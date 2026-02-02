Erfan Soltani a fost eliberat de autorităţile iraniene pe cauţiune
Veridica.md, 2 februarie 2026 05:20
Deţinut încă din 10 ianuarie, acesta risca o condamnare la moarte pentru propagandă împotriva regimului islamic și punerea în pericol a securității naționale.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 2 ore
05:20
Deţinut încă din 10 ianuarie, acesta risca o condamnare la moarte pentru propagandă împotriva regimului islamic și punerea în pericol a securității naționale.
Acum 12 ore
20:50
Atacul a avut loc la circa de 70 kilometri de linia frontului.
17:40
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie.
Acum 24 ore
16:40
Liderul suprem al Iranului avertizează SUA că orice conflict se va transforma într-un război regional.
16:30
Acestea vor începe miercuri, 4 februarie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.
16:10
Vreme geroasă, cu temperaturi de -20 de grade se așteaptă în R. Moldova, până pe 3 februarie.
15:50
Săli de consultații devastate de explozie, geamuri sparte, mobilier distrus.
15:40
R. Moldova a reușit să-și acopere aproape în întregime consumul de energie din surse interne la o anumită oră din zi # Veridica.md
La o zi după blackoutul parţial, R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42.
13:40
Decizia va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice.
12:40
Decizia vine ca răspuns la includerea Gardienilor Revoluției pe lista europeană a organizațiilor teroriste.
Ieri
18:00
Autoritățile au declarat că sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.
16:10
Peste 500 de persoane, majoritatea civili, ar fi fost ucise în enclava palestiniană după încheierea, în toamna trecută, a unui armistițiu fragil.
15:30
Sindicaliștii români își reiau protestele față de politicile sociale și salariale ale guvernanților # Veridica.md
Profesorii ar putea face grevă în martie.
14:50
R. Moldova a suferit sâmbătă, 31 ianuarie 2026, o pană majoră de curent.
14:10
Kosovo: renumărarea voturilor confirmă victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare # Veridica.md
Naționaliștii de stânga din Vetevendosje au obținut peste jumătate din sufragii.
13:10
E folosit zilnic de 800 de mii de oameni.
12:20
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
12:20
România Digitală, acum și pe dischetă - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
11:50
Întreruperi masive de curent în R. Moldova după probleme în rețeaua electrică a Ucrainei # Veridica.md
Tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut sâmbătă dimineață, declanșând o deconectare de avarie a sistemului electroenergetic al R. Moldova.
10:40
Fondurile făc parte dintr-un pachet umanitar în valoare totală de 153 de milioane de euro destinat Ucrainei și R. Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin: Suntem în proceduri de extindere și consolidare a controlului coordonat cu autoritățile de frontieră din România
15:10
Fluxul turistic dintre cele două state se menţine la un nivel ridicat, susţinut de proximitatea geografică, comuniunea de limbă, istorie şi tradiţii.
13:20
Un spațiu public din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului de la Tiraspol, care s-a stins din viață în noiembrie anul trecut.
12:30
Energocom propune reducerea tarifului la gaze pentru consumatori la 15 lei și 25 de bani, în scădere cu circa 1 leu și 50 de bani față de cel actual.
12:30
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de scădere a temperaturii, precipitații și polei pe drumuri.
12:00
Autoritățile americane au emis o licență specială care permite operarea temporară a companiei, a anunțat Ministrul Energiei.
10:50
Condițiile meteorologice dificile, cu polei și ghețuș, au afectat rețelele de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale R. Moldova.
10:30
Oficialii vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne de deschidere a sesiunii de primăvară a Parlamentului.
10:10
Ciochină a fost reținut într-un nou dosar; presa și MAN amplifică subiectul gazelor (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut subit, joi seară, într-un nou dosar, de data asta, pentru tortură asupra unui localnic.
09:50
Revocările au fost făcute în baza modificărilor aduse legii cetățeniei, adoptate în mai 2023.
29 ianuarie 2026
20:10
În unele zone, zăpada depăşeşte doi metri, iar la noapte temperatura resimţită va ajunge la minus 15 - minus 17 grade Celsius.
19:00
Regimului de la Tbilisi i se cere „să coopereze cu misiunea” de experți, care are la dispoziție câteva săptămâni pentru a-și prezenta raportul.
18:30
Procurorii cer nouă ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent în 2024. Reținerea a avut loc într-o altă cauză penală.
18:00
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat, pe 29 ianuarie 2026, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului de la compania Lukoil Moldova.
14:40
Temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare # Veridica.md
Recolta de grâu ar putea fi compromisă.
14:10
Parlamentul e pe ultimul loc.
13:00
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” # Veridica.md
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de electricitate și încălzire a țării invadate, cufundându-i pe locuitori în întuneric și frig, la temperaturi de minus 20 de grade Celsius.
12:50
Născută într-o familie cu nume notorii în cultura națională, era firesc să se ancoreze în lumea artelor. Străbunicul ei, Alexandru Fedco, e omul care a dat naștere emblematicului festival „Mărțisor”, a fost primul director al Filarmonicii de Stat. Bunicul ei, Boris Conunov, e un regizor de film de referință, iar Alexandra Conunova e violonista care și-a asigurat prin forță, carismă și talent prezența pe scene mari ale lumii, în compania unor orchestre simfonice de prestigiu și colaborări cu elitele muzicii clasice mondiale.
11:40
Program comun de training pentru antreprenorii din România şi Republica Moldova din industria alimentară # Veridica.md
Îi ajută să-şi testeze ipotezele de business, să-şi valideze reţetele şi planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri şi operatori HoReCa relevanţi, să intre în contact cu investitori.
11:00
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale, a anunțat joi dimineața Moldelectrica.
11:00
Estonia vrea să le interzică tuturor rușilor care au luptat în Ucraina să intre în spațiul Schengen # Veridica.md
„Vă puteți imagina aceste sute de mii de foști combatanți și criminali venind aici” - le-a spus reporterilor ministrul de Externe, Magnus Tsahkna.
10:50
Potrivit ONU, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022.
10:30
Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice.
09:50
Procurorii demiși sunt Eugeniu Trocin, Veaceslav Vacari și Elena Panfil.
09:40
Mihai Popșoi la APCE: Misiunea Consiliului Europei de a proteja drepturile omului, democrația și statul de drept este mai importantă ca oricând # Veridica.md
Șeful diplomației a prezentat prioritățile Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri, care vizează consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, sprijinul constant pentru Ucraina și combaterea dezinformării.
09:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
28 ianuarie 2026
21:00
Șeful diplomației de la Budapesta, Peter Szijjarto, susține că „președintele și guvernul ucrainean s-au angajat într-o campanie de interferență deschisă, nerușinată și agresivă”, înaintea alegerilor parlamentare din țara lui.
17:10
Șase persoane acuzate de „spionaj politic și militar” în beneficiul Iranului au fost arestate și încarcerate în Turcia # Veridica.md
Ar fi colectat informații și despre baza militară Incirlik, care găzduiește forțe americane.
16:30
Freelancerii din R. Moldova vor avea acces la aceleași beneficii sociale ca alte persoane asigurate # Veridica.md
Antreprenorii independenți din R. Moldova care lucrează legal vor putea primi indemnizații de maternitate, invaliditate și parentale, potrivit unei decizii de Guvern.
15:40
Conceptul, „e-Arhiva”, marchează prima etapă în digitalizarea și centralizarea documentelor instituțiilor publice din R. Moldova.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.