Întreruperi masive de curent în R. Moldova după probleme în rețeaua electrică a Ucrainei
Veridica.md, 31 ianuarie 2026 11:50
Tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut sâmbătă dimineață, declanșând o deconectare de avarie a sistemului electroenergetic al R. Moldova.
Acum 30 minute
11:50
Întreruperi masive de curent în R. Moldova după probleme în rețeaua electrică a Ucrainei # Veridica.md
Tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut sâmbătă dimineață, declanșând o deconectare de avarie a sistemului electroenergetic al R. Moldova.
Acum 2 ore
10:40
Fondurile făc parte dintr-un pachet umanitar în valoare totală de 153 de milioane de euro destinat Ucrainei și R. Moldova.
Acum 24 ore
15:50
Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin: Suntem în proceduri de extindere și consolidare a controlului coordonat cu autoritățile de frontieră din România
15:10
Fluxul turistic dintre cele două state se menţine la un nivel ridicat, susţinut de proximitatea geografică, comuniunea de limbă, istorie şi tradiţii.
13:20
Un spațiu public din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului de la Tiraspol, care s-a stins din viață în noiembrie anul trecut.
12:30
Energocom propune reducerea tarifului la gaze pentru consumatori la 15 lei și 25 de bani, în scădere cu circa 1 leu și 50 de bani față de cel actual.
12:30
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de scădere a temperaturii, precipitații și polei pe drumuri.
Ieri
12:00
Autoritățile americane au emis o licență specială care permite operarea temporară a companiei, a anunțat Ministrul Energiei.
10:50
Condițiile meteorologice dificile, cu polei și ghețuș, au afectat rețelele de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale R. Moldova.
10:30
Oficialii vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne de deschidere a sesiunii de primăvară a Parlamentului.
10:10
Ciochină a fost reținut într-un nou dosar; presa și MAN amplifică subiectul gazelor (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut subit, joi seară, într-un nou dosar, de data asta, pentru tortură asupra unui localnic.
09:50
Revocările au fost făcute în baza modificărilor aduse legii cetățeniei, adoptate în mai 2023.
29 ianuarie 2026
20:10
În unele zone, zăpada depăşeşte doi metri, iar la noapte temperatura resimţită va ajunge la minus 15 - minus 17 grade Celsius.
19:00
Regimului de la Tbilisi i se cere „să coopereze cu misiunea” de experți, care are la dispoziție câteva săptămâni pentru a-și prezenta raportul.
18:30
Procurorii cer nouă ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent în 2024. Reținerea a avut loc într-o altă cauză penală.
18:00
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat, pe 29 ianuarie 2026, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului de la compania Lukoil Moldova.
14:40
Temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare # Veridica.md
Recolta de grâu ar putea fi compromisă.
14:10
Parlamentul e pe ultimul loc.
13:00
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” # Veridica.md
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de electricitate și încălzire a țării invadate, cufundându-i pe locuitori în întuneric și frig, la temperaturi de minus 20 de grade Celsius.
12:50
Născută într-o familie cu nume notorii în cultura națională, era firesc să se ancoreze în lumea artelor. Străbunicul ei, Alexandru Fedco, e omul care a dat naștere emblematicului festival „Mărțisor”, a fost primul director al Filarmonicii de Stat. Bunicul ei, Boris Conunov, e un regizor de film de referință, iar Alexandra Conunova e violonista care și-a asigurat prin forță, carismă și talent prezența pe scene mari ale lumii, în compania unor orchestre simfonice de prestigiu și colaborări cu elitele muzicii clasice mondiale.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Program comun de training pentru antreprenorii din România şi Republica Moldova din industria alimentară # Veridica.md
Îi ajută să-şi testeze ipotezele de business, să-şi valideze reţetele şi planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri şi operatori HoReCa relevanţi, să intre în contact cu investitori.
11:00
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale, a anunțat joi dimineața Moldelectrica.
11:00
Estonia vrea să le interzică tuturor rușilor care au luptat în Ucraina să intre în spațiul Schengen # Veridica.md
„Vă puteți imagina aceste sute de mii de foști combatanți și criminali venind aici” - le-a spus reporterilor ministrul de Externe, Magnus Tsahkna.
10:50
Potrivit ONU, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022.
10:30
Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice.
09:50
Procurorii demiși sunt Eugeniu Trocin, Veaceslav Vacari și Elena Panfil.
09:40
Mihai Popșoi la APCE: Misiunea Consiliului Europei de a proteja drepturile omului, democrația și statul de drept este mai importantă ca oricând # Veridica.md
Șeful diplomației a prezentat prioritățile Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri, care vizează consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, sprijinul constant pentru Ucraina și combaterea dezinformării.
09:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
28 ianuarie 2026
21:00
Șeful diplomației de la Budapesta, Peter Szijjarto, susține că „președintele și guvernul ucrainean s-au angajat într-o campanie de interferență deschisă, nerușinată și agresivă”, înaintea alegerilor parlamentare din țara lui.
17:10
Șase persoane acuzate de „spionaj politic și militar” în beneficiul Iranului au fost arestate și încarcerate în Turcia # Veridica.md
Ar fi colectat informații și despre baza militară Incirlik, care găzduiește forțe americane.
16:30
Freelancerii din R. Moldova vor avea acces la aceleași beneficii sociale ca alte persoane asigurate # Veridica.md
Antreprenorii independenți din R. Moldova care lucrează legal vor putea primi indemnizații de maternitate, invaliditate și parentale, potrivit unei decizii de Guvern.
15:40
Conceptul, „e-Arhiva”, marchează prima etapă în digitalizarea și centralizarea documentelor instituțiilor publice din R. Moldova.
15:00
Măsura va asigura persoanelor strămutate din Ucraina accesul la educație, servicii medicale și piața muncii.
14:40
30 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic cu suportul UE # Veridica.md
Investiția totală se ridică la 31,1 milioane de euro.
13:30
Keir Starmer caută semnarea unui „parteneriat pragmatic” cu Beijingul.
13:00
Discuția declanșată de recenta afirmație a Maiei Sandu că ar spune „Da” la un eventual referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, a ajuns într-un punct mort, când participanții se aud doar pe sine, repetă propriile convingeri, și nu ascultă argumentele părții opuse. Iar dacă nu ne auzim unii pe alții, care e rostul disputei?
12:40
Maia Sandu condamnă atacul asupra trenului cu civili: Cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere # Veridica.md
Trupele ruse au atacat cu drone un tren de pasageri. În momentul atacului, în tren se aflau 291 de pasageri.
12:30
Principalul și cel mai fierbinte subiect discutat în mass-media din Găgăuzia este reprezentat de viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Acestea trebuiau să aibă loc pe 22 martie a.c., dar au fost anulate din cauza unor dispute juridice. Despre modul în care mass-media din regiunea găgăuză a discutat această problemă puteți afla din rezumatul nostru.
12:00
VALENTINA IUSUPHODJAEV: „Astăzi, în Republica Moldova, copiii care nu știu rusa nu pot să privească filme în română” # Veridica.md
Cheltuielile pentru realizarea unui film în România costă tot atât cât investițile anuale ale Republicii Moldova în cinematografie. Teatrele noastre beneficiază de subvenții de peste zece ori mai mari decât filmul. Suntem unica țară din spațiul ex-sovietic, care nu și-a recuperat originalele filmelor din Rusia, iar arhiva noastră cinematografică pare a fi sorită pieirii. Sunt câteva dintre lucrurile despre care a relatat, în cadrul unui interviu pentru Veridica, directoarea Centrului Național al Cinematografiei (CNC) din Republica Moldova, Valentina Iusuphodjaev.
11:20
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore.
10:50
Circulația pe traseele naționale se desfășoară fluent, fără blocări ale drumurilor naționale sau locale.
27 ianuarie 2026
21:00
Tragedie în România: șapte suporteri ai clubului elen de fotbal PAOK Salonic au murit într-un accident de circulație # Veridica.md
Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu joacă, joi, în Franța, cu Olympique Lyon, în ultima etapă din Europa League.
20:20
Rusia ar putea ridica interdicția impusă cazinourilor online, ca să le impoziteze cu 30% # Veridica.md
Veniturile la buget nu pot ține pasul cu creșterea cheltuielilor militare.
18:30
Fostul deputat a fost acuzat că a pretins și primit 20 de mii de euro de la o persoană pentru a influența procurori și judecători. De asemenea, fiind demnitar, ar fi cheltuit mai mult decât veniturile declarate.
18:00
Patru destinații noi vor fi lansate de pe Aeroportul Chișinău de către Cologne (Germania), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Franța), Rimini (Italia) și Rodos (Grecia).
17:40
Un bărbat cu dublă cetăţenie, a României şi a Republicii Moldova, a fost reţinut, după ce a fost prins la frontieră cu droguri de risc # Veridica.md
Polițiștii români afirmă că i-au documentat activitatea infracţională.
17:00
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova # Veridica.md
El a precizat că România livrează energie pentru statele din jur în condiţii tarifare normale.
14:30
n 2025, ținta principala a mașinii de propagandă și dezinformare a Kremlinului au fost Franța și Emmanuel Macron. Zeci de milioane de postări în rețelele sociale viralizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, sute de site-uri franceze clonate, deepfake-uri, acțiuni de kompromat împotriva lui Emmanuel și Brigitte Macron.
13:10
Fiul lor de 20 de ani a fost rănit.
13:10
Guvernul de la Chișinău a inițiat procesul de denunțare a acordurilor ce stau la baza Comunității Statelor Independente (CSI): Acordul de fondare al CSI din 8 decembrie 1991, Anexa la acest acord din 22 decembrie 1991 și Statutul CSI, semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993. Odată cu denunțarea acestor trei acorduri, Republica Moldova va ieși oficial din CSI. În același timp, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a precizat că Republica Moldova nu va denunța toate acordurile semnate. Ea va rămâne parte a unora din ele, cu precădere a celor care au caracter economic și nu contravin proceselor de integrare europeană.
