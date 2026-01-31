UPDATE/ Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, după mai bine de trei ore de la deconectare

15:10

Procurorii solicită 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant. Solicitarea este examinată în aceste momente de Judecătoria Chișinău. Ședința de judecată a început la ora 14:00. Am solicitat un comentariu de la purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea...