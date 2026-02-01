Ministrul Energiei: La amiază, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică, în proporție de 94%, prin generare din surse interne

09:00

Cancelarul german Friedrich Merz și premierul român Ilie Bolojan transmit mesaje de susținere R. Moldova în efortul ei de aderare la UE. Ce au declarat cei doi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce a fost reținut Nicanor Ciochină chiar dacă dosarul în care este învinuit de...