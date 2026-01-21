Cât de mult te mai poate ajuta numărarea cărților la blackjack și ce alte strategii pot fi utile
Bistrita Express, 21 ianuarie 2026 14:40
Numărarea cărților la blackjack pare mai degrabă un mit, căci oricum folosirea unei astfel de tehnici pentru obținerea de câștiguri în serie ar presupune abilități mentale foarte avansate. Nelipsit de pe platformele moderne de cazino online, blackjack este un joc care implică permanent calcule matematice pentru adunarea valorii cărților de joc, dar numărarea cărților dintr-un pachet […]
• • •
Alte ştiri de Bistrita Express
Acum 30 minute
14:40
Cât de mult te mai poate ajuta numărarea cărților la blackjack și ce alte strategii pot fi utile # Bistrita Express
Numărarea cărților la blackjack pare mai degrabă un mit, căci oricum folosirea unei astfel de tehnici pentru obținerea de câștiguri în serie ar presupune abilități mentale foarte avansate. Nelipsit de pe platformele moderne de cazino online, blackjack este un joc care implică permanent calcule matematice pentru adunarea valorii cărților de joc, dar numărarea cărților dintr-un pachet […]
Acum 4 ore
12:00
Casa cu Bere din Bistrița adaugă în programul de weekend un nou concept dedicat relaxării și gustului: Sunday Brunch, o experiență culinară gândită pentru cei care își doresc o masă savurată fără grabă. Brunch-ul, termen provenit din limba engleză, rezultă din combinarea cuvintelor breakfast (mic dejun) și lunch (prânz) și definește o masă servită mai […]
Acum 24 ore
20:10
Două localități din BN nu au energie electrică în această seară. Probleme ar fi și în alte locuri din județ # Bistrita Express
Două localități din Bistrița-Năsăud: Maieru (din comuna cu același nume), respectiv Șintereag (parțial) nu au energie electrică marți după amiaza după o defecțiuni la rețea. În ambele cazuri, site-ului Distribuție Energie Electrica România anunță că întreruperea energiei electrice va dura până la ora 21,3 , defecțiunile fiind semnalate la 17,56 în satul Maieru, respectiv 17,15 […]
Ieri
14:40
Un bistrițean de 19 ani a primit ieri inima unui tânăr din București. Transplantul, primul din România din 2026 a fost realizat în Târgu Mureș # Bistrita Express
Emoții uriașe ieri la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș, acolo unde chirurgii așteptau inima prelevată a unui tânăr aflat în moarte cerebrală în Bucuresti după un accident rutier, pentru a o transplanta unui puști de 19 ani din Bistrița, iar condițiile meteo pentru transportarea inimii pe calea aerului erau extrem de […]
01:20
Care e starea tânărului din mașina lovită de tren pe strada Ioan Slavici din Bistrița? # Bistrita Express
Tânărul șofer al carui mașină a fost lovită în plin și târătă zeci de metri pe calea ferată de un trenul de călători chiar în Bistrița, pe starda Ioan Slavici, a fost intubat și este în comă indusă medicamentos, a precizat Spitalul Judetean de Urgență BN, luni noaptea la câteva ore după accident. Victima care […]
01:10
ADI Deșeuri anunță că prima ridicarea a pubelei galbene pentru deșeurile reciclabile din plastic/metal, de anul acesta se va face miercuri exclusiv pentru municipiul Bistrița. Cartierele Bistriței: Unirea, Viișoara, Sigmir, Sărata, Ghinda șiSlătinița rămân în programul de colectare a pubelei galbene din 2025, adică în ultima zi de miercuri din lună, respectiv în 28 ianuarie […]
19 ianuarie 2026
19:00
Bistrița are de anul acesta autorizații de construire și certificate de urbanism cu cod QR # Bistrita Express
Autorizațiile de construire și certificatele de urbanism emise de anul acesta de Primăria Bistrița au un format nou, cu cod QR pentru verificare și ștampila municipalității în relief. Primarul Gabriel Lazany, care a semnat deja prima autorizație de construcție în format nou, spune într-un video postat pe pagina de facebook, că a impus sisteme de […]
18:30
Dramatic: șofer de 25 de ani resuscitat după ce mașina i-a fost lovită și târata pe calea ferată în zona Slavici # Bistrita Express
Accident dramatic de tren în Bistrița la trecerea de cale ferată de pe strada Ioan Slavici: mașina condusă de un tânăr de 25 de ani a fost lovită în plin de trenul personal Bistrița-Prundu Bârgăului. Mașina lovită a fost târâtă zeci de metri pe calea ferată până mecanicul trenului a reușit să opreasca garnitura, timp […]
17:10
Bistrița are de anul acesta autorizații de construcție și certificate de urbanism cu cod QR # Bistrita Express
Autorizațiile de construcție și certificatele de urbanism emise de anul acesta de Primăria Bistrița au un format nou, cu cod QR pentru verificare și ștampila municipalității în relief. Primarul Gabriel Lazany, care a semnat deja prima autorizație de construcție în format nou, spune într-un video postat pe pagina de facebook, că a impus sisteme de […]
15:10
Cum a fost golit un aparat self-pay dintr-o localitate din BN: angajate convinse la telefon să autorizeze plăți # Bistrita Express
Un puști de 17 ani din județul Galați a fost reținut de polițiștii bistrițeni după ce ar fi obținut fraudulos 67.000 de lei dintr-un aparat self-pay instalat într-un magazin din localitatea bistrițeană Anieș. Băiatul a fost adus de la sute de kilometri distanță pentru a fi audiat, a fost reținut pentru 24 de ore, iar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Un autoturism a distrus gardul unității militare din Bistrița. Două mașini implicate # Bistrita Express
O mașină condusă de un bistritean s-a infipt luni dimineața în gardul Unității Militare din Bistrița, pe strada Grănicerilor. Potrivit polițiștilor, în accidentul soldat cu pagube materiale: gardul din beton a fost dărâmat pe segmentul impactului, iar mașina care a ajuns în gard a fost avariată. În accident au fost implicate două mașini: polițiștii i-au […]
13:00
Un BMW condus de un bistritean s-a infipt luni dimineața în gardul Unității Militare din Bistrița, pe strada Grănicerilor. Potrivit polițiștilor, în accidentul soldat cu pagube materiale: gardul din beton a fost dărâmat pe segmentul impactului, iar mașina care a ajuns în gard a fost avariată. În accident au fost implicate două mașini: polițiștii i-au […]
17 ianuarie 2026
02:20
O companie din Bucuresti face proiectarea pentru reconfigurarea cu 3 benzi a DN 17 la intrarea în Bistrița. E o premieră națională # Bistrita Express
O companie de proiectare din Bucuresti, INCONS, va face SF-ul (Studiul de fezabilitate) si proiectarea pentru reconfigurarea cu 3 benzi, una alternativă, a Drumului Național 17 la intrarea din Bistrița. ”O soluție inovatoare de management a traficului care este o premieră națională” anunță CNAIR prin Direcția Regională Cluj a Drumurilor Naționale, odată cu anunțul semnării […]
01:30
Încă patru contracte în BN prin conducta de bani guvernamentali ”Anghel Saligny”. Vor fi reguli noi # Bistrita Express
Administrațiile din trei comune din Bistrița-Năsăud au reușit vineri, 16 ianuarie să semneze patru contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării prin programul de finanțare Anghel Saligny. Este vorba de două proiecte pentru aducțiune de apă și canalizare în Rodna și Josenii Bârgăului, precum și alte două pentru modernizare infrastructură de drumuri comunale, ambele în Miceștii […]
16 ianuarie 2026
19:20
Primarul Simionca a obținut astăzi arest la domiciliu după ce procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv. Tribunalul are ultimul cuvânt # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca, încarcerat înainte de sărbătorile de Crăciun a obținut vineri de la instanța de drepturi și libertăți a Judecatoriei Bistrița arest la domiciliu, după ce procurorii au cerut prelungirea mandatului de arest preventiv în dosarul de abuz sexual și violarea vieții private în care este cercetat. Primul mandat de arest a […]
15 ianuarie 2026
20:40
Patru vânzători de droguri din aceeași rețea au fost condamnați ieri definitiv. Doi erau părinți cu mulți copii și au folosit asta în instanță # Bistrita Express
Poliția Bistrița-Năsăud a anunțat în cursul zilei de astăzi că i-a reținut pe patru bărbați din Nimigea și Bistrița, condamnați definitiv pentru trafic de droguri, pe care i-a condus în Penitenciar ca să-și ispășească anii de închisoare la care au fost condamnați de instanțe. Cei patru bărbați sunt membrii unui același grup infracțional alături de […]
14:10
Se dezgheață marile șantiere blocate de lipsa banilor: Complexul Multi-sportiv din Năsăud e back-in-business # Bistrita Express
Se reiau lucrările la Complexul Sportiv Multifuncțional din Năsăud, pus în conservare chiar de finanțator, Compania Națională de Investiții, în iulie anul trecut. din cauza lipsei banilor. Năsăudenii au avut noroc: investiția așteptată de comunitate de mai bine de 10 ani era realizată deja în procent de peste 20 %, când a intrat în conservare, […]
12:10
Acces liber de miercuri prin Pasajul subteran Decebal. Scările rulante nu funcționează, dar liftul e folosit deja # Bistrita Express
Accesul dificil pentru pietoni în zona Decebal, cu treceri încă provizorii și vizibilitate redusă pentru șoferi, din cauza nămeților de zăpadă și a masinilor parcate, a determinat autoritățile locale să deschidă accesul pietonal prin Pasajul subteran Decebal, recepționat recent de municipalitatea bistrițeană. Deocamdată traversarea intersecției prin pasaj se poate face pe scări sau cu liftul, […]
14 ianuarie 2026
13:40
Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu pe autorul accidentului din Prund în care-au murit doi tineri. Ce a cântărit în decizie? # Bistrita Express
Judecătorii de drepturi si libertăți a Judecătoriei Bistrița au respins astăzi propunerea de arestare a lui Andreas Pavelean, tânărul care a provocat accidentul dublu mortal din Prundu Bârgăului, cerută de procurorul de caz, Cezar Maxim. Judecătorii au decis trimiterea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a tânărului, el însuși grav rănit în accidentul […]
13 ianuarie 2026
22:20
Când zăpada devine oportunitate: Serbările Zăpezii organizate anul acesta cu o lună mai repede # Bistrita Express
Municipalitatea a profitat de zăpada din belșug și a mutat Serbările Zăpezii, organizate tradițional pe Partia de schi Cocoș, cu o lună mai devreme decât în 2025. Ediția de anul acesta se va ține sâmbăta viitoare, în 17 ianuarie și va fi un eveniment dedicat mișcării, distracției și timpului petrecut împreună, în aer liber, anunță […]
19:00
Intervenție dificilă prin nămeți în Munții Rodnei pentru salvarea unui muncitor forestier # Bistrita Express
De câteva ore au avut nevoie salvatorii de la SMURD, însoțiți de salvamontiști specializați în tehnici de căutare pentru a ajunge, a-i acorda primul ajutor și de a-l transporta în siguranță la spital pe un muncitor forestier lovit de un copac într-o zonă împădurită din Rodna. Inițial salvatorii au încercat sa solicite un elicopter, însă […]
15:20
Șoferul de 20 de ani care a provocat accidentul mortal din noaptea de Crăciun ajunge miercuri în fața instanței # Bistrita Express
Șoferul de 20 de ani care a provocat accidentul din Prundul Bargaului din noaptea de Crăciun, în care au murit o tânără de 23 de ani aflată la volanul unei alte mașini și un pasager de 22 de ani, va ajunge miercuri, 14 ianuarie în fața judecatorului de drepturi și libertăți ai judecătoriei Bistrița cu […]
14:40
Supercom anunță că mașinile sale nu vor ridica gunoiul în zonele inaccesibile din cauza zăpezii # Bistrita Express
Operatorul de salubritate Supercom Sa a anunțat că în zonele greu accesibile din cauza zăpezii și înghețului, mașinile de ridicare a deșeurilor nu vor putea interveni. Potrivit unui comunicat transmis în 12 ianuarie, semnat de directorul județean George Avram, colectarea în aceste zone va fi reluată din momentul în care condițiile meteo o vor permite:
12 ianuarie 2026
14:00
Un singur proiect de infrastructură rutiera are județul BN pe lista investițiilor prioritare în 2026. Sunt 4 proiecte cu totul # Bistrita Express
Un proiect de infrastructură rutieră, construirea unui stadion nou (în Bistrița- Unirea), un pavilion nou de penitenciar plus reabilitarea Barajului de la Colibița, un proiect promis fără succes de 12 ani, figurează pe lista celor 4 proiecte din județ pe care Guvernul le consideră prioritare și pentru care va aloca prioritar bani în 2026. Toate […]
10:00
O grădiniță din comuna Maieru a suspendat luni, 12 ianuarie cursurile, anunță Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud. Conducerea Grădiniței nr 1 din Maieru a invocat defectarea centralei termice care încălzește unitatea de învățământ. Suspendarea cursurilor afecteaza 89 de familii din comună. Este singura situație de suspendare a cursurilor de astăzi după ce vineri, 9 ianuarie toți elevii […]
9 ianuarie 2026
13:30
Directorul medical al CJAS s-a întors la vechea funcție. Conducerea națională a făcut numire nouă în fruntea instituției # Bistrita Express
Director medical al Casei Județene a Asigurărilor de Sănătate BN, Adela Carcu nu mai asigură din 1 ianuarie 2026 și interimatul funcției de director general. Conducerea CNAS a numit-o în funcția de director general până la organizarea concursului pentru post pe consilierul principal Oana Nicoleta Nan (FOTO), care a facut parte din compartimentul de control […]
00:40
Reacții critice pe pagina Prefecturii BN după anunțul suspendării cursurilor exclusiv în Bistrița # Bistrita Express
S-a umplut de reacții critice pe pagina de facebook a Instituției Prefectului după anunțul că elevii din Bistrița nu vor merge vineri, 9 ianuarie la cursuri, din cauza condițiilor meteo, decizie luată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Cei care au postat comentarii s-au arătat nemulțumiți că nu beneficiaza de măsură elevii si profesorii […]
8 ianuarie 2026
22:10
DNA a trimis-o în judecată pentru corupție pe fosta directoare a AJOFM BN înainte de Crăciun # Bistrita Express
Direcția Națională Anticorupție, structura teritoriala Cluj a trimis-o în judecată pe fosta directoare executivă a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, Otilia Râpan într-un dosar de fapte de corupție, după mai bine de la declanșarea urmăririi penale. Otilia Râpan, care este acuzata de procurorii DNA că ar fi beneficiat de ”stimulente” […]
15:40
Elevii din Bistrița nu merg vineri la școală din cauza condițiilor meteo. CJSU a fost de acord cu suspendarea cursurilor # Bistrita Express
Elevii tuturor școlilor din Bistrița nu vor face mâine, 9 ianuarie cursuri în format fizic, urmând ca fiecare școală să decidă cum recuperează ziua. Decizia de suspendare a cursurilor a fost luată astăzi de Comitetul județean pentru Situații de Urgență la solicitarea Primăriei Bistrița, care a invocat prognozele meteo care anunță pentru dimineață ninsoare, temperaturi […]
10:00
Bistrița s-a trezit în decor hibernal, după ore de ninsoare neîntreruptă. Oamenii Primăriei mobilizați de la 4 dimineața # Bistrita Express
Ninsoarea care a început să cadă neîntrerupt în Bistrița de la ora 2 dimineața a așternut luni la primele ore ale zilei un peisaj hibernal cu un strat de zăpadă de 30 de centimetri. Municipalitatea a lansat însă avertismente încă de ieri seară că vremea se va schimba iar la 3 dimineața avea mobilizate în […]
08:40
Majoritatea unităților de învățământ din Bistrița-Năsăud au început cursurile în prima zi de școală din 2026 în pofida condițiilor dificile de circulație și a ninsorilor abundente. Excepție fac patru unități de învățământ din mediul rural, a anunțat Inspectoratul Școlar BN în această dimineață. Au solicitat suspendarea cursurilor unitățile de învățământ din Galații Bistriței, Petriș, Sânmihaiu […]
01:20
Un angajat concediat dintr-o companie din Bistrita, târât în instanță de directoarea HR din cauza mesajului de ”rămas bun” # Bistrita Express
Directoarea de la resurse umane a unei mari companii din Bistrita a dat în judecată un fost angajat al firmei din cauza unui email pe care acesta l-a transmis tuturor salariaților, chiar în ultima sa zi de muncă, după ce a fost concediat. Directoarea a considerat că mesajul de ”rămas bun” al fostului angajat i-ar […]
7 ianuarie 2026
21:40
Se întorc ninsorile și gerul în această noapte: administrația din Bistrița susține că e pregătită # Bistrita Express
Ninsorile și apoi temperaturile scăzute revin din această noapte inclusiv în Bistrița, anunță meteorologii. După miezul nopții prognoza anunță ninsoare abundentă, iar dimineața în prima zi de scoală din acest an ne asteptăm din nou la peisaje hibernale, în timp ce în cursul după amiezii de mâine vom avea parte de temperaturi sub zero grade. […]
13:10
Individul care-a provocat accidentul grav de azi noapte din Bistrița nu avea carnet de conducere. # Bistrita Express
Bistrițeanul care a provocat accidentul grav de azi noapte de pe strada Libertății nu avea carnet de conducere, a anunțat poliția. Bărbatul de 37 de ani a rulat cu viteză pe tronsonul de pe strada Libertății din Bistrița a pierdut controlul volanului, iar mașina a izbit un trunchi de copac după care a ajuns în […]
02:00
Cel mai comunicativ procuror din Bistrița-Năsăud s-a transferat la Sibiu. Schimbari la parchetele din județ # Bistrita Express
Prim-procurorul Parchetului din Năsăud, Virgil Ioan Checec, purtătorul de cuvânt al structurii din ultimii 3 ani s-a transferat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu din ianuarie 2026. Virgil Checec, fiul unui cunoscut fost judecător al Tribunalului BN, intrat în magistratură abia din 2022 a condus, prin delegare, structura de Parchet din Năsăud din 2023 […]
6 ianuarie 2026
23:20
Supercom va ridica miercuri, 7 ianuarie din Bistrița și cartiere deșeurile reciclabile din hârtie – carton, depozitate în pubela albastră. Este practic debutul programului de colectare a deșeurilor reciclabile din Bistrița din 2026. Dacă aveți o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile din hârtie /carton, operatorul de salubritate vă recomandă să le depuneți în saci […]
5 ianuarie 2026
19:40
Șoferul implicat în cumplitul accident cu două decese din noaptea de Crăciun, transferat din ATI. Ce au cerut procurorii? # Bistrita Express
Șoferul de 20 de ani implicat în teribilul accident din Prundul Bârgăului din prima noapte de Crăciun în care a murit vărul său, pasager pe scaunul din dreapta și o șoferiță de 22 de ani, a cărei mașină a lovit-o frontal, este în prezent în stare ceva mai bună. Transportat la Spital în stare critică […]
15:20
Reminder de la Poliția Locală Bistrița pentru cei care nu-si curăța trotuarele: cât de mari sunt amenzile # Bistrita Express
Poliția Locală Bistrița transmite un nou avertisment pe pagina de facebook celor care nu ies să-și deszăpezească trotuarele din fața proprietăților și parcărilor, respectiv a celor din fața spațiilor în care funcționează, în cazul instituțiilor și persoanelor juridice: ”vom da amenzi”. De altfel si Primăria Bistrița, sub jurisdicția căreia se află Poliția locală a fost […]
11:50
Locuitorii din cinci localități din Bistrița-Năsăud nu au electricitate luni, 5 ianuarie în cursul dimineații din cauza unor avarii la rețea. Alimentarea cu electricitate a căzut în jurul orei 9,45 în Reteag (comuna Petru Rares , în Măluț, Branistea și Cireșoaia (comuna Branistea) , dar și în Uriu (strada Principală) și ar putea fi restabilită […]
11:20
Ce ar fi declanșat incendiul de la Cabana ecologică Popasul Verde, una dintre cele mai pitorești locații de cazare din Sângeorz? # Bistrita Express
Cinci ore a durat intervenția de stingere a incendiului izbucnit noaptea trecută la una dintre cele mai pitoresti locații de cazare din Bistrița-Năsăud, Cabana Popasul Verde din Sangeorz-Băi. Incendiul a distrus pereții interiori, iar focul ar fi pornit de la un coș de fum deteriorat, au stabilit ulterior pompierii. Intervenția la incendiul de la casa […]
09:50
Apa în cascadă duminică seara pe carosabil pe”Grigore Bălan” dintr-o conductă Aquabis. Interventia prelungită si azi # Bistrita Express
O avarie la o conductă aparținând Aquabis chiar în centrul Bistriței, pe strada General Grigore Bălan, apărută duminică seara a revărsat mii de metri cubi de apă pe carosabilul acoperit cu zăpadă. Presiunea cu care apa a țâșnit la suprafață în proximitatea unei farmacii putea fi văzută din zecile de video-uri si fotografii postate pe […]
31 decembrie 2025
20:10
Orașul Beclean nu renunță la focul de artificii la intrarea în noul an: administrația i-a chemat pe locuitori în zona centrală, în fața Primăriei la miezul nopții pentru a sarbatori împreună desparțirea de anul 2025 și intrarea în 2026. ”Vă invit cu bucurie să sărbătorim împreună trecerea în Noul An cu spectacol de artificii. Spectacolul […]
19:40
Show-ul de pe Pietonalul Bistriței din noaptea de Revelion începe de la ora 22,00. Care e premiera? # Bistrita Express
Bistrițenii sunt așteptați să intre în Noul An 2026 cu un concert electrizant pe Pietonalul orașului susținut de Lidia Buble. Municipalitatea a renunțat în premieră anul acesta la spectacolul de artificii pe care-l înlocuieste cu un show de lumină realizat cu ajutorul laserelor. Spectacolul de Revelion începe la ora 22,00 cu un show susținut de […]
19:20
Anunț esențial la pachet cu urările de La Mulți Ani, făcut de o primărie în ajunul Revelionului # Bistrita Express
Administrația din Budacu de Jos a anunțat pe pagina oficială de facebook chiar cu câteva ore înaintea trecerii în Noul An că a primit o finanțare nerambursabilă de 1 milion de lei de la Administrația Fondului de Mediu pentru reabilitarea sistemului de iluminat public. Primarul Florin Simionca a explicat că banii vor fi folosiți pentru […]
30 decembrie 2025
11:50
Terenul din Bistrița unde a funcționat Teraplast până în 2011 a fost vândut unei companii de construcții # Bistrita Express
TeraPlast și-a anunțat investitorii că a perfectat vânzarea terenului fostei fabrici din Bistrița a companiei, unde a funcționat înainte de relocarea în Sărățel către FAR Foundation, o companie de construcții din Bistrița-Năsăud. Prețul vânzării terenului din strada Zefirului din apropierea fostei Uzine Termice a fost de 2,71 milioane de euro, potrivit comunicatului transmis de TeraPlast […]
29 decembrie 2025
20:10
CL Bistrița a adoptat azi majorarea taxelor și impozitelor, impusă de Guvern, plus creșterea taxei de salubritate # Bistrita Express
Consilierii municipali bistrițeni au votat noile taxe si impozite locale pentru 2026, astăzi, 29 decembrie într-o sedință online, convocată deîndată, cu două ore înaintea reuniunii. Practic o reglementare din ordonanța-trenuleț a Guvernului Bolojan le-a impus tuturor consiliilor locale din țară sa ia decizia de majorare a taxelor și impozitelor până în 31 decembrie 2025, iar […]
18:30
Un împiegat de mișcare din stația CFR Lunca Ilvei a făcut în cursul zilei de astăzi, 29 decembrie o descoperire sinistră: o femeie inconștientă, plină de răni, prăbușită în gabaritul căii ferate. Bănuielile angajatului CFR care a chemat poliția TF s-au adeverit: femeia era moartă. Polițiștii au reușit să identifice victima care a sfarsit brutal, […]
26 decembrie 2025
18:00
Grinch de Nimigea a bătut o copilă și a distrus două mașini în curtea unor oameni în noaptea de Craciun # Bistrita Express
Noapte de Crăciun la Nimigea cu un colindator care s-a pus pe distrus cu toporul bunurile din casa și curtea unei locuințe din localitate. Individul de 39 de ani care a dat buzna în noaptea de colindat în curtea unor oameni a trecut de la violențe verbale la agresiuni fizice. Grinch de Nimigea a ajuns […]
13:10
Tragedia de pe DN 17: tânăra șoferiță ucisă de bolidul care a lovit frontal n-a avut nicio șansă. Un alt tânăr de 22 de ani a murit, iar soferul se zbate între viața și moarte # Bistrita Express
Triplă tragedie în Prundu Bargaului în a doua zi de Craciun : o tânără de 20 de ani a murit pe loc după ce mașina pe care o conducea a fost spulberată de un bolid scăpat de sub control de un șofer de 22 de ani. În urma teribilului accident care s-a produs puțin după […]
23 decembrie 2025
16:00
Abia asta e definitivă: Traian Simionca rămâne după gratii până în 2026. De ce a ținut cont Tribunalul? # Bistrita Express
Speranța că-și face Craciunul si Revelionul acasă s-a spulberat astăzi pentru primarul din Livezile, Traian Simionca. Procurorii au contestat decizia luată vineri, 19 decembrie de completul de drepturi si libertăti al Judecatoriei Bistrița, care-l plasa în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile pe Simionca și au obținut marți, 23 decembrie, castig de cauză. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.