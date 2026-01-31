„Trebuie să ne debarasăm de clădirile istorice”. Casa de Cultură din Rîșcani, scoasă la vânzare de PSRM, MAN și comuniștii din consiliul raional
Cotidianul, 31 ianuarie 2026 21:10
Clădirea unei foste Case de Cultură din orașul Rîșcani urmează să fie scoasă la licitație publică. Decizia a fost aprobată pe 30 ianuarie de Consiliul Raional, cu votul majorității formate din consilierii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Renaștere. Hotărârea a generat tensiuni în sală și proteste din partea opoziției, scrie …
Junghietu: Sistemul energetic este stabil, dar o linie de 400 kV este încă în reparații. Apel la consum rațional de energie # Cotidianul
Sistemul electroenergetic național funcționează în prezent în condiții de stabilitate și este monitorizat permanent de inginerii Moldelectrica, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit oficialului, echipele de intervenție continuă lucrările de restabilire a unei linii electrice de 400 kV afectate de condițiile meteo nefavorabile, inclusiv chiciură și vânt puternic. Ministrul a …
Bucureștiul va avea Piața „Ilie Ilașcu”, în memoria eroului luptei pentru identitatea românească # Cotidianul
Capitala României are, începând de acum, un nou spațiu public care poartă numele lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței românești din Republica Moldova. Consiliul General al Municipiului București a votat în unanimitate atribuirea denumirii „Piața Ilie Ilașcu”, ca gest de recunoaștere a luptei sale pentru apărarea limbii române, a valorilor naționale și a demnității românești …
Ala Nemerenco dă asigurări: Spitalele sunt pregătite pentru blackout, toate au generatoare # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, susține că spitalele publice din Republica Moldova sunt pregătite să facă față întreruperilor de energie electrică, datorită investițiilor realizate în ultimii ani în echipamente de rezervă. Într-o postare pe Facebook, aceasta a declarat că, spre deosebire de anul 2021, când doar câteva instituții medicale dispuneau de generatoare, în prezent …
După penele de curent, energia este restabilită progresiv în Republica Moldova, anunță ministerul Energiei # Cotidianul
Procesul de reconectare a consumatorilor la energia electrică avansează rapid în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, după perturbările majore din sistemul energetic. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit oficialului, în sudul țării toate liniile electrice de 110 kV au fost deja reconectate, iar stațiile electrice și …
România sare în ajutorul Moldovei și livrează energie electrică peste Prut. 185 MW trimiși pentru stabilizarea sistemului # Cotidianul
Republica Moldova primește energie electrică din România, în contextul perturbărilor din sistemul energetic care au afectat alimentarea cu curent în mai multe zone ale țării. Surse din sistemul energetic au confirmat pentru economica.net că, în prezent, se lucrează la realimentarea locurilor de consum prin importuri de energie din România. Potrivit datelor reflectate în graficele operatorului …
Alimentarea cu energie electrică urmează să fie reluată în maximum două ore, după ce o serie de avarii produse pe liniile electrice din Ucraina au afectat funcționarea sistemului energetic din Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, pierderea unor linii de transport a determinat activarea sistemelor automate de protecție, ceea ce a dus la deconectări temporare ale …
Zelenski anunță discuții cu Nicușor Dan despre securitatea energetică: „Este crucial să realizăm toate aceste proiecte” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat vineri o conversație cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia cei doi lideri au abordat cooperarea bilaterală în domeniul energetic. Informația a fost făcută publică de liderul de la Kiev pe pagina sa de Facebook, unde a subliniat importanța proiectelor comune pentru consolidarea securității energetice …
BREAKING: Pana de curent lovește sistemul medical — toate spitalele din zonele afectate funcționează pe generatoare # Cotidianul
Toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de pana majoră de curent au fost conectate la generatoare electrice, după deconectarea avariată a sistemului electroenergetic provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Autoritățile anunță că activitatea spitalelor continuă fără întreruperi, inclusiv în secțiile critice, iar pacienții primesc îngrijiri medicale în condiții de siguranță. …
Ultima oră: Pana de curent lovește vămile — procedurile se fac manual, pot apărea întârzieri la frontieră # Cotidianul
Mai multe posturi vamale au rămas temporar fără energie electrică, după deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, provocată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională, anunță Poliția de Frontieră. Pentru a menține funcționarea instituțiilor, autoritățile au pornit generatoarele electrice acolo unde a fost necesar. În același timp, la sediul central al Serviciului Vamal sunt semnalate dificultăți …
Pana majoră de curent în Chișinău: mai multe sectoare și suburbii, afectate. Troleibuzele circulă cu întârzieri # Cotidianul
Mai multe zone din Chișinău au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, după ce s-a produs o avarie în sistemul electroenergetic. Printre cele mai afectate se numără sectoarele Ciocana, Rîșcani și Botanica, dar și unele suburbii ale capitalei. Întreruperea alimentării cu electricitate a avut impact direct asupra transportului public. Regia Transport Electric …
Zelenski refuză întâlnirea cu Putin la Moscova: „Pot să-l invit eu la Kiev, dacă îndrăznește” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins pe 30 ianuarie propunerea Kremlinului de a organiza negocieri cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova, însă a transmis că este dispus să participe la o întâlnire într-un format mai adecvat, potrivit The Kyiv Independent. „Pot la fel de bine să-l invit la Kiev, să vină. Îl invit deschis, …
Fracțiunea PAS cere primarului să înceteze transformarea administrației Chișinăului într-un spectacol de PR # Cotidianul
Lipsa bugetului municipal pentru anul 2026 a generat un nou schimb de acuzații între fracțiunile PAS și MAN din Consiliul Municipal Chișinău. PAS cere primarului general Ion Ceban să renunțe la „spectacolele de PR” și să deblocheze bugetul, invocând consecințe grave asupra educației, infrastructurii și protecției sociale, în timp ce MAN respinge acuzațiile și susține …
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-o nouă cauză penală pornită pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant, a fost plasat în izolator pentru 20 de zile. Decizia fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Ciochină este bănuit de faptul că, acum șase ani, a agresat un bărbat cu dizabilități. Joi, 29 …
Integrarea europeană va domina agenda Parlamentului în sesiunea de primăvară-vară, care începe la începutul lunii februarie. Deputații urmează să se reunească săptămâna viitoare în ședințe, iar principalele priorități vizează adoptarea legislației necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, alături de reforme economice, administrative, energetice și de securitate. Potrivit majorității parlamentare, procesul de aliniere la …
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, într-un nou dosar penal # Cotidianul
Procurorii solicită 30 de zile de arest preventiv pe numele fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant. Demersul în cadrul cauzei penale de tortură va fi examinat astăzi, de Judecătoria Chișinău. Adus în fața judecătorilor, învinuitul a menționat că dosarul ar fi fabricat și s-a declarat …
Trei presupuşi agenți FSB, reținuți la Odesa: ar fi vrut să arunce în aer mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Cotidianul
Trei bărbați au fost reținuți la Odesa, fiind suspectați că ar fi pregătit atacuri teroriste împotriva militarilor ucraineni și a familiilor acestora, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit instituției, suspecții ar fi acționat în calitate de agenți ai serviciului rus de securitate FSB și intenționau să arunce în aer automobile și locuințe ale …
Cinci dintre cei șapte vameși cercetați pentru corupție sistemică, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Cotidianul
Cinci dintre cei șapte vameși de la posturile vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, cercetați într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatele au fost emise pe 30 ianuarie, informează Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit comunicatului emis de CNA, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, …
Friedrich Merz: Germania susține aderarea Republicii Moldova la UE. „Nu putem dezamăgi cetățenii moldoveni” # Cotidianul
Republica Moldova are, în continuare, sprijinul Germaniei pe drumul său european. Declarația a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz, miercuri, la Berlin, într-o conferință de presă comună cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul german a subliniat că perspectiva europeană a Chișinăului trebuie menținută deschisă, în pofida contextului geopolitic complicat și a provocărilor interne. Friedrich …
VIDEO | O femeie „l-a trimis la muncă” pe deputatul Vasile Costiuc, în timpul unui protest la ANRE față de tarifele mari la gaze și electricitate: „De ani de zile numai vorbiți și atât” # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care protesta astăzi în fața ANRE împotriva tarifelor mari la gaze naturale și energie electrică, a fost luat la rost de o femeie care trecea prin preajmă. Doamna i-a sugerat deputatului „TikToker” să meargă la muncă, menționând că „De ani de zile numai vorbiți și atât”. Frustrat de comentariile …
Condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”: mașina de 15.000 de euro, achiziționată ca „premiu”, confiscată # Cotidianul
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat pe 29 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansa”, afiliat blocului politic „Victorie/Победа” și considerat continuator al fostului partid „Șor”. Sentința, pronunțată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, prevede o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare condiționată pe trei …
Rusia a fost de acord să se abțină de la bombardamente asupra Ucrainei până la 1 februarie # Cotidianul
Rusia a acceptat să se abțină de la bombardamente asupra Ucrainei până la 1 februarie, la solicitarea liderului de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a adresat o solicitare personală președintelui Putin de a se abține timp de o săptămână, până la 1 februarie, de …
UE alocă circa 200 de milioane de euro pentru consolidarea securității Republicii Moldova # Cotidianul
Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, în contextul riscurilor tot mai mari generate de situația geopolitică regională. Aproximativ 200 de milioane de euro au fost deja alocate, iar alte fonduri urmează să fie oferite pentru creșterea capacității de apărare și securitate a statului. Declarațiile au fost făcute de …
Curtea Constituțională i-a trântit ușa în nas lui Tarlev: sesizarea privind dreptul polițiștilor de a documenta corupția electorală, respinsă # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizările depuse de deputatul independent Vasile Tarlev și de mai multe persoane sancționate pentru corupere electorală pasivă, care au contestat prevederile ce oferă poliției competența de a constata și examina aceste contravenții, alături de Centrul Național Anticorupție. Decizia a fost pronunțată pe 29 ianuarie, declarându-le inadmisibile. Autorii sesizărilor au invocat presupuse …
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Cotidianul
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Luni, 2 februarie, …
Un spațiu public din Capitala României va purta numele lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și simbol al luptei pentru identitate și limbă română în Republica Moldova. Decizia a fost aprobată în unanimitate de Consiliul General al Municipiului București, ca gest de recunoaștere a sacrificiului și curajului său. „Capitala …
Tariful la gaz ar putea scădea cu un leu și 50 de bani. Noul tarif propus de Energocom e de 15,24 lei per metru cub, cu TVA inclus # Cotidianul
Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici s-ar putea reduce cu un leu și 50 de bani pentru un metru cub. În acest caz, consumatorii ar urma să plătească 15 lei și 24 de bani, TVA inclus. Anunțul a fost făcut de Energocom, care a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale …
Prezentatoarea emisiunii matinale de la postului public Moldova 1, Daniela Crudu, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut vineri, 30 ianuarie, chiar în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața”, pe care jurnalista a moderat-o la televiziunea publică. „Începând de luni, 2 …
Începând cu 1 februarie 2026, euro va deveni singura monedă cu putere legală de plată în Bulgaria. Potrivit Comisiei pentru Protecția Consumatorilor din Bulgaria (CPC), de la această dată, leva bulgărească va fi retrasă din circulație și nu va mai putea fi utilizată pentru plata bunurilor, serviciilor sau a obligațiilor financiare. Consumatorii vor fi obligați …
Benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în aprilie, anunță ministrul Energiei # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil, transmite IPN. Ministrul a …
Victor Chirilă își încheie mandatul la București: Relațiile dintre Republica Moldova și România sunt la cel mai bun nivel din istorie # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, și-a încheiat oficial mandatul astăzi, 29 ianuarie. Acesta a făcut un bilanț, pe pagina sa de Facebook, al celor patru ani petrecuți la București, perioadă pe care o descrie drept cea mai dinamică din istoria relațiilor moldo-române și marcată de cooperare concretă, sprijin strategic și apropiere fără precedent …
Rușii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicție de intrare în UE: „Sunt oameni foarte periculoși” # Cotidianul
Foștii militari ruși implicați în războiul împotriva Ucrainei ar putea primi interdicție de intrare în Uniunea Europeană, în baza unei propuneri lansate de ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care avertizează asupra riscurilor majore de securitate pe care le-ar genera prezența acestora pe teritoriul UE, transmite digi24.ro. La o reuniune a UE de la …
Apărarea antiaeriană a Ucrainei ar fi doborât două aeronave militare rusești într-o singură zi, inclusiv una distrusă deasupra Mării Negre, potrivit unor bloggeri militari ruși și oficiali ai armatei ucrainene, notează Kyivpost.com. Aeronavele ar fi fost avioane de tip Su-34, unele dintre cele mai utilizate bombardiere de atac ale Federației Ruse în războiul împotriva Ucrainei. …
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, reținut la ieșirea din sala de judecată într-un nou dosar penal # Cotidianul
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, chiar la ieșire din sala de judecată. Potrivit reprezentanților Poliției, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză penală pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant. De menționat că Ciochină este acuzat că, în februarie 2024, …
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut oficial în proprietatea statului. Compania a achitat și o amendă de 5 milioane de lei # Cotidianul
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut oficial în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice (APP) și Aeroportul Chișinău au finalizat joi, 29 ianuarie, procesul de inventariere și au semnat cu Lukoil Moldova actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul aeroportului. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Decizia vine în …
Centrul Național de Management al Crizelor anunță măsuri speciale din cauza vremii nefavorabile: Guvernului i se propune reducerea programului de muncă vineri # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat un set de măsuri la nivel național, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie. Printre principalele propuneri se numără examinarea de către Guvern a posibilității de reducere a zilei …
Ursula von der Leyen: Doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Uniunea Europeană se află într-un moment decisiv pentru viitorul său, într-un context global marcat de confruntări economice, tehnologice și geopolitice tot mai intense. Într-un discurs susținut la Clean, Just and Competitive Summit, Von der Leyen a pledat pentru consolidarea bazei economice a UE, dezvoltarea tehnologiilor …
Moscova nu se grăbește cu pacea, întrucât elita rusă susține imperialismul lui Putin. Ce cred rușii din capitală și alte centre regionale mari, potrivit unui institut independent de sondare a opiniei publice # Cotidianul
În timp ce greul războiului din Ucraina este dus de rușii săraci din provinciile îndepărtate și de minorități, cei din Moscova și alte orașe ruse mari își declară susținerea pentru viziunea imperialistă și belicoasă a Kremlinului, potrivit lui Lev Gudkov, directorul științific al Centrului rus de sondare a opiniei publice Levada. Într-un interviu acordat revistei …
Uniunea Europeană alocă un milion de euro pentru dezvoltarea startupurilor din Republica Moldova # Cotidianul
Organizațiile din Republica Moldova care sprijină dezvoltarea antreprenoriatului inovativ pot accesa finanțare europeană pentru extinderea și profesionalizarea ecosistemului național de startupuri. Proiectul EU4Innovation East a lansat un apel de propuneri de proiecte, cu un buget total de un milion de euro, destinat consolidării structurilor de suport pentru viitorii antreprenori. Apelul vizează susținerea întregului parcurs al …
În contextul dezbaterii privind posibilitatea Unirii Republicii Moldova cu România, mai mulți oficiali de la Chișinău și București au reafirmat că integrarea europeană rămâne obiectivul strategic prioritar al statului moldovean. Această poziționare reflectă consensul diplomatic actual față de parcursul european. Totuși, o analiză lucidă a realităților geopolitice și de securitate arată că procesul de aderare …
România a fost, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, cea mai importantă destinație pentru exporturile Republicii Moldova, confirmând reorientarea constantă a economiei moldovenești spre piața Uniunii Europene. Datele Biroului Național de Statistică arată că aproape 70% din totalul exporturilor au avut ca destinație statele membre ale Uniunii Europene, în timp ce ponderea Federației Ruse rămâne marginală. Potrivit …
VIDEO | Evghenii Cicivarkin: Șor va da socoteală în fața Rusiei. „Trebuiau să pregătească țara pentru a fi transferată sub control rusesc, dar nu le-a reușit” # Cotidianul
Moscova a aplicat același scenariu politic în Republica Moldova, Ucraina și Georgia, însă doar în cazul Georgiei strategia a funcționat. Declarația a fost făcută de omul de afaceri rus Evghenii Cicivarkin, unul dintre cei mai vocali critici ai regimului de la Kremlin, în cadrul emisiunii „Mnenie” (părere) de la 1TV. Potrivit acestuia, șansa Republicii Moldova …
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești # Cotidianul
Procurorii solicită o pedeapsă de nouă ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis pentru Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil în localitatea Boldurești, în februarie 2024. Pentru presupusul complice, Ion Andronache, acuzatorii cer o pedeapsă de trei ani de detenție, tot într-un penitenciar de tip deschis, transmite TV8. …
VIDEO | Friedrich Merz: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 este imposibilă. „Aceste procese durează, de regulă, câțiva ani” # Cotidianul
Obiectivul Ucrainei de a deveni stat membru al Uniunii Europene până la 1 ianuarie 2027 este nerealist și imposibil de realizat. Asigurarea vinde din partea cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Acesta a subliniat că procedurile de aderare presupun criterii stricte și un parcurs de durată. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor purtate de liderii europeni …
În ultimii doi ani peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără buletinele românești # Cotidianul
România a anulat peste 162.000 de buletine, dintre care 66% sau circa 100.000 aparțineau românilor născuți în R. Moldova, arată datele Ministerului Afacerilor Interne de la București. În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletine, în baza noii legi aprobate de Parlamentul României în 2023. O anchetă a Digi24.ro arată că, din …
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, documentați pentru corupție. Ar fi cerut între 50 și 500 de dolari de la transportatori # Cotidianul
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt vizați într-o anchetă penală, fiind documentați de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pentru pretinderea și primirea de bani de la transportatori. Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024 – prezent, cei doi …
Republica Moldova poate beneficia de fonduri europene consistente pentru proiecte sociale, însă capacitatea redusă de absorbție rămâne una dintre principalele provocări. Lipsa asistenței tehnice, problemele de monitorizare și resursele administrative limitate îngreunează accesarea finanțărilor nerambursabile. România, care a acumulat experiență în acest domeniu, și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților de la Chișinău, scrie …
Sub presiunea sancțiunilor SUA, Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari # Cotidianul
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă majoritatea activelor sale străine, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA. Lukoil a declarat că a convenit cu Carlyle să vândă …
Germania și România susțin parcursul european al Republicii Moldova: Mesaj comun de la Friedrich Merz și Ilie Bolojan # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat, miercuri, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul german a reiterat susținerea Berlinului pentru menținerea deschisă a perspectivei europene a Chișinăului. Merz a amintit de vizita efectuată la Chișinău în august 2025, de Ziua …
Dodon anunță că vrea să se „înfrățească” cu o familie politică europeană din care face parte și AUR-ul lui George Simion # Cotidianul
Igor Dodon își asumă deschis dorința de accedere în cercul partidelor europene radicale, naționaliste și ostile valorilor liberale. Fostul președinte al Republicii Moldova a anunțat că a depus o cerere de aderare la Grupul „Conservatorilor, Patrioților și Aliaților” din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – o platformă politică unde se regăsesc formațiuni cunoscute pentru …
