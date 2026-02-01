Reparațiile la linia Vulcănești-MGRES au fost finalizate în după-amiaza de duminică, 1 februarie
Moldova1, 1 februarie 2026 20:20
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul.
• • •
Acum 30 minute
20:30
Pericol pentru șoferi la Condrița și Căpriana: mai multe autoturisme cu anvelopele sparte din cauza gropilor # Moldova1
Pericol pentru șoferi în perimetrul localităților Condrița și Căpriana din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, pe acest sector de drum sunt semnalate gropi periculoase, care au dus la avarierea mai multor mașini.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:50
Zăpadă abundentă în Japonia. Persoane decedate, transportul feroviar și aerian este grav afectat # Moldova1
Zăpada abundentă a lovit nordul și vestul Japoniei. Ninsorile au provocat decesul a 14 persoane și rănirea altor 198, incidente care au survenit în timpul operațiunilor de deszăpezire. În unele orașe, stratul de zăpadă a depășit doi metri. Se înregistrează blocaje majore în transport. Autoritățile japoneze avertizează că ninsorile vor continua și sfătuiesc localnicii să fie prudenți.
19:20
Tensiuni la biserica din satul Dereneu. Mai mulți localnici au încercat să intre cu forța în biserică # Moldova1
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a Parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș. Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.
19:00
Piranha Chișinău și echipa Academiei de Studii Economice din Moldova continuă să domine campionatul național de baschet feminin. Ambele formații au obținut victorii convingătoare în etapa a 7-a a competiției.
Acum 4 ore
18:40
Sute de manifestanți au protestat la Milano față de prezența agenților Serviciului de Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, informează France24.
18:20
Începând cu data de 1 februarie 2026, în Bulgaria oamenii plătesc doar în euro, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
17:50
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat în perioada 2-4 februarie, în intervalul orele 08:00 – 16:00. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale R. Moldova.
17:10
Începând din 1 februarie, oamenii plătesc doar în euro în Bulgaria, acesta fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
17:00
Reacții după ce Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în World Boxing, organizația recunoscută de CIO # Moldova1
Federația Moldovenească de Box a fost acceptată oficial în World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Decizia deschide noi perspective pentru boxerii moldoveni, care vor putea concura la competiții majore sub egida noii structuri internaționale.
Acum 6 ore
16:10
Ministrul Energiei: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne # Moldova1
La o zi după blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporție de 94%, la ora 12:42. Potrivit operatorului sistemului de transport Moldelectrica, la această oră erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular cu sistemul energetic românesc. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
15:50
Trupele rusești au lansat două atacuri asupra orașului sudic Zaporojie pe 1 februarie, rănind cel puțin nouă persoane, inclusiv un copil, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. În jurul prânzului, Rusia a lovit o maternitate, unde cel puțin șase persoane au fost rănite. Printre răniți se numără două femei care erau examinate în momentul atacului.
15:20
La 22 de ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenisman care câștigă toate cele 4 turnee de Mare Șlem cel puțin câte o dată. Spaniolul l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în finala de la Melbourne cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
15:20
Începând de luni, 2 februarie, elevii revin la lecții cu prezența fizică. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 1 februarie.
Acum 8 ore
14:50
Volodimir Zelenski a anunțat că următoarele reuniuni trilaterale vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite pentru 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, duminică, 1 februarie.
14:40
Mai puține formulare, rapoarte și hârtii de completat reprezintă o adevărată ușurare pentru cadrele didactice. Aceasta înseamnă, înainte de toate, mai mult timp pentru educație de calitate și un risc mai mic de epuizare profesională, susține Rodica Gavriliță, profesoară de limba și literatura română la Liceul „Mihai Sadoveanu” din Călărași, referindu-se la măsurile anunțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) privind debirocratizarea.
13:50
Specialist, despre gestionarea corectă a deșeurilor: „Trebuie să ne conformăm la multe provocări” # Moldova1
Gestionarea corectă a deșeurilor și responsabilitatea comună a operatorilor economici și a consumatorilor constituie unul dintre principiile de protecție a mediului. Procesul poate genera impact pozitiv asupra mediului și profit economic. Prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” putem reduce cantitățile de deșeuri și putem asigura o mai bună gestionare a acestora, susțin specialiștii.
13:20
Strângere de fonduri pentru a cumpăra generatoare Ucrainei. În prima zi s-au colectat 64 de mii de lei # Moldova1
Republica Moldova colectează fonduri pentru generatoare destinate Ucrainei, necesare în spitale și locuitorilor afectați de bombardamentele rusești și de gerurile puternice. Campania a fost lansată pe 29 ianuarie și, în prima zi, s-au adunat 64 de mii de lei, potrivit consultantului pentru comunicare al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi.
Acum 12 ore
12:50
Meteorologii au emis Cod galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru perioada 1-3 februarie, în nordul și o parte din centrul țării. Vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții.
12:30
Mai multe camioane au rămas blocate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 1 februarie, în satul Tudora din cauza ghețușului format pe carosabil. Poliția de Frontieră recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo nefavorabile.
12:00
Elevii de la școlile de arte vor susține din 2026 examene de absolvire. Astfel, în acest an, pentru prima dată, elevii absolvenți vor primi certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, recunoscute la nivel național.
11:20
Elevii din municipiul Bălți vor învăța în următoarele două zile online, din cauza gerului puternic. Anunțul a fost făcut duminică, 1 februarie, de primarul orașului Bălți, Alexandr Petcov.
11:10
După pana de curent de sâmbătă, 31 ianuarie, cetățenii sunt îndemnați să anunțe specialiștii în cazul în care observă scurgeri de agent termic, apă fierbinte, abur persistent sau alte situații care pot indica o avarie.
10:40
Struții de la Lozova, ,,ghidați" din Marea Britanie: Afacerea care ține familia unită, chiar și la mii de km distanță # Moldova1
O familie din satul Lozova, raionul Strășeni, și-a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită - crește struți.
10:40
Atacurile din Ucraina: patru morți și peste 20 de răniți. Forțele ucrainene au doborât 76 de drone # Moldova1
Atacurile ruse împotriva Ucrainei au ucis patru oameni și au rănit alți 21, inclusiv trei copii, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 1 februarie. Forțele ucrainene au doborât 76 dintre cele 90 de drone, inclusiv drone de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte. Paisprezece drone au lovit nouă locații diferite.
10:00
O familie din Lozova și-a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită, cresc struți # Moldova1
În satul Lozova, o familie a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere neobișnuită, creșterea struților. Zilnic, Maria și Victor Pahomi îngrijesc păsările, adaptând hrana și adăpostul la rigorile iernii, în timp ce fiul lor, stabilit în Marea Britanie, coordonează afacerea de la distanță. Ouăle de struț și grija pentru aceste păsări rare reușesc să țină întreaga familie unită, chiar și la mii de kilometri distanță.
09:40
Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului, arată o investigație media # Moldova1
Publicația media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruși uciși în Ucraina. De la ultima actualizare a acestor organizații media de la mijlocul lunii ianuarie, numele a 4.536 de soldați ruși au fost adăugate pe lista de victime, scrie Kyiv Independent.
09:20
Începând de duminică, 1 februarie, pentru a avea acces la Fontana di Trevi, capodoperă din secolul al XVIII-lea care atrage anual milioane de vizitatori, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro. Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf.
08:30
Companiile din R. Moldova pot participa la Forumul de Afaceri Moldova - Elveția, care va avea loc pe 12 martie 2026, la Zürich. Evenimentul va reuni companii din domeniile ingineriei, construcțiilor, electronicii și agrifood, cu interes pentru extinderea exporturilor și dezvoltarea de parteneriate pe piața elvețiană.
Acum 24 ore
23:20
Un accident rutier soldat cu deces a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 20:15, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sângerei. Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.
21:30
În orașul Fălești, mai multe blocuri de locuit nu sunt conectate la rețeaua de gaze: „Aprindem focul cu ce avem” # Moldova1
În lipsa accesului la gaz sau la încălzirea centralizată, locatarii mai multor blocuri din țară se încălzesc cu sobe pe lemne și cărbune. Un exemplu elocvent sunt clădirile din orașul Fălești, unde iarna aduce nu doar frigul de afară, ci și efortul fizic zilnic pentru a asigura căldura în apartamente. Lemnele și cărbunele sunt depozitate în curți sau în subsolurile blocurilor. Acestea trebuie despicate și urcate pe scări, până la etajele superioare. Situația este mai dificilă pentru persoanele vârstnice și pentru locatarii de la etajele superioare.
21:30
Echipa Universității Tehnice a Moldovei are victorii pe linie în campionatul național de volei # Moldova1
Echipa Universității Tehnice din Moldova are un parcurs impecabil în campionatul național de volei masculin. Formația condusă de antrenorul Roman Dudicov a obținut a 5-a victorie cu 3:0 la seturi și este lider autoritar al clasamentului după 6 etape, deși a jucat cu un meci mai puțin.
21:10
Reprezentantul special al liderului de la Kremlin, Kirill Dmitriev, a început sâmbătă, 31 ianuarie, negocierile cu delegația americană la Miami, Florida. Agențiile de presă ruse au relatat că Kirill Dmitriev a ajuns la Miami, după care a plecat pentru negocieri cu reprezentanții Statelor Unite, dar nu s-a spus cine sunt aceștia.
Ieri
20:20
Israelul a lansat cele mai puternice atacuri din ultimele săptămâni în Fâșia Gaza. Cel puțin 28 de oameni au decedat, inclusiv șase copii, iar alți peste 30 de oameni au fost răniți, potrivit autorităților sanitare locale, citate de Reuters. De cealaltă parte, armata israeliană spune că loviturile au fost efectuate ca răspuns la incidentul de vineri, 30 ianuarie, când militarii Țahal au identificat opt bărbați înarmați care ieșeau dintr-un tunel din Rafah, o zonă din sudul Gazei unde forțele israeliene sunt desfășurate în baza acordului de încetare a focului din octombrie.
19:50
Spital din România, dotat cu tehnică bazată pe inteligență artificială. Pacienții, întâmpinați la intrare de roboți # Moldova1
Spitalul „Eduard Apetrei” din Buhuși, România, demonstrează cum atragerea fondurilor europene poate transforma o instituție medicală într-un model de bune practici în sistemul de sănătate. Spitalul se evidențiază și prin integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în serviciile medicale. Recent, instituția a fost vizitată de o delegație din Republica Moldova, interesată să învețe din experiența sa și să implementeze proiecte similare în țară.
19:10
FOTO, VIDEO | Pană masivă de curent în R. Moldova. Se lucrează la restabilirea unei linii de 400 kV afectată de condițiile meteo # Moldova1
18:50
Igor Grosu, despre blackout-ul din R. Moldova: „Incidentul arată cât de important e să investim în independența energetică” # Moldova1
Incidentul de astăzi arată cât de important este ca R. Moldova să construiască instituții puternice și să investească în independența energetică. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu, după ce, în dimineața zilei de 31 ianuarie, în mai multe localități din țară, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia electrică.
18:20
AND: Toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Moldova1
La această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Drumarii au muncit pe tot parcursul zilei în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pe timpul nopții, echipele de drumari rămân mobilizate în teren, fiind pregătite să intervină în cazul în caz de necesitate.
17:40
Întreruperea curentului a blocat oameni în ascensoare. În capitală, salvatorii au intervenit în 14 situații # Moldova1
Pe parcursul zilei, în urma întreruperii masive de curent electric, mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală. Salvatorii și lucrătorii serviciului specializat de întreținere a ascensoarelor au intervenit în 14 intervenții de deblocare în toate sectoarele din capitală.
17:30
Sportivii moldoveni vor avea parte de un nou an încărcat! Începe lupta pentru calificarea la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice # Moldova1
După ce în 2025, au făcut furori pe arena internațională, în 2026 încep turneele în care vor putea acumula puncte pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Unii sunt în proces de recuperare după accidentări, iar alții deja sunt în pregătiri pentru competițiile importante din acest an.
17:20
17:20
Concursul național de pictură „Igor Vieru”: peste 300 de elevi și-au demonstrat abilitățile # Moldova1
Copiii din mai multe școli și-au etalat talentul artistic în cadrul concursului național de pictură „Igor Vieru”. Peste 300 de elevi au participat la competiție, iar inaugurarea expoziției și gala premiilor au avut loc în Salonul de artă al Bibliotecii Naționale.
16:50
16:30
16:20
16:10
R. Moldova nu a accesat energie de avarie din România. Ministrul Energiei: „Am gestionat fluxurile comerciale până la această oră” # Moldova1
Republica Moldova nu a accesat energie de avarie din România pentru a putea reconecta consumatorii afectați de pana masivă de curent din dimineața zilei de 31 ianuarie. Energia electrică este adusă din statul vecin prin intermediul a patru linii, care, în mod obișnuit, nu sunt utilizate.
16:10
Caz tragic în localitatea Mateuți din raionul Rezina. O minoră de 17 ani a decedat după ce ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.
16:00
Republica Moldova nu a accesat energie de avarie din România. Energia electrică este adusă din statul vecin prin intermediul a patru linii, care, în mod obișnuit, nu sunt utilizate. În ultimele zile însă, Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pentru Teleradio-Moldova.
15:10
România trimite energie electrică Republicii Moldova prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Moldova1
Surse din cadrul Ministerului Energiei de la București au menționat pentru Economica.net că se lucrează la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Conform graficelor Companiei române Transelectrica, se exportă energie electrică în Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul.
15:10
