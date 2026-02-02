Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona: „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!”

20:40

Era însărcinată cu al treilea copil și avea o familie perfectă, un soț ideal și o afacere prosperă. Însă în timpul sarcinii a început să aibă bănuieli că soțul ei are pe altcineva și după multe luni de gânduri chinuitoare a aflat adevărul care a distrus-o și care nu o lasă rece nici după câțiva ani de atunci. Este drama unei moldovence stabilită în Italia, care a relatat, la un monolog la Dorin Galben, cum a aflat că amanta bărbatului ei este o interpretă din Moldova, care a și amenințat-o, după ce a ieșit totul la iveală.