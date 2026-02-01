Unirea nu-i roată de rezervă. Erorile, scuzele și testele guvernării. Soluții
Ziarul de Garda, 1 februarie 2026 11:40
Acum două săptămâni, președinta Republicii Moldova aflată la al doilea mandat, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru Reunirea cu România la un eventual referendum. A urmat o avalanșă de articole, opinii triumfante sau acuzatoare; în premieră, după mulți ani, subiectul a căpătat și atenție la nivel internațional. Mulți oficiali și persoane publice și-au...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
11:40
Acum două săptămâni, președinta Republicii Moldova aflată la al doilea mandat, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru Reunirea cu România la un eventual referendum. A urmat o avalanșă de articole, opinii triumfante sau acuzatoare; în premieră, după mulți ani, subiectul a căpătat și atenție la nivel internațional. Mulți oficiali și persoane publice și-au...
Acum o oră
11:20
Video/ Minciuna ca armă de război: falsurile lui Putin, Ucraina sub atac, Moldova sub propagandă # Ziarul de Garda
Falsul distribuit recent de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, atacând reședința acestuia din regiunea Novgorod, nu este o simplă minciună diplomatică. Este un nou episod dintr-o strategie veche, coordonată de la Kremlin, în care minciuna devine instrument de război. Cu toate acestea, falsul...
11:00
Termoelectrica, după pana de curent din 31 ianuarie: „Toți consumatorii din Chișinău beneficiază de agent termic” # Ziarul de Garda
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată „în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți”, au anunțat reprezentanții Termoelectrica în dimineața zilei de duminică, 1 februarie. În jurul orelor 22:00, toți consumatorii din sectorul Botanica, care au fost temporar deconectați de la încălzire pe parcursul zilei de...
11:00
Oameni/ Ce putem învăța de la albine? Istoria lui Eugen, apicultorul care nu schimbă Bravicea pentru nimic în lume # Ziarul de Garda
Eugen Sobol s-a născut, a crescut și locuiește la Bravicea, Călărași. Nu a visat din copilărie să devină apicultor, deși singurul stup moștenit de familie de la bunei a fost mai mult decât o relicvă în gospodăria familiei sale. Un stup înnegrit de ploi și bătut de vânturi, fără vreo albină în el, a însemnat,...
Acum 2 ore
10:30
LIVE TEXT/ Două persoane au murit în urma unui atac nocturn în Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:20 Două persoane au murit în urma unui atac nocturn în Dnipro, au comunicat pompierii. O casă privată a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. La fața locului, echipele de salvare au găsit corpul unui bărbat și al unei femei. De asemenea, au fost avariate case private și un autoturism. Echipele de intervenție...
10:10
VIDEO/ „EVO nu este Tik Tok”. Cât de prietenos este statul digital. Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției pentru Guvernare Electronică, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), este invitata Podcast ZdCe, ediție în care discutăm despre cât digitalizată este R. Moldova și despre noua platformă EVO, care oferă un punct unic de interacțiune cu statul, permițând cetățenilor să acceseze servicii publice, să plătească taxe și să verifice informații personale. Directoarea AGE a explicat funcționalitatea...
10:00
Accident rutier soldat cu deces, în raionul Sîngerei: șoferul, care nu avea permis de conducere, ar fi pierdut controlul automobilului într-o curbă # Ziarul de Garda
Un tânăr care nu deținea permis de conducere a decedat în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, după ce ar fi pierdut controlul mașinii pe care o conducea. Pasagerul din automobil a fost transportat la spital. Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au fost sesizați, în jurul orei...
Acum 4 ore
09:40
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu 90 de drone în timpul nopții. Au fost înregistrate lovituri în 14 locații. Război în Ucraina, ziua 1439 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:35 În cursul nopții trecute, peste 1500 de blocuri din Kiev, care au rămas fără căldură ca urmare a situației de urgență în sistemul energetic al Ucrainei, au fost conectate la sistemul de încălzire. În prezent, 1000 de clădiri rămân fără căldură, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko, în dimineața zilei de duminică, 1...
Acum 24 ore
18:10
LIVE TEXT/ Reprezentanții din domeniul energiei alimentează infrastructura critică și încep să restabilească alimentarea cu energie electrică în Kiev. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Lucrătorii din domeniul energiei au alimentat infrastructura critică a orașului Kiev.Potrivit Ukrinform, Grupul DTEK a declarat acest lucru pe Telegram. „În prezent, restabilim alimentarea cu energie electrică pentru locuitori. Restaurarea are loc în etape. Această abordare este necesară pentru a evita supraîncărcarea rețelelor și pentru a preveni noi accidente”, a declarat DTEK, îndemnând...
17:30
Salvatorii au intervenit în 14 cazuri pentru a salva persoane blocate în lifturi, în urma întreruperii energiei electrice din capitală # Ziarul de Garda
În urma întreruperii masive de curent electric înregistrate pe teritoriul R. Moldova, în dimineața zilei de 31 ianuarie, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru acordarea ajutorului mai multor persoane rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală. Pe parcursul zilei, angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE” au efectuat 14...
17:10
Tragedie la Mateuți: o minoră a decedat după ce ar fi căzut de la aproximativ 20 de metri # Ziarul de Garda
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs sâmbătă, 31 ianuarie, în localitatea Mateuți, același raion, transmite Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Preliminar, o minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde ar fi alunecat și căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri....
16:40
Alimentarea cu energie electrică în sistemul de transport a fost restabilită pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei anunță că operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune pe parcursul acestei zile. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate. În municipiul Chișinău,...
16:30
UPDATE/ Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, după mai bine de trei ore de la deconectare # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor. UPDATE 16:21 Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. „Recomandăm în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de...
16:20
R. Moldova NU a accesat energie de avarie din România după deconectările din 31 ianuarie # Ziarul de Garda
Pe 31 ianuarie, R. Moldova nu a accesat energie de avarie din România, precizează Ministerul Energiei după ce în spațiul public au apărut mai multe informații la acest subiect. Totuși, în ultimele zile Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern. „Fiind weekend, consumul este...
15:40
UPDATE/ Ministerul Sănătății: Toate instituții medicale din R. Moldova au fost reconectate la rețeaua electrică # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. UPDATE 15:37 Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal, scrie Ministerul. „Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical...
15:10
Transportul public din capitală și-a reluat activitatea parțial. Cum se circulă pe fiecare rută # Ziarul de Garda
Circulația troleibuzelor din municipiul Chișinău și-au reluat activitatea parțial, după ce circulația a fost blocată din cauza lipsei energiei electrice, sâmbătă, 31 ianuarie, anunță Regia Transport Electric Chișinău. Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze de către I.M. Parcul Urban de Autobuze pe fiecare traseu, pentru a...
14:50
LIVE TEXT/ Denîs Șmîhal: O defecțiune tehnică a provocat pene simultane de curent în România, R. Moldova și Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 O defecțiune tehnică a avut loc între rețelele electrice din România, R. Moldova și Ucraina, rezultând o pană de curent simultană. Potrivit Ukrinform, ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat acest lucru pe Telegram. „Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o defecțiune tehnică, provocând oprirea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele...
14:00
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministrul Energiei # Ziarul de Garda
În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. De asemenea, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona de nord și nord-vest a R. Moldova, toate liniile...
13:40
O familie cu trei copii riscă să rămână fără casă după ce nu a înregistrat la Cadastru contractul de vânzare-cumpărare a imobilului. Cine a greșit? Vânzătorul, cumpărătorul, notarul sau executorul? # Ziarul de Garda
O familie cu trei copii din satul Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, riscă să ajungă pe drumuri în plină iarnă, deoarece contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în care locuiește, întocmit notarial acum 4 ani, nu a fost înregistrat la Oficiul Cadastral. În consecință, casa a rămas oficial în proprietatea fostei vânzătoare. Pentru că aceasta are datorii...
13:30
UPDATE/ Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate posturile vamale de frontieră # Ziarul de Garda
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră. UPDATE 13:25 Poliția de Frontieră anunță că la această oră, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate...
13:20
UPDATE/ Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. UPDATE 13:10 În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare, fără a...
13:10
„În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă”, anunță premierul Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj pe 31 ianuarie, în urma deconectărilor de energie electrică pe întreg teritoriul R. Moldova, cauzate de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. „Știu că mulți s-au îngrijorat și e firesc să...
13:00
Editorial/ Când adevărul deranjează: jurnalismul – între gloanțe și tăcere forțată # Ziarul de Garda
În ultimii ani, odată cu polarizarea politică, războaiele, atât armate, cât și informaționale, și slăbirea instituțiilor democratice, meseria de jurnalist a devenit tot mai periculoasă. Potrivit World Press Freedom Index 2025 al organizației Reporters Without Borders (RSF), situația globală a libertății presei este clasificată în prezent drept una „dificilă”. R. Moldova nu face excepție, iar...
12:40
LIVE TEXT/ Zelenski, despre situația de urgență din sistemul energetic: „Sarcina acum este de a stabiliza situația cât mai curând posibil”. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris un mesaj pe Facebook despre starea energetică a Ucrainei, care a afectat și R. Moldova. „Prim-ministrul Iulia Svrîdenko și ministrul Energiei, Denîs Șmihal, au raportat despre situația de urgență din sistemul energetic al Ucrainei, cauzată de probleme tehnice la liniile de interconectare dintre rețeaua noastră și cea...
12:30
ZdGust.md | „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla «climatul» din propria locuință și din suflet” – sfaturile unei psihologe # Ziarul de Garda
Poleiul care a cuprins drumurile și trotuarele din R. Moldova în aceste zile nu afectează doar circulația, dar și starea noastră psihică. Psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie avertizează că în astfel de contexte, protejarea siguranței fizice trebuie să meargă mână în mână cu grija pentru echilibrul emoțional. „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla...
12:30
UPDATE/ Pană de curent în mai multe zone din țară. Ministrul Energiei: „Din cauza pierderii unor linii electrice din Ucraina, s-a declanşat sistemul automat de protecţie, care a deconectat alimentarea cu energie electrică” # Ziarul de Garda
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova. UPDATE 12:20 Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu un mesaj pe...
12:10
Instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de deconectări activează în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. „Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță. Operatorul sistemului de...
Ieri
11:50
Poliția de Frontieră își continuă activitatea cu generatoare electrice, iar procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual, în urma deconectărilor # Ziarul de Garda
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră. Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt...
11:40
Din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează. Poliția vine cu atenționări # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor. „În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, anunță Poliția. Şoferii sunt îndemnați: Pană de curent în mai multe zone din...
11:20
Natalia Gumeniuk, jurnalistă ucraineană: „Propaganda rusă caută mereu punctele dureroase și lovește exact acolo” # Ziarul de Garda
De la bombardamentele asupra infrastructurii energetice până la narațiunile despre „ilegitimitatea” statului ucrainean, războiul dus de Rusia în Ucraina nu se limitează la câmpul de luptă. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, jurnalista ucraineană Natalia Gumeniuk explică modul în care propaganda rusă încearcă să submineze coeziunea internă a Ucrainei și să erodeze încrederea în armată,...
11:20
Pană de curent în mai multe zone din țară: „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, a căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES” # Ziarul de Garda
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Ministerul Energiei al Republicii Moldova a solicitat operatorilor de distribuție intervenții urgente pentru remedierea situației. UPDATE 11:15 „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31...
11:10
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat despre securitatea energetică: „Îi mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre securitatea energetică din regiune. Despre convorbire a anunțat președintele ucrainean pe Facebook, vineri, 30 ianuarie. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial...
10:30
„Indicaţiile conducerii se îndeplinesc şi nu se discută”. Detalii din dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziarul de Garda
„La serviciu a fost angajat Dorin Damir, dar în dosarul personal era indicat Dumitru Busuioc” – este o declarație făcută de un martor, regăsită în sentința motivată în dosarul angajărilor fictive de la MAI, care descrie cum agentul „HOLRIO”, cu „randamanet zero”, a obținut grade înainte de termen, un pașaport cu alt nume și premii...
10:10
LIVE TEXT/ Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone rusești care au atacat Ucraina aseară. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în seara zilei de 30 ianuarie. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. Începând cu ora 17:40, vineri, 30 ianuarie, aemata rusă a...
09:40
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Centru Național de Management al Crizelor (CNMC) informează care este evoluția condițiilor meteo și starea drumurilor din R. Moldova până pe 31 ianuarie, ora 08:00. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de zăpadă. Temperaturile sunt negative, iar vântul suflă moderat. Pe alocuri persistă poleiul și ghețușul, potrivit CNMC. Circulația...
09:00
O lună din viața unui pacient cu probleme de sănătate mintală. „Suferă, dar nu acceptă tratamentul” # Ziarul de Garda
Atunci când la orizonturi vedem nori negri, grei și apăsători, e cazul să ne amintim de cei care, necontenit, își duc zilele sub presiunea unor astfel de nori. Vorbim despre oamenii cu probleme de sănătate mintală, care, indiferent de timp sau anotimp, sunt bântuiți de frici și de imposibilitatea de a-și accepta propria stare. În...
09:00
VIDEO/ Detalii despre noul dosar al lui Nicanor Ciochină | Țuțu, condamnat la închisoare | Vloggerul Dima White, implicat într-un nou scandal | Urmările intemperiilor și mesaje de susținere de la Berlin | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz și premierul român Ilie Bolojan transmit mesaje de susținere R. Moldova în efortul ei de aderare la UE. Ce au declarat cei doi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce a fost reținut Nicanor Ciochină chiar dacă dosarul în care este învinuit de...
30 ianuarie 2026
22:10
LIVE TEXT/ Kremlinul declară că Putin a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Kremlinul a declarat vineri, 30 ianuarie, că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu o solicitare personală a președintelui american Donald Trump de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea „condiții favorabile” pentru negocierile de pace, relatează Reuters. Trump a declarat joi, 29 ianuarie, că Putin...
21:20
Igor Dodon, discurs în limba franceză despre „euroscepticism” la APCE: „Oficialii de la Bruxelles au văzut abuzurile guvernării de la Chișinău, dar au tăcut strategic” # Ziarul de Garda
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a ținut un discurs în limba franceză, în calitate de speaker la „dezbaterile libere pe teme actuale care nu sunt incluse pe ordinea de zi a sesiunii”, organizate la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), pe 30 ianuarie 2026. Igor Dodon a fost penultimul...
20:30
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează în regim normal, după lucrările de restabilire a avariilor, informează Moldelectrica # Ziarul de Garda
În urma lucrărilor de restabilire a avariilor, toate liniile electrice aeriene sunt în prezent funcționale, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, informează Î.S. Moldelectrica. Totodată, potrivit prognozelor meteorologice comunicate de instituțiile de resort, în perioada următoare este estimat un val de frig accentuat, cu temperaturi ce pot ajunge la...
20:10
121 de milioane de lei către Banca de Economii – obligația lui Veaceslav Platon de a achita dobânda de întârziere, menținută de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Curtea de Apel a respins recursul depus de Veaceslav Platon împotriva actelor executorului judecătoresc Roman Talmaci, prin care s-a dispus încasarea unei dobânzi de întârziere de peste 121 de milioane de lei în beneficiul Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare. Decizia a fost luată pe 29 ianuarie 2026. Prin sentința Judecătoriei Chișinău din...
19:40
CNMC: Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de vineri, 30 ianuarie, condițiile meteo au evoluat gradual, iar precipitațiile, vântul din nord și scăderea temperaturilor au favorizat formarea poleiului și a ghețușului pe unele sectoare de drum. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova, potrivit informațiilor oferite de Centrul Național de Management al Crizelor...
19:20
LIVE TEXT/ Estonia alocă 400 de mii de euro pentru ajutor umanitar Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Estonia va aloca 400 000 de euro în asistență umanitară Ucrainei, în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a țării pe fondul vremii reci severe. Acest lucru a fost relatat de ERR, conform Ukrinform. Așa cum a declarat vineri, 30 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, fondurile vor fi distribuite...
18:40
UPDATE/ Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca. Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră, scrie Poliția Națională. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează oamenii legii. UPDATE 18:40 Poliția anunță că pentru prevenirea derapajelor, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de...
18:10
Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră, scrie Poliția Națională. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează oamenii legii. „Pe mai multe trasee naționale și străzi s-au format degradări semnificative ale carosabilului, fapt ce sporește...
17:50
Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia NU a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea evaluării judecătorului Vasile Nogai, anterior președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Potrivit raportului întocmit de Completul D al Comisiei, desemnat pentru efectuarea evaluării, judecătorul Vasile Nogai NU întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu promovează evaluarea externă. Raportul a fost transmis pe 30 ianuarie Consiliului Superior...
17:20
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați de inspectorii de mediu la Ocolul Silvic Ghidighici. Persoanele implicate ar fi încercat să distrugă urmele tăierilor ilegale # Ziarul de Garda
Peste o mie de arbori tăiați ilegal au fost depistați de inspectorii de mediu în urma unui control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. În cadrul controlului au fost implicați și inspectori din alte regiuni din țară, pentru a evita posibilele „înțelegeri locale”, iar controlul a fost dispus de ministrul...
17:10
UPDATE/ Deținutul din Penitenciarul nr. 13, care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri, a fost reținut. Tânărul urmează să fie cercetat și pentru evadare # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Deținutul care a evadat, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al capitalei, a anunțat IGP. Pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul urmează a fi cercetat și pentru evadare. „În același timp este în desfășurare ancheta în care...
17:00
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Fostul primar de Boldurești susține că noul său dosar ar fi „fabricat” # Ziarul de Garda
UPDATE 16:47 Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Hotărârea a fost luată vineri, 30 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest. Informația despre soluția instanței a fost...
16:40
UPDATE/ Cine este deținutul din Penitenciarul nr. 13 care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 13 este un tânăr de 21 de ani, cercetat pentru furt. În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.