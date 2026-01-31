UPDATE/ Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, după mai bine de trei ore de la deconectare
Ziarul de Garda, 31 ianuarie 2026 16:30
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor. UPDATE 16:21 Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. „Recomandăm în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de...
• • •
Acum 30 minute
16:40
Alimentarea cu energie electrică în sistemul de transport a fost restabilită pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei anunță că operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune pe parcursul acestei zile. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate. În municipiul Chișinău,...
16:30
UPDATE/ Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, după mai bine de trei ore de la deconectare # Ziarul de Garda
Acum o oră
16:20
R. Moldova NU a accesat energie de avarie din România după deconectările din 31 ianuarie # Ziarul de Garda
Pe 31 ianuarie, R. Moldova nu a accesat energie de avarie din România, precizează Ministerul Energiei după ce în spațiul public au apărut mai multe informații la acest subiect. Totuși, în ultimele zile Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern. „Fiind weekend, consumul este...
Acum 2 ore
15:40
UPDATE/ Ministerul Sănătății: Toate instituții medicale din R. Moldova au fost reconectate la rețeaua electrică # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. UPDATE 15:37 Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal, scrie Ministerul. „Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical...
15:10
Transportul public din capitală și-a reluat activitatea parțial. Cum se circulă pe fiecare rută # Ziarul de Garda
Circulația troleibuzelor din municipiul Chișinău și-au reluat activitatea parțial, după ce circulația a fost blocată din cauza lipsei energiei electrice, sâmbătă, 31 ianuarie, anunță Regia Transport Electric Chișinău. Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 22 au fost introduse câte două autobuze de către I.M. Parcul Urban de Autobuze pe fiecare traseu, pentru a...
Acum 4 ore
14:50
LIVE TEXT/ Denîs Șmîhal: O defecțiune tehnică a provocat pene simultane de curent în România, R. Moldova și Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 O defecțiune tehnică a avut loc între rețelele electrice din România, R. Moldova și Ucraina, rezultând o pană de curent simultană. Potrivit Ukrinform, ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat acest lucru pe Telegram. „Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o defecțiune tehnică, provocând oprirea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele...
14:00
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministrul Energiei # Ziarul de Garda
În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. De asemenea, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona de nord și nord-vest a R. Moldova, toate liniile...
13:40
O familie cu trei copii riscă să rămână fără casă după ce nu a înregistrat la Cadastru contractul de vânzare-cumpărare a imobilului. Cine a greșit? Vânzătorul, cumpărătorul, notarul sau executorul? # Ziarul de Garda
O familie cu trei copii din satul Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, riscă să ajungă pe drumuri în plină iarnă, deoarece contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în care locuiește, întocmit notarial acum 4 ani, nu a fost înregistrat la Oficiul Cadastral. În consecință, casa a rămas oficial în proprietatea fostei vânzătoare. Pentru că aceasta are datorii...
13:30
UPDATE/ Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate posturile vamale de frontieră # Ziarul de Garda
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră. UPDATE 13:25 Poliția de Frontieră anunță că la această oră, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate...
13:20
UPDATE/ Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. UPDATE 13:10 În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare, fără a...
13:10
„În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă”, anunță premierul Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj pe 31 ianuarie, în urma deconectărilor de energie electrică pe întreg teritoriul R. Moldova, cauzate de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. „Știu că mulți s-au îngrijorat și e firesc să...
13:00
Editorial/ Când adevărul deranjează: jurnalismul – între gloanțe și tăcere forțată # Ziarul de Garda
În ultimii ani, odată cu polarizarea politică, războaiele, atât armate, cât și informaționale, și slăbirea instituțiilor democratice, meseria de jurnalist a devenit tot mai periculoasă. Potrivit World Press Freedom Index 2025 al organizației Reporters Without Borders (RSF), situația globală a libertății presei este clasificată în prezent drept una „dificilă”. R. Moldova nu face excepție, iar...
Acum 6 ore
12:40
LIVE TEXT/ Zelenski, despre situația de urgență din sistemul energetic: „Sarcina acum este de a stabiliza situația cât mai curând posibil”. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris un mesaj pe Facebook despre starea energetică a Ucrainei, care a afectat și R. Moldova. „Prim-ministrul Iulia Svrîdenko și ministrul Energiei, Denîs Șmihal, au raportat despre situația de urgență din sistemul energetic al Ucrainei, cauzată de probleme tehnice la liniile de interconectare dintre rețeaua noastră și cea...
12:30
ZdGust.md | „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla «climatul» din propria locuință și din suflet” – sfaturile unei psihologe # Ziarul de Garda
Poleiul care a cuprins drumurile și trotuarele din R. Moldova în aceste zile nu afectează doar circulația, dar și starea noastră psihică. Psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie avertizează că în astfel de contexte, protejarea siguranței fizice trebuie să meargă mână în mână cu grija pentru echilibrul emoțional. „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla...
12:30
UPDATE/ Pană de curent în mai multe zone din țară. Ministrul Energiei: „Din cauza pierderii unor linii electrice din Ucraina, s-a declanşat sistemul automat de protecţie, care a deconectat alimentarea cu energie electrică” # Ziarul de Garda
12:10
Instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate de deconectări activează în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice # Ziarul de Garda
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății. „Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță. Operatorul sistemului de...
11:50
Poliția de Frontieră își continuă activitatea cu generatoare electrice, iar procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual, în urma deconectărilor # Ziarul de Garda
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră. Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt...
11:40
Din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează. Poliția vine cu atenționări # Ziarul de Garda
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric- semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor. „În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, anunță Poliția. Şoferii sunt îndemnați: Pană de curent în mai multe zone din...
11:20
Natalia Gumeniuk, jurnalistă ucraineană: „Propaganda rusă caută mereu punctele dureroase și lovește exact acolo” # Ziarul de Garda
De la bombardamentele asupra infrastructurii energetice până la narațiunile despre „ilegitimitatea” statului ucrainean, războiul dus de Rusia în Ucraina nu se limitează la câmpul de luptă. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, jurnalista ucraineană Natalia Gumeniuk explică modul în care propaganda rusă încearcă să submineze coeziunea internă a Ucrainei și să erodeze încrederea în armată,...
11:20
Pană de curent în mai multe zone din țară: „Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, a căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES” # Ziarul de Garda
11:10
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat despre securitatea energetică: „Îi mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre securitatea energetică din regiune. Despre convorbire a anunțat președintele ucrainean pe Facebook, vineri, 30 ianuarie. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial...
Acum 8 ore
10:30
„Indicaţiile conducerii se îndeplinesc şi nu se discută”. Detalii din dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziarul de Garda
„La serviciu a fost angajat Dorin Damir, dar în dosarul personal era indicat Dumitru Busuioc” – este o declarație făcută de un martor, regăsită în sentința motivată în dosarul angajărilor fictive de la MAI, care descrie cum agentul „HOLRIO”, cu „randamanet zero”, a obținut grade înainte de termen, un pașaport cu alt nume și premii...
10:10
LIVE TEXT/ Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone rusești care au atacat Ucraina aseară. Război în Ucraina, ziua 1438 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în seara zilei de 30 ianuarie. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. Începând cu ora 17:40, vineri, 30 ianuarie, aemata rusă a...
09:40
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Centru Național de Management al Crizelor (CNMC) informează care este evoluția condițiilor meteo și starea drumurilor din R. Moldova până pe 31 ianuarie, ora 08:00. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de zăpadă. Temperaturile sunt negative, iar vântul suflă moderat. Pe alocuri persistă poleiul și ghețușul, potrivit CNMC. Circulația...
09:00
O lună din viața unui pacient cu probleme de sănătate mintală. „Suferă, dar nu acceptă tratamentul” # Ziarul de Garda
Atunci când la orizonturi vedem nori negri, grei și apăsători, e cazul să ne amintim de cei care, necontenit, își duc zilele sub presiunea unor astfel de nori. Vorbim despre oamenii cu probleme de sănătate mintală, care, indiferent de timp sau anotimp, sunt bântuiți de frici și de imposibilitatea de a-și accepta propria stare. În...
09:00
VIDEO/ Detalii despre noul dosar al lui Nicanor Ciochină | Țuțu, condamnat la închisoare | Vloggerul Dima White, implicat într-un nou scandal | Urmările intemperiilor și mesaje de susținere de la Berlin | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz și premierul român Ilie Bolojan transmit mesaje de susținere R. Moldova în efortul ei de aderare la UE. Ce au declarat cei doi, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce a fost reținut Nicanor Ciochină chiar dacă dosarul în care este învinuit de...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Kremlinul declară că Putin a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Kremlinul a declarat vineri, 30 ianuarie, că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu o solicitare personală a președintelui american Donald Trump de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea „condiții favorabile” pentru negocierile de pace, relatează Reuters. Trump a declarat joi, 29 ianuarie, că Putin...
21:20
Igor Dodon, discurs în limba franceză despre „euroscepticism” la APCE: „Oficialii de la Bruxelles au văzut abuzurile guvernării de la Chișinău, dar au tăcut strategic” # Ziarul de Garda
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a ținut un discurs în limba franceză, în calitate de speaker la „dezbaterile libere pe teme actuale care nu sunt incluse pe ordinea de zi a sesiunii”, organizate la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), pe 30 ianuarie 2026. Igor Dodon a fost penultimul...
20:30
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează în regim normal, după lucrările de restabilire a avariilor, informează Moldelectrica # Ziarul de Garda
În urma lucrărilor de restabilire a avariilor, toate liniile electrice aeriene sunt în prezent funcționale, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, informează Î.S. Moldelectrica. Totodată, potrivit prognozelor meteorologice comunicate de instituțiile de resort, în perioada următoare este estimat un val de frig accentuat, cu temperaturi ce pot ajunge la...
20:10
121 de milioane de lei către Banca de Economii – obligația lui Veaceslav Platon de a achita dobânda de întârziere, menținută de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Curtea de Apel a respins recursul depus de Veaceslav Platon împotriva actelor executorului judecătoresc Roman Talmaci, prin care s-a dispus încasarea unei dobânzi de întârziere de peste 121 de milioane de lei în beneficiul Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare. Decizia a fost luată pe 29 ianuarie 2026. Prin sentința Judecătoriei Chișinău din...
19:40
CNMC: Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de vineri, 30 ianuarie, condițiile meteo au evoluat gradual, iar precipitațiile, vântul din nord și scăderea temperaturilor au favorizat formarea poleiului și a ghețușului pe unele sectoare de drum. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova, potrivit informațiilor oferite de Centrul Național de Management al Crizelor...
19:20
LIVE TEXT/ Estonia alocă 400 de mii de euro pentru ajutor umanitar Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Estonia va aloca 400 000 de euro în asistență umanitară Ucrainei, în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a țării pe fondul vremii reci severe. Acest lucru a fost relatat de ERR, conform Ukrinform. Așa cum a declarat vineri, 30 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, fondurile vor fi distribuite...
18:40
UPDATE/ Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca. Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră, scrie Poliția Națională. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează oamenii legii. UPDATE 18:40 Poliția anunță că pentru prevenirea derapajelor, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de...
18:10
Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare # Ziarul de Garda
17:50
Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia NU a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea evaluării judecătorului Vasile Nogai, anterior președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Potrivit raportului întocmit de Completul D al Comisiei, desemnat pentru efectuarea evaluării, judecătorul Vasile Nogai NU întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu promovează evaluarea externă. Raportul a fost transmis pe 30 ianuarie Consiliului Superior...
17:20
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați de inspectorii de mediu la Ocolul Silvic Ghidighici. Persoanele implicate ar fi încercat să distrugă urmele tăierilor ilegale # Ziarul de Garda
Peste o mie de arbori tăiați ilegal au fost depistați de inspectorii de mediu în urma unui control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. În cadrul controlului au fost implicați și inspectori din alte regiuni din țară, pentru a evita posibilele „înțelegeri locale”, iar controlul a fost dispus de ministrul...
17:10
UPDATE/ Deținutul din Penitenciarul nr. 13, care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri, a fost reținut. Tânărul urmează să fie cercetat și pentru evadare # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Deținutul care a evadat, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al capitalei, a anunțat IGP. Pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul urmează a fi cercetat și pentru evadare. „În același timp este în desfășurare ancheta în care...
17:00
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Fostul primar de Boldurești susține că noul său dosar ar fi „fabricat” # Ziarul de Garda
UPDATE 16:47 Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Hotărârea a fost luată vineri, 30 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest. Informația despre soluția instanței a fost...
Ieri
16:40
UPDATE/ Cine este deținutul din Penitenciarul nr. 13 care a reușit să fugă în timpul escortării către audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 13 este un tânăr de 21 de ani, cercetat pentru furt. În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță...
16:30
16:30
Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschisușile după modernizare # Ziarul de Garda
Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe...
16:20
Expert WatchDog, despre ajustarea tarifului la gaz: „Dificultatea financiară a oamenilor e sporită în timpul sezonului rece și acest lucru trebuie luat în considerare de autorități” # Ziarul de Garda
Energocom a depus cererea de ajustare a tarifelor la gaz, o scădere de un leu și 50 de bani sau aproape 9%. ANRE va lua decizia marți, 3 februarie. „Această ieftinire e mai mică decât se prognoza și a venit mai târziu decât era așteptată”, spune expertul WatchDog.MD, Eugen Muravschi, și explică cum de ce...
16:20
Colegiul de disciplină va examina cazul procurorului din Glodeni, Ion Crișciuc, depistat beat la volan # Ziarul de Garda
Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) urmează să examineze cazul lui Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut vineri, 30 ianuarie, de către Andrei Cebotari,...
16:10
UPDATE/ Postul vamal Tudora și-a reluat activitatea. În urma verificărilor, nu au fost identificate riscuri pentru angajați sau călători # Ziarul de Garda
UPDATE 15:45 În urma verificărilor efectuate de specialiști asupra mijlocului de transport și a bagajului, nu au fost identificate riscuri pentru viața și sănătatea personalului sau a călătorilor, a anunțat Serviciul Vamal. Astfel, postul vamal de frontieră Tudora și-a reluat activitatea în regim normal. Știrea inițială… În postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în...
16:00
Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului # Ziarul de Garda
Decizia autorităților Uniunii Europene de a include Rusia în lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, a anunțat Comisia Europeană, scrie Meduza. Cea mai recentă versiune a listei, în care a fost inclusă și Rusia, a fost adoptată în zilele de 3...
16:00
Universitățile pot accesa finanțări de 9,5 milioane de euro pentru cercetare. Apelul MEC # Ziarul de Garda
Universitățile pot depune proiecte pentru obținerea finanțării în cadrul apelului lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Anunțul a fost făcut astăzi, 30 ianuarie, de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Bugetul total alocat este de 9,5 milioane de euro. Apelul acoperă...
15:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat un autobuz cu pasageri în regiunea Herson: un mort și cinci răniți. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:11 Forțele ruse au lovit centrul orașului Herson în jurul amiezii, pe 30 ianuarie, ucigând șoferul unui autobuz urban și rănind alți cinci civili, potrivit Procuraturii regiunii Herson. Potrivit autorităților, în jurul orei 12:00, trupele ruse au tras cu artileria asupra orașului. Un obuz a lovit carosabilul, iar schijele au avariat un autobuz aflat...
15:10
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină în dosarul de tortură și tratament inuman. Prima reacție a fostului primar de Boldurești # Ziarul de Garda
Procurorii solicită 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant. Solicitarea este examinată în aceste momente de Judecătoria Chișinău. Ședința de judecată a început la ora 14:00. Am solicitat un comentariu de la purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea...
15:00
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să fugă în timpul escortării către audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # Ziarul de Garda
În timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13 pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, acesta a reușit să fugă de angajatul care îl însoțea, anunță vineri, 30 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „La moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului”, a precizat IGP. Totodată, conducerea Inspectoratului a...
14:20
Cinci dintre cei șapte vameși cercetați pentru corupție, arestați preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Cinci dintre cei șapte vameși de la posturile vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, cercetați într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatele au fost emise pe 30 ianuarie, informează Centrul Național Anticorupție (CNA). Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant...
