impoziteze cu 30% Veridica.md
Veniturile la buget nu pot ține pasul cu creșterea cheltuielilor militare.
18:30
Țuțu, condamnat de prima instanță la 8 ani de închisoare Veridica.md
Fostul deputat a fost acuzat că a pretins și primit 20 de mii de euro de la o persoană pentru a influența procurori și judecători. De asemenea, fiind demnitar, ar fi cheltuit mai mult decât veniturile declarate.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Noi curse aeriene de la Chișinău în orașe europene Veridica.md
Patru destinații noi vor fi lansate de pe Aeroportul Chișinău de către Cologne (Germania), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Franța), Rimini (Italia) și Rodos (Grecia).
17:40
Un bărbat cu dublă cetăţenie, a României şi a Republicii Moldova, a fost reţinut, după ce a fost prins la frontieră cu droguri de risc Veridica.md
Polițiștii români afirmă că i-au documentat activitatea infracţională.
17:00
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova Veridica.md
El a precizat că România livrează energie pentru statele din jur în condiţii tarifare normale.
14:30
Breaking fake news: Macron, ținta propagandei Kremlinului (TVR1) Veridica.md
n 2025, ținta principala a mașinii de propagandă și dezinformare a Kremlinului au fost Franța și Emmanuel Macron. Zeci de milioane de postări în rețelele sociale viralizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, sute de site-uri franceze clonate, deepfake-uri, acțiuni de kompromat împotriva lui Emmanuel și Brigitte Macron.
13:10
Război în Ucraina: ruşii au ucis „un cuplu în vârstă de 45 și 48 de ani” Veridica.md
Fiul lor de 20 de ani a fost rănit.
13:10
Republica Moldova, de la CSI spre UE Veridica.md
Guvernul de la Chișinău a inițiat procesul de denunțare a acordurilor ce stau la baza Comunității Statelor Independente (CSI): Acordul de fondare al CSI din 8 decembrie 1991, Anexa la acest acord din 22 decembrie 1991 și Statutul CSI, semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993. Odată cu denunțarea acestor trei acorduri, Republica Moldova va ieși oficial din CSI. În același timp, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a precizat că Republica Moldova nu va denunța toate acordurile semnate. Ea va rămâne parte a unora din ele, cu precădere a celor care au caracter economic și nu contravin proceselor de integrare europeană.
13:10
Maia Sandu, la APCE: Consiliul Europei are un rol vital, nu de observator neutru, ci de garant politic al valorilor democratice și al dreptului internațional Veridica.md
Președinta R. Moldova a subliniat la APCE că pentru a se proteja, democrațiile europene trebuie să acționeze cu aceeași viteză ca amenințarea, iar Consiliului Europei îi revine un rol unic.
11:40
DEZINFORMARE: Majoritatea moldovenilor nu susțin ieșirea din CSI și se opun aderării la UE Veridica.md
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu susțin planurile președintei Maia Sandu privind ieșirea din Comunitatea Statelor Independente (CSI), care oferă oportunități de dezvoltare economică și socială, și se opun integrării în Uniunea Europeană (UE) unde, în urma unor stereotipuri, sunt tratați ca niște servitori, susține propaganda pro-Kremlin.
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor, convocat în ședință operativă din cauza condițiilor meteo dificile Veridica.md
Ministerul Infrastructurii, Ministerul de Interne și Ministerul Energiei au activat protocoalele de criză și vor interveni în regim prioritar
10:20
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi, din cauza condițiilor meteo Veridica.md
Decizia a fost luată dimineața devreme, la ședința serviciilor municipale.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii îngheață din vina Kievului care a respins armistițiul propus de Rusia Veridica.md
Ucraina își lasă cetățenii să sufere în plină iarnă pentru a da vina pe Rusia și a obține avantaje politice, potrivit presei pro-Kremlin.
09:40
Drumuri blocate și circulația sistată pe mai multe trasee naționale din cauza poleiului Veridica.md
Intervențiile drumarilor sunt limitate de condițiile periculoase.
09:20
Maia Sandu va susține un discurs la APCE Veridica.md
R. Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
08:40
Deputații francezi au aprobat o lege care interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani Veridica.md
Dacă va fi aprobată şi de Senat, legea va intra în vigoare în septembrie 2026.
06:50
Washingtonul retrage o parte din agenții ICE din Minneapolis Veridica.md
Trump deplânge tragediile din Minnesota, dar aruncă vina pe democrați.
26 ianuarie 2026
17:40
România: cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate a artileriei Forţelor Terestre americane desfăşurat în Europa Veridica.md
Aliaţii NATO îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de apărarea colectivă şi securitatea regională.
16:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki: „R. Moldova devine un exemplu de succes privind ieșirea din sfera de influență rusă” Veridica.md
R. Moldova și Polonia actualizează acordul bilateral de cooperare în domeniul apărării, pentru a răspunde amenințărilor hibride și riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina, a anunțat președinta Maia Sandu.
15:00
Bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţile din Bulgaria pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi, depistat la Albița Veridica.md
Are de executat o pedeapsă de un an de închisoare.
14:20
București: Piaţa Ilie Ilaşcu Veridica.md
E un proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei României.
14:20
Ministrul german al apărării pretinde scuze din partea lui Donald Trump Veridica.md
Boris Pistorius îi amintește liderului american că 59 de militari germani au fost uciși în Afganistan, unde Trump susține că aliații au evitat să servească în prima linie.
13:30
Tânăr din Republica Moldova, expulzat din România, după ce a fost prins cerşind Veridica.md
E acuzat de apelarea, în mod repetat, la mila publicului, deși e apt de muncă.
