Ministrul italian de Externe: Susținem aderarea Ucrainei la UE, dar Balcanii sunt prioritatea

Organizațiile din Republica Moldova care sprijină dezvoltarea antreprenoriatului inovativ pot accesa finanțare europeană pentru extinderea și profesionalizarea ecosistemului național de startupuri. Proiectul EU4Innovation East a lansat un apel de propuneri de proiecte, cu un buget total de un milion de euro, destinat consolidării structurilor de suport pentru viitorii antreprenori. Apelul vizează susținerea întregului parcurs al …