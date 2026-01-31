Moment istoric în Bulgaria: Dispare definitiv leva. De la 1 februarie euro rămâne singura monedă cu putere legală în țară

10:10

Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că un ajutor de 250 de milioane de dolari promis Ucrainei de către de Statele Unite, în mandatul lui Joe Biden, nu a fost încă acordat, chiar dacă iarna geroasă împinge rețeaua electrică a țării, afectată de război, la limita capacității, au declarat surse oficiale pentru Reuters. Motivul fiind o decizie luată de Donald Trump.