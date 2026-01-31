România sare în ajutorul R. Moldova. Transelectrica trimite energie electrică de urgență, inclusiv prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul

12:10

Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână.