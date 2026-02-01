Republica Moldova, promovată pe BBC într-o campanie internațională de vizibilitate
Radio Chisinau, 1 februarie 2026 17:30
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite MOLDPRES.
Noi modalități de contractare a gazelor naturale: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic # Radio Chisinau
Consumatorii de gaze vor putea alege modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la bursă, odată cu liberalizarea pieței.
Ministrul Energiei: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la o zi după blackoutul parțial # Radio Chisinau
La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică în proporție de 94% din surse interne, la ora 12:42. Informația a fost comunicată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu referire la datele operatorului sistemului de transport, Moldelectrica.
Elevii din Chișinău vor reveni de mâine, 2 februarie, la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.
Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va aproba noile prețuri reglementate la gazele naturale în ședința din 3 februarie, în urma solicitării de ajustare depuse de compania Energocom în seara zilei de 29 ianuarie.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, mesaj de Ziua autonomiei locale: „Ne aflăm într-un proces de schimbare, iar reforma pe care am început-o este pentru oameni” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, subliniind rolul esențial al autorităților locale în dezvoltarea comunităților și în soluționarea problemelor cetățenilor, transmite MOLDPRES.
Volodimir Zelenski anunță o nouă rundă de discuții Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi. Când are loc # Radio Chisinau
O nouă rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.
Volodimir Zelenski anunță o nouă rundă de discuții Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi. Când au loc # Radio Chisinau
O nouă rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.
Cum se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate salariatului pentru lipsa forțată de la serviciu # Radio Chisinau
În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii angajatorul este obligat sa compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligație survine, în particular, în caz de eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă.
Noapte albă la Tudora: mai multe camioane deblocate de polițiștii de frontieră (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Mai multe camioane au rămas blocate noaptea de sâmbătă spre duminică în satul Tudora din cauza ghețușului format pe carosabil, anunță Poliția de Frontieră. Grație eforturilor susținute și în colaborare cu drumarii locali, a fost împrăștiat material antiderapant, camioanele fiind tractate cu ajutorul unei autospeciale.
Liderul suprem al Iranului amenință direct SUA: „Dacă începeți un război, de data asta va fi unul regional” # Radio Chisinau
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că, dacă SUA vor ataca Iranul, acest lucru va duce la un conflict regional, a anunțat agenția de știri semi-oficiale Tasnim, citată de Associated Press.
Meteorologii au emis Cod Galben de ger. Temperaturi de -20 grade Celsius în următoarele zile # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vreme geroase pentru nordul și parțial centrul Republicii Moldova. Alerta este valabilă de astăzi, 1 februarie, ora 20.00 și până pe 3 februarie, ora 10.00.
Memorial Basarabean | Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea: Sfântul Sofian Boghiu, alături de alți monahi din Basarabia, au contribuit la renașterea mănăstirii Antim (Audio, Foto) # Radio Chisinau
„Fiți sinceri, că fățarnici sunt destui!” - acest îndemn al sfântului Sofian Boghiu a fost actualizat de către participanții la lansarea spectacolului radiofonic, dedicat acestei personalități a culturii și spiritualității românești, descendent din Basarabia, ce a avut loc în sala Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București.
Elevii din municipiul Bălți vor învăța de acasă și în următoarele două zile, luni și marți, din cauza gerului. Anunțul a fost făcut astăzi, 1 februarie, de primarul orașului Bălți, Alexandr Petcov, pe pagina sa de Facebook.
Regimul termic din Chișinău, restabilit complet după pana de curent din 31 ianuarie # Radio Chisinau
Toate cele trei blocuri energetice din cadrul Centralei Electrice cu Termoficare (CET) Sursa 1 sunt funcționale și operează în regim normal, contribuind atât la asigurarea stabilității sistemului de termoficare, cât și a Sistemului Electroenergetic Național, informează Ministerul Energiei. Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți.
Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: Nu există indicii de intervenție externă # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda.
Apeluri automate în cazul accidentelor rutiere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Din martie 2026, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic pentru recepționarea semnalelor” # Radio Chisinau
Sistemul de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere avansează în implementare. Astfel, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic, din martie 2026, pentru recepționarea semnalelor, iar până în iunie 2026 operatorii de telecomunicații vor asigura transmiterea completă a apelurilor. Informațiile au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unui interviu oferit pentru MOLDPRES.
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, de ieri dimineață, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a acorda ajutor persoanelor rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din Chișinău.
Începând de duminică, accesul la Fontana di Trevi costă 2 euro, o premieră pentru acest monument emblematic al Romei, care se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat.
Frontiera de stat, traversată de peste 45 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 45 619 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 4 143 traversări.
Un avion cu pasageri la bord a aterizat în siguranță la Chișinău după defecțiuni tehnice # Radio Chisinau
Un avion cu pasageri la bord care venea din Istanbul a aterizat, ieri, 31 ianuarie, în siguranță pe Aeroportul Internațional din Chișinău „Eugen Doga”, după ce a avut defecțiuni în timpul zborului. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de reprezentanta Autorității Aeronautice Civile (AAC), Irina Bodolică. Niciunul dintre pasageri nu a avut de suferit.
Zelenski anunță că Ucraina se pregătește pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Kievul așteaptă mai multe informații din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace și se așteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează Reuters, citată de News.ro.
Moment istoric în Bulgaria: Dispare definitiv leva. De la 1 februarie euro rămâne singura monedă cu putere legală în țară # Radio Chisinau
Perioada de tranziție în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria s-a încheiat la miezul nopții de sâmbătă, 31 ianuarie 2026.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a început să studieze limba română. Diplomata spune că deja a reținut două lucruri: expresia „floare la ureche” și faptul că româna nu este chiar floare la ureche, transmite IPN.
Igor Grosu, după întreruperile de curent: „Incidentul de astăzi arată cât de important este să investim în independența noastră energetică” # Radio Chisinau
„Incidentul de astăzi arată, din nou, cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”, a transmis președintele parlamentului, Igor Grosu, după întreruperile de energie electrică din Republica Moldova din această dimineață.
UPDATE. Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. Toate troleibuzele circulă pe traseele stabilite # Radio Chisinau
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, transmite Poliția Națională. Circulația transportului public electric a fost restabilită. Toate troleibuzele circulă pe traseele stabilite.
Moldelectrica anunță restabilirea completă a alimentării cu energie electrică în Republica Moldova # Radio Chisinau
Î.S. „Moldelectrica” informează că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită integral pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina care au generat în această dimineață o pană masivă de curent în mai multe regiuni ale R. Moldova.
Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni în Fâșia Gaza, ucigând 26 de persoane, informează Reuters, citată de Agerpres.
România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică, inclusiv prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Radio Chisinau
Republica Moldova a rămas parțial fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, după o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Defecțiunea tehnică a fost provocată de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, în contextul conflictului în desfășurare care vizează infrastructura energetică a țării vecine, dar nu a fost cauzată de bombardamente.
Serviciul 112 activează regim de alertă în contextul deconectărilor de energie electrică # Radio Chisinau
În contextul penei de curent din această dimineață în urma căreia mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, au rămas fără electricitate, serviciul 112 informează că centrele de preluare a apelurilor de urgență funcționează în regim de alertă.
Circulația troleibuzelor în Chișinău a fost reluată parțial, în urma căderilor de tensiune în sistemul electroenergetic național.
UPDATE. Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, anunță Ministrul Sănătății # Radio Chisinau
Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare, fără a fi afectate serviciile critice, anunță ministrul Sănătății, Emil Ceban.
Compania Termoelectrica S.A. informează că în urma căderilor de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări care au afectat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Chișinău.
Dorin Junghietu: În zona de sud a R. Moldova toate liniile electrice au fost reconectate. Alimentarea consumatorilor, reluată parțial în Chișinău # Radio Chisinau
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Ministrul ucrainean al energiei explică pana majoră de curent de sâmbătă dimineață, care a afectat Ucraina, România și R. Moldova # Radio Chisinau
Ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal, a raportat că, sâmbătă dimineață, între sistemele energetice ale României, Republicii Moldova și Ucrainei, s-a produs o avarie tehnologică, însoțită de deconectarea simultană a rețelelor electrice, ceea ce a dus la o întrerupere în cascadă a alimentării cu energie electrică.
România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică de urgență, inclusiv prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să rămânem solidari și să avem grijă de cei mai vulnerabili” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj în contextul situației generate de până masiva de curent din această dimineață.
Ministrul Energiei explică cauzele care au provocat pana masivă de curent în R. Moldova (VIDEO) # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat într-un mesaj video postat pe Facebook, cauzele care au provocat pana de curent în mai multe zone din Republica Moldova. Potrivit ministrului, din cauza pierderii unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, s-a declanșat sistemul automat de protecție, care a deconectat alimentarea cu energie electrică
România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică de urgență, inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății: Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi # Radio Chisinau
Toate instituțiile medico-sanitare au fost conectate la generatoare electrice ca urmare a căderii de tensiune de pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES, care a provocat pene masive de curent în Chișinău și mai multe zone din R. Moldova.
Din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele nu funcționează, în Chișinău. Circulația troleibuzelor, sistată pe toate rutele # Radio Chisinau
Poliția informează că, din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele din Chișinău nu funcționează, ceea ce îngreunează circulația rutieră și crește riscul producerii accidentelor. Troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. De asemenea, unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa, fiindcă nu pot fi alimentate la rețeaua electrică
Alimentarea cu energie electrică, întreruptă temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei # Radio Chisinau
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, Poliția de Frontieră informează că în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică.
Scădere de tensiune pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES din cauza problemelor în rețeaua electrică din Ucraina. Pană de curent în Chișinău și în mai multe zone din R. Moldova # Radio Chisinau
Din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a fost înregistrată o scădere a tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Jungheitu.
Pană de curent în mai multe zone din R. Moldova. Cădere de tensiune pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES din cauza problemelor din Ucraina # Radio Chisinau
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT) # Radio Chisinau
Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat față de omologii lor ucraineni după ce atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de călători din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, scrie Kyiv Post, preluând New York Times.
Au făcut cale întoarsă la frontieră. Câți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46 495 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 5 494 traversări.
O decizie luată de Donald Trump pune în pericol un ajutor critic promis de Statele Unite Ucrainei # Radio Chisinau
Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că un ajutor de 250 de milioane de dolari promis Ucrainei de către de Statele Unite, în mandatul lui Joe Biden, nu a fost încă acordat, chiar dacă iarna geroasă împinge rețeaua electrică a țării, afectată de război, la limita capacității, au declarat surse oficiale pentru Reuters. Motivul fiind o decizie luată de Donald Trump.
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, carosabil umed și polei pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar partea carosabilă este umedă, cu porțiuni unde persistă poleiul și ghețușul.
