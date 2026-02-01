Frontiera de stat, traversată de peste 45 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță
Radio Chisinau, 1 februarie 2026 09:55
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 45 619 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 4 143 traversări.
Frontiera de stat, traversată de peste 45 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță
Un avion cu pasageri la bord a aterizat în siguranță la Chișinău după defecțiuni tehnice # Radio Chisinau
Un avion cu pasageri la bord care venea din Istanbul a aterizat, ieri, 31 ianuarie, în siguranță pe Aeroportul Internațional din Chișinău „Eugen Doga”, după ce a avut defecțiuni în timpul zborului. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de reprezentanta Autorității Aeronautice Civile (AAC), Irina Bodolică. Niciunul dintre pasageri nu a avut de suferit.
Zelenski anunță că Ucraina se pregătește pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Kievul așteaptă mai multe informații din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace și se așteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează Reuters, citată de News.ro.
Moment istoric în Bulgaria: Dispare definitiv leva. De la 1 februarie euro rămâne singura monedă cu putere legală în țară # Radio Chisinau
Perioada de tranziție în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria s-a încheiat la miezul nopții de sâmbătă, 31 ianuarie 2026.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a început să studieze limba română. Diplomata spune că deja a reținut două lucruri: expresia „floare la ureche” și faptul că româna nu este chiar floare la ureche, transmite IPN.
Igor Grosu, după întreruperile de curent: „Incidentul de astăzi arată cât de important este să investim în independența noastră energetică” # Radio Chisinau
„Incidentul de astăzi arată, din nou, cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”, a transmis președintele parlamentului, Igor Grosu, după întreruperile de energie electrică din Republica Moldova din această dimineață.
UPDATE. Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. Toate troleibuzele circulă pe traseele stabilite # Radio Chisinau
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, transmite Poliția Națională. Circulația transportului public electric a fost restabilită. Toate troleibuzele circulă pe traseele stabilite.
Moldelectrica anunță restabilirea completă a alimentării cu energie electrică în Republica Moldova # Radio Chisinau
Î.S. „Moldelectrica” informează că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită integral pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina care au generat în această dimineață o pană masivă de curent în mai multe regiuni ale R. Moldova.
Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni în Fâșia Gaza, ucigând 26 de persoane, informează Reuters, citată de Agerpres.
România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică, inclusiv prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Radio Chisinau
Republica Moldova a rămas parțial fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, după o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Defecțiunea tehnică a fost provocată de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, în contextul conflictului în desfășurare care vizează infrastructura energetică a țării vecine, dar nu a fost cauzată de bombardamente.
Serviciul 112 activează regim de alertă în contextul deconectărilor de energie electrică # Radio Chisinau
În contextul penei de curent din această dimineață în urma căreia mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, au rămas fără electricitate, serviciul 112 informează că centrele de preluare a apelurilor de urgență funcționează în regim de alertă.
Circulația troleibuzelor în Chișinău a fost reluată parțial, în urma căderilor de tensiune în sistemul electroenergetic național.
UPDATE. Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, anunță Ministrul Sănătății # Radio Chisinau
Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare, fără a fi afectate serviciile critice, anunță ministrul Sănătății, Emil Ceban.
Compania Termoelectrica S.A. informează că în urma căderilor de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări care au afectat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Chișinău.
Dorin Junghietu: În zona de sud a R. Moldova toate liniile electrice au fost reconectate. Alimentarea consumatorilor, reluată parțial în Chișinău # Radio Chisinau
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Ministrul ucrainean al energiei explică pana majoră de curent de sâmbătă dimineață, care a afectat Ucraina, România și R. Moldova # Radio Chisinau
Ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal, a raportat că, sâmbătă dimineață, între sistemele energetice ale României, Republicii Moldova și Ucrainei, s-a produs o avarie tehnologică, însoțită de deconectarea simultană a rețelelor electrice, ceea ce a dus la o întrerupere în cascadă a alimentării cu energie electrică.
România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică de urgență, inclusiv prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să rămânem solidari și să avem grijă de cei mai vulnerabili” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj în contextul situației generate de până masiva de curent din această dimineață.
Ministrul Energiei explică cauzele care au provocat pana masivă de curent în R. Moldova (VIDEO) # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat într-un mesaj video postat pe Facebook, cauzele care au provocat pana de curent în mai multe zone din Republica Moldova. Potrivit ministrului, din cauza pierderii unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, s-a declanșat sistemul automat de protecție, care a deconectat alimentarea cu energie electrică
România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică de urgență, inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății: Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi # Radio Chisinau
Toate instituțiile medico-sanitare au fost conectate la generatoare electrice ca urmare a căderii de tensiune de pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES, care a provocat pene masive de curent în Chișinău și mai multe zone din R. Moldova.
Din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele nu funcționează, în Chișinău. Circulația troleibuzelor, sistată pe toate rutele # Radio Chisinau
Poliția informează că, din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele din Chișinău nu funcționează, ceea ce îngreunează circulația rutieră și crește riscul producerii accidentelor. Troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. De asemenea, unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa, fiindcă nu pot fi alimentate la rețeaua electrică
Alimentarea cu energie electrică, întreruptă temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei # Radio Chisinau
În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, Poliția de Frontieră informează că în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică.
Scădere de tensiune pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES din cauza problemelor în rețeaua electrică din Ucraina. Pană de curent în Chișinău și în mai multe zone din R. Moldova # Radio Chisinau
Din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a fost înregistrată o scădere a tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Jungheitu.
Pană de curent în mai multe zone din R. Moldova. Cădere de tensiune pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES din cauza problemelor din Ucraina # Radio Chisinau
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT) # Radio Chisinau
Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat față de omologii lor ucraineni după ce atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de călători din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, scrie Kyiv Post, preluând New York Times.
Au făcut cale întoarsă la frontieră. Câți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46 495 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 5 494 traversări.
O decizie luată de Donald Trump pune în pericol un ajutor critic promis de Statele Unite Ucrainei # Radio Chisinau
Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că un ajutor de 250 de milioane de dolari promis Ucrainei de către de Statele Unite, în mandatul lui Joe Biden, nu a fost încă acordat, chiar dacă iarna geroasă împinge rețeaua electrică a țării, afectată de război, la limita capacității, au declarat surse oficiale pentru Reuters. Motivul fiind o decizie luată de Donald Trump.
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, carosabil umed și polei pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar partea carosabilă este umedă, cu porțiuni unde persistă poleiul și ghețușul.
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune care pot spori securitatea celor două țări # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune care pot spori semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și României. Potrivit liderului de la Kiev, echipele ministeriale ale celor două state vor continua consultările pentru a transforma aceste inițiative în proiecte concrete, transmite MOLDPRES.
METEO | Vreme rece în acest weekend. Minimele vor atinge -22 grade Celsius, polei și ghețuș pe drumuri # Radio Chisinau
În acest weekend vremea va fi rece, cu cer noros până la variabil și temperaturi scăzute în întreaga țară. Pe 31 ianuarie, în special pe timpul nopții și izolat pe parcursul zilei, sunt așteptate ninsori slabe. În zilele de 1 și 2 februarie, vremea va fi, în general, fără precipitații.
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală organizează seminar pentru protecția culturilor multianuale la Anenii Noi # Radio Chisinau
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) va organiza pentru producătorii agricoli un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale în anul 2026, care va avea loc pe 4 februarie, la Anenii Noi.
Pe parcursul anului 2025 au fost eliberate 2.955 de autorizații de construire. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică, care a constatat o descreștere cu 9,0% față de anul 2024.
CNMC: Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, un traseu rămâne blocat, iar mai multe instituții sunt în regim de alertă # Radio Chisinau
Centrul Național de Management al Crizelor anunță că, vineri seara, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe unele sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării.
Trafic restricționat spre Palanca și Tudora: circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost sistată # Radio Chisinau
Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca și Tudora pe traseele R-30, R-31 și R-2, în direcția municipiului Chișinău, precum și pe sensul opus, pentru prevenirea derapajelor.
Guvernul a aprobat un ajutor pentru Ucraina. Chișinăul va dona generatoare electrice, autospeciale de intervenție, produse alimentare în valoare de peste 118 milioane de lei # Radio Chisinau
Republica Moldova urmează să acorde Ucrainei un pachet de asistență umanitară în valoare de aproximativ 118,4 milioane de lei, care include generatoare electrice, autospeciale de intervenție, echipamente de protecție, bunuri medicale și produse alimentare. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern analizat pe 30 ianuarie și aflat în consultări publice.
Toate liniile electrice aeriene din țară sunt în prezent funcționale, după finalizarea lucrărilor de restabilire a avariilor, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale.
Circulația camioanelor este sistată pe o porțiune de drum din raionul Dondușeni din cauza poleiului # Radio Chisinau
În adiacentul localității Arionești din raionul Dondușeni, pe direcția spre orașul Otaci, circulația camioanelor este sistată din cauza poleiului format pe carosabil, transmite MOLDPRES.
Controale intensificate la frontieră: Autoritățile verifică calitatea motorinei importate # Radio Chisinau
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță ca a intensificat acțiunile de control și supraveghere a pieței produselor petroliere, în vederea protejării consumatorilor și a verificării conformității motorinei plasate pe piața Republicii Moldova.
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari # Radio Chisinau
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai îmbunătățite și economii semnificative la facturile de energie, în urma lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie demarate prin Programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM).
În urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal,
Controlul coordonat la frontiera moldo-română va fi extins în trei puncte de trecere. Daniella Misail-Nichitin: „ Mobilitatea cetățenilor și a transporturilor de marfă reprezintă priorități clare” # Radio Chisinau
Controlul coordonat la frontiera moldo-română este operațional în două puncte: Leușeni-Albița și Giurgiulești-Galați. De asemenea, în perioada următoare, acesta va fi extins la Cantemir-Fălciu, Sculeni și Lipcani-Rădăuți Prut. Informațiile au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unui interviu oferit pentru MOLDPRES.
De la nivel local la impact național: Guvernul consolidează rolul orașelor în dezvoltare # Radio Chisinau
O nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată de vicepremierul Vladimir Bolea, a avut loc astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), având drept obiectiv alinierea priorităților autorităților publice locale de nivel orășenesc la obiectivele naționale de dezvoltare și consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere economică și socială.
România și alte 11 state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în Ucraina # Radio Chisinau
Un număr de 12 state, printre care și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena.
Reconstrucția Ucrainei și contribuția R. Moldova, unul dintre subiectele discutate la întrevederea dintre Alexandru Munteanu și Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith # Radio Chisinau
Prioritățile Guvernului, securitatea regională și aprofundarea cooperării moldo-americane au constituit principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova.
Nicanor Ciochină va sta 20 de zile în arest. Decizia a fost luată de către magistrații de la Judecătoria Buiucani # Radio Chisinau
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta 20 de zile în arest preventiv. Demersul procurorilor, în cadrul cauzei penale de tortură, a fost acceptat parțial de Judecătoria Chișinău. Adus în fața magistraților, învinuitul a menționat că dosarul ar fi fabricat și s-a declarat nevinovat.
„Ce face Rusia este terorism de stat”. UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă # Radio Chisinau
Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, acordă astăzi o finanțare suplimentară de 50 de milioane de euro companiei energetice de stat din Ucraina, Naftogaz.
România își reconfirmă prezența activă pe piața turistică din Republica Moldova. Participare consistentă de peste Prut la Târgul Internațional de Turism de la Chișinău # Radio Chisinau
România își reconfirmă prezența activă pe piața turistică din Republica Moldova, prin participarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) la târgul internațional de turism „Tourism & Travel Expo”, organizat în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, la Chișinău.
