Moldelectrica anunță restabilirea completă a rețelei electrice din R. Moldova
Radio Chisinau, 30 ianuarie 2026 20:10
Toate liniile electrice aeriene din țară sunt în prezent funcționale, după finalizarea lucrărilor de restabilire a avariilor, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale.
Acum 5 minute
20:35
Trafic restricționat spre Palanca și Tudora: circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost sistată # Radio Chisinau
Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca și Tudora pe traseele R-30, R-31 și R-2, în direcția municipiului Chișinău, precum și pe sensul opus, pentru prevenirea derapajelor.
Acum 30 minute
20:15
Guvernul a aprobat un ajutor pentru Ucraina. Chișinăul va dona generatoare electrice, autospeciale de intervenție, produse alimentare în valoare de peste 118 milioane de lei # Radio Chisinau
Republica Moldova urmează să acorde Ucrainei un pachet de asistență umanitară în valoare de aproximativ 118,4 milioane de lei, care include generatoare electrice, autospeciale de intervenție, echipamente de protecție, bunuri medicale și produse alimentare. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern analizat pe 30 ianuarie și aflat în consultări publice.
20:10
Acum o oră
19:45
Circulația camioanelor este sistată pe o porțiune de drum din raionul Dondușeni din cauza poleiului # Radio Chisinau
În adiacentul localității Arionești din raionul Dondușeni, pe direcția spre orașul Otaci, circulația camioanelor este sistată din cauza poleiului format pe carosabil, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
19:25
Controale intensificate la frontieră: Autoritățile verifică calitatea motorinei importate # Radio Chisinau
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță ca a intensificat acțiunile de control și supraveghere a pieței produselor petroliere, în vederea protejării consumatorilor și a verificării conformității motorinei plasate pe piața Republicii Moldova.
19:05
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari # Radio Chisinau
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai îmbunătățite și economii semnificative la facturile de energie, în urma lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie demarate prin Programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM).
18:45
În urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal,
18:45
Controlul coordonat la frontiera moldo-română va fi extins în trei puncte de trecere. Daniella Misail-Nichitin: „ Mobilitatea cetățenilor și a transporturilor de marfă reprezintă priorități clare” # Radio Chisinau
Controlul coordonat la frontiera moldo-română este operațional în două puncte: Leușeni-Albița și Giurgiulești-Galați. De asemenea, în perioada următoare, acesta va fi extins la Cantemir-Fălciu, Sculeni și Lipcani-Rădăuți Prut. Informațiile au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unui interviu oferit pentru MOLDPRES.
Acum 4 ore
18:20
De la nivel local la impact național: Guvernul consolidează rolul orașelor în dezvoltare # Radio Chisinau
O nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată de vicepremierul Vladimir Bolea, a avut loc astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), având drept obiectiv alinierea priorităților autorităților publice locale de nivel orășenesc la obiectivele naționale de dezvoltare și consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere economică și socială.
17:50
România și alte 11 state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în Ucraina # Radio Chisinau
Un număr de 12 state, printre care și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena.
17:35
Reconstrucția Ucrainei și contribuția R. Moldova, unul dintre subiectele discutate la întrevederea dintre Alexandru Munteanu și Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith # Radio Chisinau
Prioritățile Guvernului, securitatea regională și aprofundarea cooperării moldo-americane au constituit principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova.
17:20
Nicanor Ciochină va sta 20 de zile în arest. Decizia a fost luată de către magistrații de la Judecătoria Buiucani # Radio Chisinau
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta 20 de zile în arest preventiv. Demersul procurorilor, în cadrul cauzei penale de tortură, a fost acceptat parțial de Judecătoria Chișinău. Adus în fața magistraților, învinuitul a menționat că dosarul ar fi fabricat și s-a declarat nevinovat.
17:00
„Ce face Rusia este terorism de stat”. UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă # Radio Chisinau
Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, acordă astăzi o finanțare suplimentară de 50 de milioane de euro companiei energetice de stat din Ucraina, Naftogaz.
16:40
România își reconfirmă prezența activă pe piața turistică din Republica Moldova. Participare consistentă de peste Prut la Târgul Internațional de Turism de la Chișinău # Radio Chisinau
România își reconfirmă prezența activă pe piața turistică din Republica Moldova, prin participarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) la târgul internațional de turism „Tourism & Travel Expo”, organizat în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, la Chișinău.
Acum 6 ore
16:25
„Nu reprezintă pericol”. Obiectul suspect depistat în Vama Tudora este un dispozitiv electronic confecționat artizanal # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova a transmis un comunicat prin care a menționat că obiectul suspect găsit la un cetățean ucrainean, care intenționa să traverseze vama Tudora, nu reprezintă pericol.
16:10
Administrația Națională a Drumurilor: „Îndemn toate întreprinderile teritoriale la solidaritate și sprijin reciproc, astfel încât intervențiile să fie realizate prompt și eficiente” # Radio Chisinau
Celula de Criză a Administrației Naționale a Drumurilor (AND) a convocat astăzi o ședință operativă în format online cu toate unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri”, în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, care vizează temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri.
15:50
Studiu privind transparența celor 12 universități publice din Republica Moldova. Clasamentul transparenței pe anul 2024 # Radio Chisinau
Pe 29 ianuarie, Liga Studenților din Basarabia a lansat oficial Studiul privind transparența celor 12 universități publice din Republica Moldova – ediția 2024
15:30
Militarii celui de-al 23-lea contingent al Armatei Naționale, dislocat în cadrul operației internaționale de menținere a păcii KFOR, au revenit din Kosovo după încheierea misiunii.
15:15
Ministerul Sănătății anunță mobilizarea tuturor serviciilor medicale, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății anunță mobilizarea tuturor serviciilor medicale responsabile, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie–2 februarie pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
15:05
MEC oferă peste 9,5 milioane de euro pentru dotarea institutelor de cercetare. Dan Perciun: „Obiectivul este să fim cât mai competitivi în sistemul european de cercetare” # Radio Chisinau
Institutele de cercetare vor beneficia de finanțare pentru procurarea echipamentelor și modernizarea infrastructurii universitare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat astăzi apelul pentru proiectele de finanțare, cu un buget total de 9,5 milioane de euro.
14:55
Un val de aer polar se va abate peste R. Moldova în următoarele zile. Meteorologii avertizează asupra formării poleiului și a scăderii bruște a temperaturii # Radio Chisinau
Grădinițele din municipiul Chișinău vor funcționa după un program redus astăzi, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Programul de lucru pentru angajații instituțiilor bugetare a fost redus astăzi cu trei ore, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
14:50
Risc de ghețuș pe drumurile naționale: Administrației Naționale a Drumurilor mobilizează toate resursele # Radio Chisinau
Celula de Criză a Administrației Naționale a Drumurilor (AND) a convocat astăzi o ședință operativă în format online cu toate unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri”, în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, care vizează temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri.
Acum 8 ore
14:25
Ion Tăbârță: „Agenda de asociere cu UE rămâne una prioritară, iar R. Moldova, aflată în procesul de negocieri, trebuie să adopte un număr mare de legi” # Radio Chisinau
Aproape 300 de legi necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor domina agenda Parlamentului în sesiunea primăvară–vară, alături de reforme economice, administrative și din domeniul energiei. Deputații se vor întruni săptămâna viitoare în ședințe, transmite Radio Chișinău.
14:10
Pensiile și alocațiile sociale pentru luna februarie ajung pe carduri. CNAS a efectuat transferurile # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna februarie.
13:55
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de vânt puternic pentru sudul și parțial centrul R. Moldova. Alerta este valabilă de astăzi 30 ianuarie, de la ora 18.00 și până mâine, 31 ianuarie, ora 13.00.
13:35
Valva cardiacă, cel mai scump consumabil acoperit de asigurarea medicală în decembrie # Radio Chisinau
Cel mai scump consumabil medical achitat în decembrie din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost o valvă aortică autoexpandabilă transcateter, utilizată în cadrul programului „Cardiologie intervențională”. Dispozitivul a fost implantat unui pacient cu stenoză aortică severă, iar costul unei astfel de valve a depășit jumătate de milion de lei, transmite IPN.
13:20
Alertă la postul vamal Tudora: Obiect suspect, posibil exploziv, depistat într-un autoturism condus de un cetățean ucrainean # Radio Chisinau
La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă, după ce în bagajul unui automobil a fost depistat un obiect susceptibil a fi un mecanism exploziv.
13:00
Rusia a fost de acord să nu mai atace Ucraina până pe 1 februarie, anunță Kremlinul. Neclarități despre momentul discuției Trump-Putin # Radio Chisinau
Rusia a fost de acord să se abțină de la atacuri asupra Ucrainei până pe 1 februarie, la cererea președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
12:50
Poleiul și ghețușul au afectat alimentarea cu energie electrică mai multe raioane ale R. Moldova. Mii de consumatori au rămas fărăr curent # Radio Chisinau
Deteriorările provocate de polei și ghețuș asupra rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice au generat, începând cu 25 ianuarie 2026, deconectări semnificative de la alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, transmite MOLDPRES cu referire la Ministerul Energiei.
Acum 12 ore
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 31 ianuarie - 2 februarie.
12:10
La câteva ore după ce Trump a anunțat un acord cu Putin, Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone și o rachetă balistică # Radio Chisinau
Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână.
11:50
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată pe un termen de probațiune de 3 ani pentru finanțarea ilegală a partidului Șansa. Până la rămânerea definitivă a sentinței, asupra acestuia s-a aplicat măsura preventivă de obligare de a nu părăsi țara.
11:30
Procesul de examinare a cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidului Politic Moldova Mare a fost întrerupt. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a decis sesizarea Curții Constituționale.
11:15
Energocom a solicitat ieftinirea tarifelor la gazele naturale. Decizia va fi luată de ANRE # Radio Chisinau
Compania Energocom a trimis o solicitare către ANRE privind ieftinirea tarifelor la gazele naturale.
11:05
Istoria unui celebru baterist si solist vocal, fost lider al formației ”Genesis”
11:00
„În memoria unui român care a luptat neîncetat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale în Republica Moldova”. O piață publică din București va purta numele Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
„Capitala României are, de astăzi, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Decizia de atribuire a denumirii “Piața Ilie Ilașcu” a fost votată cu unanimitate de voturi în Consiliul General al Municipiului București, în memoria unui român care a luptat neîncetat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale în Republica Moldova”, a transmis într-o postare pe Facebook europarlamentarul Eugen Tomac.
10:45
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu, începând cu luni, 2 februarie. Anunțul a fost făcut chiar de jurnalistă în aceasta dimineață, în cadrul ultimei ediții a emisiunii matinale pe care a moderat-o.
10:25
Președinții parlamentelor din Statele Baltice, în vizită oficială la Chișinău: Vor avea întrevederi cu conducerea de vârf a R. Moldova # Radio Chisinau
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
10:10
VIDEO | UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare # Radio Chisinau
Uniunea Europeană intenționează să impună un al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, ziua care marchează a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, le-a declarat jurnaliștilor șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, citată de Kyiv Independent.
09:55
Dorin Junghietu: Benzinăriile Lukoil vor activa până în aprilie în baza unei licențe suplimentare # Radio Chisinau
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil, transmite IPN.
09:35
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară percheziții în municipiul Chișinău și raionul Ialoveni. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial.
09:20
Presa scrie despre necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe fundalul riscurilor geopolitice tot mai mari și al posibilei reveniri a influenței rusești asupra Chișinăului. „Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei”, spune analistul Ion Tăbârță. Totodată, presa mai relatează despre ședința de judecată în dosarul Plahotniuc după ce trei martori care urmau să fie aduși silit nu s-au prezentat în instanță.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 84 bani.
08:40
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith, în vizită oficială la Chișinău # Radio Chisinau
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, se află în această săptămână în Republica Moldova, unde va avea o serie de întâlniri cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai administrației centrale, transmite MOLDPRES.
08:25
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii intervin în nordul țării # Radio Chisinau
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor. În zona de nord, carosabilul este umed, pe alocuri înzăpezit și cu formări de ghețuș, în timp ce în regiunile de centru și sud drumurile sunt umede.
08:05
Administrația AIC, despre anularea licitației ce vizează noul terminal: Erau lacune tehnice # Radio Chisinau
Licitația pentru reconstrucția și extinderea terminalului Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost anulată după ce, în procesul de evaluare, au fost identificate neclarități și lacune în documentația de proiectare. Administrația aerogării a precizat pentru IPN că decizia nu are legătură cu ofertele financiare depuse, ci cu necesitatea revizuirii soluțiilor tehnice și arhitecturale, astfel încât proiectul să corespundă cerințelor operaționale și standardelor europene.
Acum 24 ore
21:15
Credite avantajoase pentru agricultori: sprijin financiar pentru capital circulant în sezonul de primăvară # Radio Chisinau
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia, în această primăvară, de credite ale Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) destinate finanțării capitalului circulant, în condiții preferențiale, pentru a-și dezvolta afacerile agricole cu costuri reduse. Finanțarea poate fi utilizată pentru achiziționarea de semințe, combustibil, îngrășăminte și alte inputuri necesare activităților agricole, transmite MOLDPRES.
20:55
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal” (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net.
20:40
Ministerul Educației organizează, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială # Radio Chisinau
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării.
Ieri
20:25
„Chișinăul și Bucureștiul au trecut de la vorbe la acțiuni și proiecte concrete de interconectare”. Mesajul ambasadorului Victor Chirilă la final de mandat în România # Radio Chisinau
„Azi, 29 ianuarie, se încheie mandatul meu de Ambasador al Republicii Moldova în România. Îmi iau rămas bun de la colegii mei și partenerii din România cu satisfacția misiunii îndeplinite. Astăzi relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor. În ultimii patru ani, Republica Moldova și România au cunoscut cea mai dinamică și prodigioasă perioadă de dezvoltare a relațiilor lor bilaterale. Iar ambele state sunt în prezent mai aproape ca niciodată de reunirea lor în Uniunea Europeană.”, a transmis ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, într-o postare pe Facebook.
