Prim-ministrul Alexandru Munteanu, mesaj de Ziua autonomiei locale: „Ne aflăm într-un proces de schimbare, iar reforma pe care am început-o este pentru oameni”

12:05

Poliția informează că, din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele din Chișinău nu funcționează, ceea ce îngreunează circulația rutieră și crește riscul producerii accidentelor. Troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. De asemenea, unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa, fiindcă nu pot fi alimentate la rețeaua electrică