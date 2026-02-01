LIVE TEXT/ Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. Război în Ucraina, ziua 1439
Ziarul de Garda, 1 februarie 2026 18:40
UPDATE 18:34 Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. În jurul orei 15:45, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra raionului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk. Atacul a avut loc în apropierea unui autobuz de serviciu cu care minerii se întorceau acasă după tura de lucru. La ora 18:30...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum o oră
18:40
LIVE TEXT/ Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:34 Numărul victimelor atacului rus din regiunea Dnipropetrovsk a crescut la 15 persoane. În jurul orei 15:45, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra raionului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk. Atacul a avut loc în apropierea unui autobuz de serviciu cu care minerii se întorceau acasă după tura de lucru. La ora 18:30...
Acum 2 ore
18:10
Redeschiderea principalului punct de trecere a frontierei din Gaza este preconizată pentru luni, după aproape doi ani # Ziarul de Garda
Principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, situat în Rafah, se va redeschide luni pentru palestinieni, a anunțat Israelul, pregătirile fiind în curs de desfășurare la principalul punct de acces al enclavei devastate de război, care a fost în mare parte închis timp de aproape doi ani, potrivit Reuters. Înainte de război, punctul de...
17:30
LIVE TEXT/ Doisprezece persoane și-au pierdut viața într-un atac, în regiunea Dnipropetrovsk, asupra unui autobuz al unei întreprinderi. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:25 Doisprezece persoane au murit în regiunea Dnipropetrovsk, după ce o dronă rusească a atacat autobuzul de serviciu al uneia dintre întreprinderile din raionul Pavlohrad. Preliminar, 12 persoane au murit. Alte șapte persoane rănite au fost spitalizate. UPDATE 14:50 Forțele ruse au atacat cu drone și o zonă rezidențială a orașului Zaporijjea. Preliminar, două...
17:20
Musk spune că măsurile luate pentru a împiedica Rusia să utilizeze Starlink „par să fi dat rezultate” # Ziarul de Garda
Elon Musk a declarat duminică, 1 februarie, că măsurile luate de compania sa SpaceX pentru a opri utilizarea „neautorizată” de către Rusia a sistemului său de internet Starlink „par să fi dat roade”, în timp ce șeful apărării de la Kiev a afirmat că oficialii lucrează la găsirea unor soluții pentru a împiedica orice utilizare...
Acum 4 ore
16:00
După o săptămână de ore online, elevii din capitală revin de luni, 2 februarie, la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a spus că „părerile au fost împărțite”. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luni în capitală se prevăd maxim -9°C, în timpul zilei, și până la...
15:40
Ministrul Energiei: La amiază, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică, în proporție de 94%, prin generare din surse interne # Ziarul de Garda
A doua zi după pana de curent, R. Moldova și-a acoperit, în proporție de 94%, consumul de energie electrică prin generare din surse interne, a transmis ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Duminică, 1 februarie, la ora 12:42, potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de...
Acum 6 ore
15:00
LIVE TEXT/ Cinci femei, rănite în urma atacurilor cu drone asupra orașului Zaporijjea, trei dintre care la maternitate. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:50 Forțele ruse au atacat cu drone și o zonă rezidențială a orașului Zaporijjea. Preliminar, două femei au fost rănite. Ele au fost transportate la spital. „Numărul victimelor este în curs de stabilire. O clădire agricolă a luat foc. Pompierii au stins incendiul. Undele de șoc au avariat clădirile învecinate”, a transmis Serviciul de...
14:40
Negocierile privind încetarea războiului din Ucraina sunt programate pentru săptămâna viitoare, în Abu Dhabi # Ziarul de Garda
Discuțiile trilaterale susținute de SUA, la care vor participa Ucraina și Rusia, vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, a declarat duminică, 1 februarie, președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care ucrainenii se confruntă cu incertitudini privind soarta armistițiului energetic cu Rusia, pe fondul scăderii temperaturilor, scrie Reuters. Kievul se află sub presiunea SUA...
14:40
Reforma administrației publice locale: de ce este necesară și ce greșeli ar trebui să evite autoritățile? # Ziarul de Garda
Guvernul a dat start oficial reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a subliniat că procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. Urmează prezentarea conceptului, discuții extinse cu cetățenii pe parcursul primăverii, iar apoi, în toamnă, elaborarea și aprobarea pachetului...
13:30
Prevenția este sănătate: Tot ce trebuie să știi de la Cristina Ipati, medic colposcopist, pentru a preveni cancerul de col uterin # Ziarul de Garda
Aproximativ 300-330 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar alte 150-160 de decese sunt înregistrate în fiecare an. În același timp, anual, 600-700 de femei sunt diagnosticate cu leziuni precanceroase, ceea ce accentuează importanța depistării timpurii. Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită. În acest context, multe femei...
Acum 8 ore
13:00
EDITORIAL/ Unirea nu-i roată de rezervă. Erorile, scuzele și testele guvernării. Soluții # Ziarul de Garda
Acum două săptămâni, președinta Republicii Moldova aflată la al doilea mandat, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru Reunirea cu România la un eventual referendum. A urmat o avalanșă de articole, opinii triumfante sau acuzatoare; în premieră, după mulți ani, subiectul a căpătat și atenție la nivel internațional. Mulți oficiali și persoane publice și-au...
12:50
Temperatura va scădea până la -20°C: meteorologii au emis cod galben de vreme geroasă pentru o parte a țării # Ziarul de Garda
Serviciul meteorologic a emis o avertizare, cod galben, de vreme geroasă pentru partea de nord a țării, valabilă în perioada 1 februarie, ora 20:00 – 3 februarie, ora 10:00. Potrivit specialiștilor, în majoritatea zonelor vizate se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, în special pe parcursul nopții și al dimineții. Minimele termice pot coborî până...
12:40
Elevii din Bălți vor continua să învețe online în primele zile ale săptămânii următoare # Ziarul de Garda
Elevii din municipiul Bălți vor continua orele la distanță în primele zile ale lunii februarie. Direcția învățământ, tineret și sport a prelungit până pe 3 februarie măsura aplicată din 28 ianuarie. Potrivit primarului Alexandr Petkov, decizia, datată cu 30 ianuarie, a fost luată „din cauza gerului puternic”. „Condițiile meteorologice rămân dificile, de aceea trecerea temporară la...
12:30
LIVE TEXT/ Maternitatea din Zaporijjea, lovită de forțele ruse. Sunt cel puțin șase răniți. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:25 „Rușii au lovit maternitatea din Zaporijjea. (…) Numărul victimelor a crescut deja la șase persoane”, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. Printre victime se află două femei care se aflau în vizită în timpul atacului, a menționat guverantorul. UPDATE 12:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în multe regiuni ale Ucrainei continuă lucrările...
11:40
Acum două săptămâni, președinta Republicii Moldova aflată la al doilea mandat, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru Reunirea cu România la un eventual referendum. A urmat o avalanșă de articole, opinii triumfante sau acuzatoare; în premieră, după mulți ani, subiectul a căpătat și atenție la nivel internațional. Mulți oficiali și persoane publice și-au...
11:20
Video/ Minciuna ca armă de război: falsurile lui Putin, Ucraina sub atac, Moldova sub propagandă # Ziarul de Garda
Falsul distribuit recent de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, atacând reședința acestuia din regiunea Novgorod, nu este o simplă minciună diplomatică. Este un nou episod dintr-o strategie veche, coordonată de la Kremlin, în care minciuna devine instrument de război. Cu toate acestea, falsul...
Acum 12 ore
11:00
Termoelectrica, după pana de curent din 31 ianuarie: „Toți consumatorii din Chișinău beneficiază de agent termic” # Ziarul de Garda
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată „în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți”, au anunțat reprezentanții Termoelectrica în dimineața zilei de duminică, 1 februarie. În jurul orelor 22:00, toți consumatorii din sectorul Botanica, care au fost temporar deconectați de la încălzire pe parcursul zilei de...
11:00
Oameni/ Ce putem învăța de la albine? Istoria lui Eugen, apicultorul care nu schimbă Bravicea pentru nimic în lume # Ziarul de Garda
Eugen Sobol s-a născut, a crescut și locuiește la Bravicea, Călărași. Nu a visat din copilărie să devină apicultor, deși singurul stup moștenit de familie de la bunei a fost mai mult decât o relicvă în gospodăria familiei sale. Un stup înnegrit de ploi și bătut de vânturi, fără vreo albină în el, a însemnat,...
10:30
LIVE TEXT/ Două persoane au murit în urma unui atac nocturn în Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:20 Două persoane au murit în urma unui atac nocturn în Dnipro, au comunicat pompierii. O casă privată a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. La fața locului, echipele de salvare au găsit corpul unui bărbat și al unei femei. De asemenea, au fost avariate case private și un autoturism. Echipele de intervenție...
10:10
VIDEO/ „EVO nu este Tik Tok”. Cât de prietenos este statul digital. Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției pentru Guvernare Electronică, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), este invitata Podcast ZdCe, ediție în care discutăm despre cât digitalizată este R. Moldova și despre noua platformă EVO, care oferă un punct unic de interacțiune cu statul, permițând cetățenilor să acceseze servicii publice, să plătească taxe și să verifice informații personale. Directoarea AGE a explicat funcționalitatea...
10:00
Accident rutier soldat cu deces, în raionul Sîngerei: șoferul, care nu avea permis de conducere, ar fi pierdut controlul automobilului într-o curbă # Ziarul de Garda
Un tânăr care nu deținea permis de conducere a decedat în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, după ce ar fi pierdut controlul mașinii pe care o conducea. Pasagerul din automobil a fost transportat la spital. Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au fost sesizați, în jurul orei...
09:40
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu 90 de drone în timpul nopții. Au fost înregistrate lovituri în 14 locații. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:35 În cursul nopții trecute, peste 1500 de blocuri din Kiev, care au rămas fără căldură ca urmare a situației de urgență în sistemul energetic al Ucrainei, au fost conectate la sistemul de încălzire. În prezent, 1000 de clădiri rămân fără căldură, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko, în dimineața zilei de duminică, 1...
Ieri
18:10
LIVE TEXT/ Reprezentanții din domeniul energiei alimentează infrastructura critică și încep să restabilească alimentarea cu energie electrică în Kiev. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Lucrătorii din domeniul energiei au alimentat infrastructura critică a orașului Kiev.Potrivit Ukrinform, Grupul DTEK a declarat acest lucru pe Telegram. „În prezent, restabilim alimentarea cu energie electrică pentru locuitori. Restaurarea are loc în etape. Această abordare este necesară pentru a evita supraîncărcarea rețelelor și pentru a preveni noi accidente”, a declarat DTEK, îndemnând...
17:30
Salvatorii au intervenit în 14 cazuri pentru a salva persoane blocate în lifturi, în urma întreruperii energiei electrice din capitală # Ziarul de Garda
În urma întreruperii masive de curent electric înregistrate pe teritoriul R. Moldova, în dimineața zilei de 31 ianuarie, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru acordarea ajutorului mai multor persoane rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală. Pe parcursul zilei, angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE” au efectuat 14...
17:10
Tragedie la Mateuți: o minoră a decedat după ce ar fi căzut de la aproximativ 20 de metri # Ziarul de Garda
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs sâmbătă, 31 ianuarie, în localitatea Mateuți, același raion, transmite Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Preliminar, o minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde ar fi alunecat și căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri....
16:40
Alimentarea cu energie electrică în sistemul de transport a fost restabilită pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei anunță că operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune pe parcursul acestei zile. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate. În municipiul Chișinău,...
16:30
UPDATE/ Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, după mai bine de trei ore de la deconectare # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor. UPDATE 16:21 Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. „Recomandăm în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de...
16:20
R. Moldova NU a accesat energie de avarie din România după deconectările din 31 ianuarie # Ziarul de Garda
Pe 31 ianuarie, R. Moldova nu a accesat energie de avarie din România, precizează Ministerul Energiei după ce în spațiul public au apărut mai multe informații la acest subiect. Totuși, în ultimele zile Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern. „Fiind weekend, consumul este...
15:40
UPDATE/ Ministerul Sănătății: Toate instituții medicale din R. Moldova au fost reconectate la rețeaua electrică # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. UPDATE 15:37 Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal, scrie Ministerul. „Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical...
15:10
Transportul public din capitală și-a reluat activitatea parțial. Cum se circulă pe fiecare rută # Ziarul de Garda
Circulația troleibuzelor din municipiul Chișinău și-au reluat activitatea parțial, după ce circulația a fost blocată din cauza lipsei energiei electrice, sâmbătă, 31 ianuarie, anunță Regia Transport Electric Chișinău. Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze de către I.M. Parcul Urban de Autobuze pe fiecare traseu, pentru a...
14:50
LIVE TEXT/ Denîs Șmîhal: O defecțiune tehnică a provocat pene simultane de curent în România, R. Moldova și Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 O defecțiune tehnică a avut loc între rețelele electrice din România, R. Moldova și Ucraina, rezultând o pană de curent simultană. Potrivit Ukrinform, ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat acest lucru pe Telegram. „Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o defecțiune tehnică, provocând oprirea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele...
14:00
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministrul Energiei # Ziarul de Garda
În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. De asemenea, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona de nord și nord-vest a R. Moldova, toate liniile...
13:40
O familie cu trei copii riscă să rămână fără casă după ce nu a înregistrat la Cadastru contractul de vânzare-cumpărare a imobilului. Cine a greșit? Vânzătorul, cumpărătorul, notarul sau executorul? # Ziarul de Garda
O familie cu trei copii din satul Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, riscă să ajungă pe drumuri în plină iarnă, deoarece contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în care locuiește, întocmit notarial acum 4 ani, nu a fost înregistrat la Oficiul Cadastral. În consecință, casa a rămas oficial în proprietatea fostei vânzătoare. Pentru că aceasta are datorii...
13:30
UPDATE/ Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate posturile vamale de frontieră # Ziarul de Garda
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră. UPDATE 13:25 Poliția de Frontieră anunță că la această oră, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate...
13:20
UPDATE/ Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. UPDATE 13:10 În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare, fără a...
13:10
„În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă”, anunță premierul Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj pe 31 ianuarie, în urma deconectărilor de energie electrică pe întreg teritoriul R. Moldova, cauzate de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. „Știu că mulți s-au îngrijorat și e firesc să...
13:00
Editorial/ Când adevărul deranjează: jurnalismul – între gloanțe și tăcere forțată # Ziarul de Garda
În ultimii ani, odată cu polarizarea politică, războaiele, atât armate, cât și informaționale, și slăbirea instituțiilor democratice, meseria de jurnalist a devenit tot mai periculoasă. Potrivit World Press Freedom Index 2025 al organizației Reporters Without Borders (RSF), situația globală a libertății presei este clasificată în prezent drept una „dificilă”. R. Moldova nu face excepție, iar...
12:40
LIVE TEXT/ Zelenski, despre situația de urgență din sistemul energetic: „Sarcina acum este de a stabiliza situația cât mai curând posibil”. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris un mesaj pe Facebook despre starea energetică a Ucrainei, care a afectat și R. Moldova. „Prim-ministrul Iulia Svrîdenko și ministrul Energiei, Denîs Șmihal, au raportat despre situația de urgență din sistemul energetic al Ucrainei, cauzată de probleme tehnice la liniile de interconectare dintre rețeaua noastră și cea...
12:30
ZdGust.md | „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla «climatul» din propria locuință și din suflet” – sfaturile unei psihologe # Ziarul de Garda
Poleiul care a cuprins drumurile și trotuarele din R. Moldova în aceste zile nu afectează doar circulația, dar și starea noastră psihică. Psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie avertizează că în astfel de contexte, protejarea siguranței fizice trebuie să meargă mână în mână cu grija pentru echilibrul emoțional. „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla...
12:30
UPDATE/ Pană de curent în mai multe zone din țară. Ministrul Energiei: „Din cauza pierderii unor linii electrice din Ucraina, s-a declanşat sistemul automat de protecţie, care a deconectat alimentarea cu energie electrică” # Ziarul de Garda
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova. UPDATE 12:20 Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu un mesaj pe...
12:10
Instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de deconectări activează în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. „Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță. Operatorul sistemului de...
11:50
Poliția de Frontieră își continuă activitatea cu generatoare electrice, iar procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual, în urma deconectărilor # Ziarul de Garda
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră. Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt...
11:40
Din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează. Poliția vine cu atenționări # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor. „În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, anunță Poliția. Şoferii sunt îndemnați: Pană de curent în mai multe zone din...
11:20
Natalia Gumeniuk, jurnalistă ucraineană: „Propaganda rusă caută mereu punctele dureroase și lovește exact acolo” # Ziarul de Garda
De la bombardamentele asupra infrastructurii energetice până la narațiunile despre „ilegitimitatea” statului ucrainean, războiul dus de Rusia în Ucraina nu se limitează la câmpul de luptă. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, jurnalista ucraineană Natalia Gumeniuk explică modul în care propaganda rusă încearcă să submineze coeziunea internă a Ucrainei și să erodeze încrederea în armată,...
11:20
Pană de curent în mai multe zone din țară: „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, a căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES” # Ziarul de Garda
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Ministerul Energiei al Republicii Moldova a solicitat operatorilor de distribuție intervenții urgente pentru remedierea situației. UPDATE 11:15 „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31...
11:10
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat despre securitatea energetică: „Îi mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre securitatea energetică din regiune. Despre convorbire a anunțat președintele ucrainean pe Facebook, vineri, 30 ianuarie. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial...
10:30
„Indicaţiile conducerii se îndeplinesc şi nu se discută”. Detalii din dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziarul de Garda
„La serviciu a fost angajat Dorin Damir, dar în dosarul personal era indicat Dumitru Busuioc” – este o declarație făcută de un martor, regăsită în sentința motivată în dosarul angajărilor fictive de la MAI, care descrie cum agentul „HOLRIO”, cu „randamanet zero”, a obținut grade înainte de termen, un pașaport cu alt nume și premii...
10:10
LIVE TEXT/ Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone rusești care au atacat Ucraina aseară. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în seara zilei de 30 ianuarie. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. Începând cu ora 17:40, vineri, 30 ianuarie, aemata rusă a...
09:40
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Centru Național de Management al Crizelor (CNMC) informează care este evoluția condițiilor meteo și starea drumurilor din R. Moldova până pe 31 ianuarie, ora 08:00. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de zăpadă. Temperaturile sunt negative, iar vântul suflă moderat. Pe alocuri persistă poleiul și ghețușul, potrivit CNMC. Circulația...
09:00
O lună din viața unui pacient cu probleme de sănătate mintală. „Suferă, dar nu acceptă tratamentul” # Ziarul de Garda
Atunci când la orizonturi vedem nori negri, grei și apăsători, e cazul să ne amintim de cei care, necontenit, își duc zilele sub presiunea unor astfel de nori. Vorbim despre oamenii cu probleme de sănătate mintală, care, indiferent de timp sau anotimp, sunt bântuiți de frici și de imposibilitatea de a-și accepta propria stare. În...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.