„Indicaţiile conducerii se îndeplinesc şi nu se discută”. Detalii din dosarul angajărilor fictive la MAI
Ziarul de Garda, 31 ianuarie 2026 10:30
„La serviciu a fost angajat Dorin Damir, dar în dosarul personal era indicat Dumitru Busuioc” – este o declarație făcută de un martor, regăsită în sentința motivată în dosarul angajărilor fictive de la MAI, care descrie cum agentul „HOLRIO”, cu „randamanet zero”, a obținut grade înainte de termen, un pașaport cu alt nume și premii...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
10:30
„Indicaţiile conducerii se îndeplinesc şi nu se discută”. Detalii din dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziarul de Garda
„La serviciu a fost angajat Dorin Damir, dar în dosarul personal era indicat Dumitru Busuioc” – este o declarație făcută de un martor, regăsită în sentința motivată în dosarul angajărilor fictive de la MAI, care descrie cum agentul „HOLRIO”, cu „randamanet zero”, a obținut grade înainte de termen, un pașaport cu alt nume și premii...
Acum o oră
10:10
LIVE TEXT/ Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone rusești care au atacat Ucraina aseară. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în seara zilei de 30 ianuarie. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. Începând cu ora 17:40, vineri, 30 ianuarie, aemata rusă a...
Acum 2 ore
09:40
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Centru Național de Management al Crizelor (CNMC) informează care este evoluția condițiilor meteo și starea drumurilor din R. Moldova până pe 31 ianuarie, ora 08:00. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de zăpadă. Temperaturile sunt negative, iar vântul suflă moderat. Pe alocuri persistă poleiul și ghețușul, potrivit CNMC. Circulația...
09:00
O lună din viața unui pacient cu probleme de sănătate mintală. „Suferă, dar nu acceptă tratamentul” # Ziarul de Garda
Atunci când la orizonturi vedem nori negri, grei și apăsători, e cazul să ne amintim de cei care, necontenit, își duc zilele sub presiunea unor astfel de nori. Vorbim despre oamenii cu probleme de sănătate mintală, care, indiferent de timp sau anotimp, sunt bântuiți de frici și de imposibilitatea de a-și accepta propria stare. În...
09:00
VIDEO/ Detalii despre noul dosar al lui Nicanor Ciochină | Țuțu, condamnat la închisoare | Vloggerul Dima White, implicat într-un nou scandal | Urmările intemperiilor și mesaje de susținere de la Berlin | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz și premierul român Ilie Bolojan transmit mesaje de susținere R. Moldova în efortul ei de aderare la UE. Ce au declarat cei doi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce a fost reținut Nicanor Ciochină chiar dacă dosarul în care este învinuit de...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Kremlinul declară că Putin a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Kremlinul a declarat vineri, 30 ianuarie, că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu o solicitare personală a președintelui american Donald Trump de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea „condiții favorabile” pentru negocierile de pace, relatează Reuters. Trump a declarat joi, 29 ianuarie, că Putin...
Acum 24 ore
21:20
Igor Dodon, discurs în limba franceză despre „euroscepticism” la APCE: „Oficialii de la Bruxelles au văzut abuzurile guvernării de la Chișinău, dar au tăcut strategic” # Ziarul de Garda
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a ținut un discurs în limba franceză, în calitate de speaker la „dezbaterile libere pe teme actuale care nu sunt incluse pe ordinea de zi a sesiunii”, organizate la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), pe 30 ianuarie 2026. Igor Dodon a fost penultimul...
20:30
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează în regim normal, după lucrările de restabilire a avariilor, informează Moldelectrica # Ziarul de Garda
În urma lucrărilor de restabilire a avariilor, toate liniile electrice aeriene sunt în prezent funcționale, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, informează Î.S. Moldelectrica. Totodată, potrivit prognozelor meteorologice comunicate de instituțiile de resort, în perioada următoare este estimat un val de frig accentuat, cu temperaturi ce pot ajunge la...
20:10
121 de milioane de lei către Banca de Economii – obligația lui Veaceslav Platon de a achita dobânda de întârziere, menținută de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Curtea de Apel a respins recursul depus de Veaceslav Platon împotriva actelor executorului judecătoresc Roman Talmaci, prin care s-a dispus încasarea unei dobânzi de întârziere de peste 121 de milioane de lei în beneficiul Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare. Decizia a fost luată pe 29 ianuarie 2026. Prin sentința Judecătoriei Chișinău din...
19:40
CNMC: Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de vineri, 30 ianuarie, condițiile meteo au evoluat gradual, iar precipitațiile, vântul din nord și scăderea temperaturilor au favorizat formarea poleiului și a ghețușului pe unele sectoare de drum. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova, potrivit informațiilor oferite de Centrul Național de Management al Crizelor...
19:20
LIVE TEXT/ Estonia alocă 400 de mii de euro pentru ajutor umanitar Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Estonia va aloca 400 000 de euro în asistență umanitară Ucrainei, în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a țării pe fondul vremii reci severe. Acest lucru a fost relatat de ERR, conform Ukrinform. Așa cum a declarat vineri, 30 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, fondurile vor fi distribuite...
18:40
UPDATE/ Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca. Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră, scrie Poliția Națională. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează oamenii legii. UPDATE 18:40 Poliția anunță că pentru prevenirea derapajelor, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de...
18:10
Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră, scrie Poliția Națională. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează oamenii legii. „Pe mai multe trasee naționale și străzi s-au format degradări semnificative ale carosabilului, fapt ce sporește...
17:50
Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia NU a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea evaluării judecătorului Vasile Nogai, anterior președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Potrivit raportului întocmit de Completul D al Comisiei, desemnat pentru efectuarea evaluării, judecătorul Vasile Nogai NU întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu promovează evaluarea externă. Raportul a fost transmis pe 30 ianuarie Consiliului Superior...
17:20
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați de inspectorii de mediu la Ocolul Silvic Ghidighici. Persoanele implicate ar fi încercat să distrugă urmele tăierilor ilegale # Ziarul de Garda
Peste o mie de arbori tăiați ilegal au fost depistați de inspectorii de mediu în urma unui control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. În cadrul controlului au fost implicați și inspectori din alte regiuni din țară, pentru a evita posibilele „înțelegeri locale”, iar controlul a fost dispus de ministrul...
17:10
UPDATE/ Deținutul din Penitenciarul nr. 13, care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri, a fost reținut. Tânărul urmează să fie cercetat și pentru evadare # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Deținutul care a evadat, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al capitalei, a anunțat IGP. Pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul urmează a fi cercetat și pentru evadare. „În același timp este în desfășurare ancheta în care...
17:00
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Fostul primar de Boldurești susține că noul său dosar ar fi „fabricat” # Ziarul de Garda
UPDATE 16:47 Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Hotărârea a fost luată vineri, 30 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest. Informația despre soluția instanței a fost...
16:40
UPDATE/ Cine este deținutul din Penitenciarul nr. 13 care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 13 este un tânăr de 21 de ani, cercetat pentru furt. În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță...
16:30
UPDATE/ Cine este deținut din Penitenciarul nr. 13 care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 13 este un tânăr de 21 de ani, cercetat pentru furt. În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță...
16:30
Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschisușile după modernizare # Ziarul de Garda
Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe...
16:20
Expert WatchDog, despre ajustarea tarifului la gaz: „Dificultatea financiară a oamenilor e sporită în timpul sezonului rece și acest lucru trebuie luat în considerare de autorități” # Ziarul de Garda
Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor la gaz, o scădere de un leu și 50 de bani sau aproape 9%. ANRE va lua decizia marți, 3 februarie. „Această ieftinire e mai mică decât se prognoza și a venit mai târziu decât era așteptată”, spune expertul WatchDog.MD, Eugen Muravschi, și explică cum de ce...
16:20
Colegiul de disciplină va examina cazul procurorului din Glodeni, Ion Crișciuc, depistat beat la volan # Ziarul de Garda
Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) urmează să examineze cazul lui Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut vineri, 30 ianuarie, de către Andrei Cebotari,...
16:10
UPDATE/ Postul vamal Tudora și-a reluat activitatea. În urma verificărilor, nu au fost identificate riscuri pentru angajați sau călători # Ziarul de Garda
UPDATE 15:45 În urma verificărilor efectuate de specialiști asupra mijlocului de transport și a bagajului, nu au fost identificate riscuri pentru viața și sănătatea personalului sau a călătorilor, a anunțat Serviciul Vamal. Astfel, postul vamal de frontieră Tudora și-a reluat activitatea în regim normal. Știrea inițială… În postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în...
16:00
Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului # Ziarul de Garda
Decizia autorităților Uniunii Europene de a include Rusia în lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, a anunțat Comisia Europeană, scrie Meduza. Cea mai recentă versiune a listei, în care a fost inclusă și Rusia, a fost adoptată în zilele de 3...
16:00
Universitățile pot accesa finanțări de 9,5 milioane de euro pentru cercetare. Apelul MEC # Ziarul de Garda
Universitățile pot depune proiecte pentru obținerea finanțării în cadrul apelului lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Anunțul a fost făcut astăzi, 30 ianuarie, de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Bugetul total alocat este de 9,5 milioane de euro. Apelul acoperă...
15:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat un autobuz cu pasageri în regiunea Herson: un mort și cinci răniți. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:11 Forțele ruse au lovit centrul orașului Herson în jurul amiezii, pe 30 ianuarie, ucigând șoferul unui autobuz urban și rănind alți cinci civili, potrivit Procuraturii regiunii Herson. Potrivit autorităților, în jurul orei 12:00, trupele ruse au tras cu artileria asupra orașului. Un obuz a lovit carosabilul, iar schijele au avariat un autobuz aflat...
15:10
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină în dosarul de tortură și tratament inuman. Prima reacție a fostului primar de Boldurești # Ziarul de Garda
Procurorii solicită 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant. Solicitarea este examinată în aceste momente de Judecătoria Chișinău. Ședința de judecată a început la ora 14:00. Am solicitat un comentariu de la purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea...
15:00
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să fugă în timpul escortării către audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # Ziarul de Garda
În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță vineri, 30 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „La moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului”, a precizat IGP. Totodată, conducerea Inspectoratului a...
14:20
Cinci dintre cei șapte vameși cercetați pentru corupție, arestați preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Cinci dintre cei șapte vameși de la posturile vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, cercetați într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatele au fost emise pe 30 ianuarie, informează Centrul Național Anticorupție (CNA). Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant...
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 30 ianuarie, o nouă avertizare – cod galben de intensificări ale vântului. Alerta este valabilă începând cu ora 18:00 și se va menține până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale ce pot atinge viteze de...
13:20
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA retrag certificarea avioanelor de afaceri Bombardier Global Express și a amenințat cu tarife de import de 50% pentru toate aeronavele fabricate în Canada, până când autoritatea de reglementare a țării va certifica mai multe avioane produse de rivalul american Gulfstream, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Dacă,...
13:10
Un cetățean al Ucrainei, depistat la vamă cu „un mecanism exploziv”. Primele informații de la Serviciul Vamal # Ziarul de Garda
La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, în comun cu polițiștii de frontieră, în bagajul...
12:50
DOC/ Solicitarea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale a fost publicată. ANRE anunță ședință publică # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 30 ianuarie, că a recepționat cererea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Totodată, subiectul va fi propus spre aprobare în cadrul ședinței publice de marți, 3 februarie 2026. Potrivit SA „Energocom”, consumatorii finali ar putea plăti...
12:30
LIVE TEXT/ Atacuri la Harkiv: o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Forțele ruse au atacat, în primele ore ale zilei de 30 ianuarie, mai multe localitățile Harkiv, Kupeansk și Bohoduhiv. În urma bombardamentelor, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Potrivit Administrației Militare Regionale Harkiv, Poliției și Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, armata rusă a folosit mai multe tipuri...
12:30
SENTINȚĂ/ Bărbatul învinuit de dublu omor la Grătiești și tâlhării violente, despre care ZdG a scris că s-a ascuns peste 20 de ani de justiție, a fost CONDAMNAT la detenție pe viață # Ziarul de Garda
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, despre care ZdG a scris anterior că s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, a fost condamnat la detenție pe viață. Sentința a fost...
12:10
De la începutul anului 2025, militarii ruși întorși de pe front au ucis cel puțin 11 femei # Ziarul de Garda
Uciderea unei femei de către un militar la Irkutsk a devenit cel puțin a doua crimă de acest tip comisă de militari ruși reveniți de pe front de la începutul lunii ianuarie, arată o analiză a portalului de știri Agenția din Rusia. De la începutul anului 2025, cel puțin 11 femei au fost deja ucise...
11:40
Grădinițele din municipiul Chișinău vor funcționa după un program redus vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, a anunțat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei Chișinău. Potrivit deciziei, în cele două zile, instituțiile preșcolare își vor încheia activitatea la ora 16:00. „Măsura este una preventivă și a fost luată din cauza riscului...
11:20
LIVE TEXT/ Căile Ferate Ucrainene au interzis circulația trenurilor între Dnipro și Zaporijjea. Trupe ruse au lansat 111 drone și o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDAETE 11:10 Căile Ferate Ucrainene (Ukrzaliznîția) au restricționat circulația trenurilor între Dnipro și Zaporijjea, din cauza atacurilor asupra infrastructurii feroviare și a depistării dronelor rusești în apropierea rutelor de circulație a trenurilor, scrie Hromadske. Informația a fost comunicată de companie, care precizează că infrastructura feroviară a fost avariată, însă, datorită restricțiilor introduse la timp, nici...
11:20
ULTIMA ORĂ/ Bărbatul învinuit de dublu omor la Grătiești și tâlhării violente, despre care ZdG a scris că s-a ascuns peste 20 de ani de justiție, a fost CONDAMNAT la detenție pe viață # Ziarul de Garda
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, despre care ZdG a scris anterior că s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, a fost condamnat la detenție pe viață. Sentința a fost...
Ieri
10:40
Ce preț ar putea plăti consumatorii pentru gazele naturale în 2026. Propunerea SA „Energocom” către ANRE # Ziarul de Garda
SA „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public, informează vineri, 30 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit SA „Energocom”, consumatorii finali ar putea plăti 14.10 lei (fără TVA) pentru gazele naturale în 2026, adică cu 1.40 lei...
10:40
ACUZAȚII/ Fiul unui șef din MAI, învinuit de escrocherii de milioane. Unele victime invocă implicarea tatălui # Ziarul de Garda
Veaceslav Ionel, fiul comandantului adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, Vasile Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. Una dintre familiile care-l acuză pe acesta de escrocherie reclamă că tatăl...
10:30
SA „Energocom” a depus solicitare către ANRE pentru examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
SA „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public, informează vineri, 30 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, ANRE anunță că solicitarea, calculele și materialele aferente transmise de S.A. „Energocom”, vor fi publicate în timpul zilei, pe pagina...
10:20
Poleiul a lăsat fără lumină zeci de mii de consumatori. Situația „se ameliorează treptat”, spune Ministerul Energiei # Ziarul de Garda
Condițiile meteorologice dificile din ultimele zile, marcate de polei și ghețuș, au provocat avarii în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice în mai multe localități din țară. Potrivit unei note informative emise de Ministerul Energiei pe 30 ianuarie, începând cu 25 ianuarie, între 8 și 33 de mii de consumatori casnici, din circa...
09:50
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, urmează să preia funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii pe care o realizează. Aceasta va prelua atribuțiile începând cu 2 februarie. „Începând de luni, 2 februarie, preiau funcția de purtătoare de cuvânt a...
09:30
DOC/ Deputatul Tarlev nu e de acord ca Poliția să documenteze corupția electorală. Acesta a sesizat CC. Decizia Înaltei Curți # Ziarul de Garda
Deputatul independent Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”, și mai multe persoane amendate pentru corupere electorală pasivă au sesizat Curtea Constituțională, cerând declararea neconstituțională a prevederilor care oferă poliției competența de a constata și examina aceste contravenții, alături de Centrul Național Anticorupție (CNA). Curtea Constituțională a decis însă, pe 29 ianuarie, să respingă...
09:10
VIDEO/ De la X la Z: Bani de podcast | Dezinstalarea Facebook | Vinul din cântece | Newton+Darwin # Ziarul de Garda
În această ediție, Alina Radu, directoare ZdG, și fiica ei, Ilinca Mazureac, doctorandă la Cambridge, discută despre ADN, cele 22 000 de rețete genetice din fiecare celulă umană, cum a fost creată o universitate după spânzurarea a doi studenți la altă universitate, cât vin e bine să consumăm potrivit științei, ce se întâmplă dacă dezinstalezi...
08:50
Percheziții în Chișinău și Ialoveni, într-un dosar de furt al secretului comercial # Ziarul de Garda
În Chișinău și la Ialoveni sunt în desfășurare percheziții în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, într-o cauză penală ce vizează „sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial”. Informația a fost comunicată de polițiști. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile sunt efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice din cadrul Inspectoratului General...
08:40
Peste 8 000 de cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia, stabiliți în județul Botoșani, rămân fără cărți de identitate românești # Ziarul de Garda
Peste 8 000 de cetățeni originari din R. Moldova, Ucraina și Federația Rusă, stabiliți fictiv în localități din județul Botoșani, și-au pierdut valabilitatea domiciliului, iar cărțile de identitate ale acestora vor fi anulate, a declarat, pentru Agerpres, citat de G4Media, șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani, Ady Petrușcă. Potrivit acestuia,...
08:20
FOTO/ Carosabil umed și intervenții ale drumarilor: Cum se circulă pe drumurile din țară # Ziarul de Garda
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în dimineața zilei de astăzi, 30 ianuarie, la ora 07:30, în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Actualizarea a fost remisă în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat un nou cod galben de ghețuș și polei, aplicabil pe întreg teritoriul R....
08:10
LIVE TEXT/ Uniunea Europeană intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:05 Uniunea Europeană își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, dată care marchează patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, pe 29 ianuarie, scrie The Kyiv Independent. „Ne propunem să venim cu acest...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.