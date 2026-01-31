UPDATE/ Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate posturile vamale de frontieră

12:10

Uciderea unei femei de către un militar la Irkutsk a devenit cel puțin a doua crimă de acest tip comisă de militari ruși reveniți de pe front de la începutul lunii ianuarie, arată o analiză a portalului de știri Agenția din Rusia. De la începutul anului 2025, cel puțin 11 femei au fost deja ucise...