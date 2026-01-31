Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în R. Moldova
Veridica.md, 31 ianuarie 2026 18:00
Autoritățile au declarat că sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum o oră
18:00
Autoritățile au declarat că sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.
Acum 4 ore
16:10
Peste 500 de persoane, majoritatea civili, ar fi fost ucise în enclava palestiniană după încheierea, în toamna trecută, a unui armistițiu fragil.
15:30
Sindicaliștii români își reiau protestele față de politicile sociale și salariale ale guvernanților # Veridica.md
Profesorii ar putea face grevă în martie.
14:50
R. Moldova a suferit sâmbătă, 31 ianuarie 2026, o pană majoră de curent.
Acum 6 ore
14:10
Kosovo: renumărarea voturilor confirmă victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare # Veridica.md
Naționaliștii de stânga din Vetevendosje au obținut peste jumătate din sufragii.
13:10
E folosit zilnic de 800 de mii de oameni.
Acum 8 ore
12:20
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
12:20
România Digitală, acum și pe dischetă - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
11:50
Întreruperi masive de curent în R. Moldova după probleme în rețeaua electrică a Ucrainei # Veridica.md
Tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut sâmbătă dimineață, declanșând o deconectare de avarie a sistemului electroenergetic al R. Moldova.
10:40
Fondurile făc parte dintr-un pachet umanitar în valoare totală de 153 de milioane de euro destinat Ucrainei și R. Moldova.
Ieri
15:50
Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin: Suntem în proceduri de extindere și consolidare a controlului coordonat cu autoritățile de frontieră din România
15:10
Fluxul turistic dintre cele două state se menţine la un nivel ridicat, susţinut de proximitatea geografică, comuniunea de limbă, istorie şi tradiţii.
13:20
Un spațiu public din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului de la Tiraspol, care s-a stins din viață în noiembrie anul trecut.
12:30
Energocom propune reducerea tarifului la gaze pentru consumatori la 15 lei și 25 de bani, în scădere cu circa 1 leu și 50 de bani față de cel actual.
12:30
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de scădere a temperaturii, precipitații și polei pe drumuri.
12:00
Autoritățile americane au emis o licență specială care permite operarea temporară a companiei, a anunțat Ministrul Energiei.
10:50
Condițiile meteorologice dificile, cu polei și ghețuș, au afectat rețelele de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale R. Moldova.
10:30
Oficialii vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne de deschidere a sesiunii de primăvară a Parlamentului.
10:10
Ciochină a fost reținut într-un nou dosar; presa și MAN amplifică subiectul gazelor (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut subit, joi seară, într-un nou dosar, de data asta, pentru tortură asupra unui localnic.
09:50
Revocările au fost făcute în baza modificărilor aduse legii cetățeniei, adoptate în mai 2023.
29 ianuarie 2026
20:10
În unele zone, zăpada depăşeşte doi metri, iar la noapte temperatura resimţită va ajunge la minus 15 - minus 17 grade Celsius.
19:00
Regimului de la Tbilisi i se cere „să coopereze cu misiunea” de experți, care are la dispoziție câteva săptămâni pentru a-și prezenta raportul.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Procurorii cer nouă ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent în 2024. Reținerea a avut loc într-o altă cauză penală.
18:00
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat, pe 29 ianuarie 2026, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului de la compania Lukoil Moldova.
14:40
Temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare # Veridica.md
Recolta de grâu ar putea fi compromisă.
14:10
Parlamentul e pe ultimul loc.
13:00
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” # Veridica.md
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de electricitate și încălzire a țării invadate, cufundându-i pe locuitori în întuneric și frig, la temperaturi de minus 20 de grade Celsius.
12:50
Născută într-o familie cu nume notorii în cultura națională, era firesc să se ancoreze în lumea artelor. Străbunicul ei, Alexandru Fedco, e omul care a dat naștere emblematicului festival „Mărțisor”, a fost primul director al Filarmonicii de Stat. Bunicul ei, Boris Conunov, e un regizor de film de referință, iar Alexandra Conunova e violonista care și-a asigurat prin forță, carismă și talent prezența pe scene mari ale lumii, în compania unor orchestre simfonice de prestigiu și colaborări cu elitele muzicii clasice mondiale.
11:40
Program comun de training pentru antreprenorii din România şi Republica Moldova din industria alimentară # Veridica.md
Îi ajută să-şi testeze ipotezele de business, să-şi valideze reţetele şi planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri şi operatori HoReCa relevanţi, să intre în contact cu investitori.
11:00
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale, a anunțat joi dimineața Moldelectrica.
11:00
Estonia vrea să le interzică tuturor rușilor care au luptat în Ucraina să intre în spațiul Schengen # Veridica.md
„Vă puteți imagina aceste sute de mii de foști combatanți și criminali venind aici” - le-a spus reporterilor ministrul de Externe, Magnus Tsahkna.
10:50
Potrivit ONU, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022.
10:30
Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice.
09:50
Procurorii demiși sunt Eugeniu Trocin, Veaceslav Vacari și Elena Panfil.
09:40
Mihai Popșoi la APCE: Misiunea Consiliului Europei de a proteja drepturile omului, democrația și statul de drept este mai importantă ca oricând # Veridica.md
Șeful diplomației a prezentat prioritățile Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri, care vizează consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, sprijinul constant pentru Ucraina și combaterea dezinformării.
09:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
28 ianuarie 2026
21:00
Șeful diplomației de la Budapesta, Peter Szijjarto, susține că „președintele și guvernul ucrainean s-au angajat într-o campanie de interferență deschisă, nerușinată și agresivă”, înaintea alegerilor parlamentare din țara lui.
17:10
Șase persoane acuzate de „spionaj politic și militar” în beneficiul Iranului au fost arestate și încarcerate în Turcia # Veridica.md
Ar fi colectat informații și despre baza militară Incirlik, care găzduiește forțe americane.
16:30
Freelancerii din R. Moldova vor avea acces la aceleași beneficii sociale ca alte persoane asigurate # Veridica.md
Antreprenorii independenți din R. Moldova care lucrează legal vor putea primi indemnizații de maternitate, invaliditate și parentale, potrivit unei decizii de Guvern.
15:40
Conceptul, „e-Arhiva”, marchează prima etapă în digitalizarea și centralizarea documentelor instituțiilor publice din R. Moldova.
15:00
Măsura va asigura persoanelor strămutate din Ucraina accesul la educație, servicii medicale și piața muncii.
14:40
30 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic cu suportul UE # Veridica.md
Investiția totală se ridică la 31,1 milioane de euro.
13:30
Keir Starmer caută semnarea unui „parteneriat pragmatic” cu Beijingul.
13:00
Discuția declanșată de recenta afirmație a Maiei Sandu că ar spune „Da” la un eventual referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, a ajuns într-un punct mort, când participanții se aud doar pe sine, repetă propriile convingeri, și nu ascultă argumentele părții opuse. Iar dacă nu ne auzim unii pe alții, care e rostul disputei?
12:40
Maia Sandu condamnă atacul asupra trenului cu civili: Cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere # Veridica.md
Trupele ruse au atacat cu drone un tren de pasageri. În momentul atacului, în tren se aflau 291 de pasageri.
12:30
Principalul și cel mai fierbinte subiect discutat în mass-media din Găgăuzia este reprezentat de viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Acestea trebuiau să aibă loc pe 22 martie a.c., dar au fost anulate din cauza unor dispute juridice. Despre modul în care mass-media din regiunea găgăuză a discutat această problemă puteți afla din rezumatul nostru.
12:00
VALENTINA IUSUPHODJAEV: „Astăzi, în Republica Moldova, copiii care nu știu rusa nu pot să privească filme în română” # Veridica.md
Cheltuielile pentru realizarea unui film în România costă tot atât cât investițile anuale ale Republicii Moldova în cinematografie. Teatrele noastre beneficiază de subvenții de peste zece ori mai mari decât filmul. Suntem unica țară din spațiul ex-sovietic, care nu și-a recuperat originalele filmelor din Rusia, iar arhiva noastră cinematografică pare a fi sorită pieirii. Sunt câteva dintre lucrurile despre care a relatat, în cadrul unui interviu pentru Veridica, directoarea Centrului Național al Cinematografiei (CNC) din Republica Moldova, Valentina Iusuphodjaev.
11:20
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore.
10:50
Circulația pe traseele naționale se desfășoară fluent, fără blocări ale drumurilor naționale sau locale.
27 ianuarie 2026
21:00
Tragedie în România: șapte suporteri ai clubului elen de fotbal PAOK Salonic au murit într-un accident de circulație # Veridica.md
Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu joacă, joi, în Franța, cu Olympique Lyon, în ultima etapă din Europa League.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.