Unirea nu-i roată de rezervă. Erorile, scuzele și testele guvernării. Soluții

UPDATE 16:10 Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 13 este un tânăr de 21 de ani, cercetat pentru furt. În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță...