Primarul arestat preventiv află joi dacă se poate duce în arest la domiciliu sau rămâne după gratii

Bistrițenii sunt așteptați să intre în Noul An 2026 cu un concert electrizant pe Pietonalul orașului susținut de Lidia Buble. Municipalitatea a renunțat în premieră anul acesta la spectacolul de artificii pe care-l înlocuieste cu un show de lumină realizat cu ajutorul laserelor. Spectacolul de Revelion începe la ora 22,00 cu un show susținut de […]