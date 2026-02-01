Reparațiile la linia Vulcănești-MGRES au fost finalizate în după-amiaza de duminică, 1 februarie

21:30

În lipsa accesului la gaz sau la încălzirea centralizată, locatarii mai multor blocuri din țară se încălzesc cu sobe pe lemne și cărbune. Un exemplu elocvent sunt clădirile din orașul Fălești, unde iarna aduce nu doar frigul de afară, ci și efortul fizic zilnic pentru a asigura căldura în apartamente. Lemnele și cărbunele sunt depozitate în curți sau în subsolurile blocurilor. Acestea trebuie despicate și urcate pe scări, până la etajele superioare. Situația este mai dificilă pentru persoanele vârstnice și pentru locatarii de la etajele superioare.