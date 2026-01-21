Cât de mult te mai poate ajuta numărarea cărților la blackjack și ce alte strategii pot fi utile

18:00

Noapte de Crăciun la Nimigea cu un colindator care s-a pus pe distrus cu toporul bunurile din casa și curtea unei locuințe din localitate. Individul de 39 de ani care a dat buzna în noaptea de colindat în curtea unor oameni a trecut de la violențe verbale la agresiuni fizice. Grinch de Nimigea a ajuns […]